Ojo acá: Estos son los las chelas y la merch en el Corona Capital 2021

¡Por fin! Después de un año y ocho meses de ausencia de los eventos en vivo, es que este fin de semana del 20 y 21 de noviembre, se lleva a cabo las actividades del Corona Capital 2021, el primer festival de la Ciudad de México. No sólo es emocionante el evento en sí mismo, sino que nos emociona el line up que se armaron, el cual integra a bandas como Tame Impala, Twenty One Pilots, The Whitest Boy Alive, entre otros. AQUÍ nuestros consejos para lanzarte.

Algunos amarraron la cartera para comprar boletos de los dos días de festival, mientras otros sólo se dieron chance de cubrir uno de los días. Sin importar cuál es tu plan y cómo te organizaste con tus compas, es importante que sepas cuánto te va a costar tu estadía en cualquiera de los dos días del Corona Capital. ACÁ el antes y del después de los festivales.

Para eso estamos en Sopitas.com, pues nos lanzamos más temprano al festival para contarles cómo andan los precios de bebidas, alimentos, merch y todo lo que uno se encuentra mientras se pasa entre los cinco escenarios que armaron en el Autódromo Hermanos Rodríguez. ¿Listos y listas?

¿De a cuánto el trago y el dulce?

Uno de los consejos infalibles para ir al Corona Capital 2021, es mantenerse hidratado y comer bien para aguantar la jornada completa ya sea de sábado o domingo. Así que por acá abajo les dejamos los precios aproximados de bebidas en general para que vayan haciendo cuentas y se mantengan hidratados y se echen uno que otro antojito… pero recuerden, mientras no consuman alimentos o bebidas, usen el cubrebocas.

Precios del Corona Capital 2021

Cervezas Corona (Extra, Cero, Light) DOBLE – $120 pesos

Beck’s – $130 pesos

Cucapá – 180 pesos

Corona Agua rifada – $150 pesos

Vicky (Chamoy, chelada, mango) – $100 pesos

Refrescos – $50 pesos

Agua – $40 pesos

Comida y antojitos

Doritos – $50 pesos

Dulces – $40 pesos

Paletas – $15 pesos

Que si la playera, la bolsa y todo lo demás (merch)

Ahora, si quieren llevarse merch oficial del Corona Capital, hay de todo. Hoodies, playeras, tote bags, hasta calcetines. Acá les dejamos algunas piezas que podrán encontrar en los puestos oficiales del festival.