¡Que alguien les avise que era parte del show! Si algo nos queda muy claro es que para dar espectáculo, los miembros de Slipknot se pintan solos. No solo son unos rifados cuando se suben al escenario y tocan sus canciones de manera brutal, también montan una escenografía, pirotecnia y más que simplemente te vuela la cabeza cuando lo ves en vivo y a todo color, aunque parece que no todos están de acuerdo con nosotros.

Como recordarán, hace algunos días la banda comandada por Corey Taylor regresó a nuestro país para encabezar el Hell and Heaven junto a KISS, Megadeth, Judas Priest, Pantera, Anthrax y muchos más. Pero además de su participación en el festival, la agrupación de Iowa abrió una fecha más en Guadalajara junto a Trivium, siendo su primer concierto en la tierra del tequila y que tuvo un momento bastante essstraño que seguramente quedará para la posteridad.

Foto: vía Facebook oficial Slipknot.

La seguridad confundió a Michael Pfaff de Slipknot con un fan de la banda

Resulta que el pasado 5 de diciembre, Slipknot se presentó en el foro Calle 2 de la perla tapatía y todo iba de maravilla. Tanto la banda como el público se la estaban pasando increíble y porque no podía faltar, Corey los llamó a todos su familia. Pero con lo que no contaban era que la seguridad del lugar haría de las suyas, pues confundieron a Michael Pfaff –percusionista y corista del grupo– con un fan que se quería subir al escenario… sí, no es broma.

Gracias a los videos que grabaron varias personas que estuvieron en el concierto de los de Iowa, pudimos ver este momento tan raro. En las imágenes alcanzamos a checar a Michael intentando llegar al escenario, mientras él y alguien del staff de la agrupación forcejean con un grupo de al menos cinco miembros de seguridad, quienes de plano no lo querían dejar pasar. Sin embargo, al final logró llegar junto a sus compañeros. A continuación l es dejamos el clip:

Afortunadamente, la cosa paró ahí y la situación no llegó a mayores, pues Slipknot continuó con el concierto como si nada hubiera pasado. Es más, el propio Michael Pfaff habló sobre lo sucedido en su cuenta de Instagram y no le guarda rencor a nadie: “No estoy enojado… la seguridad hace su trabajo. Yo sólo estaba tratando de llegar a los maggots que no podían verme”. Moraleja de esta historia: avísenles que esto es parte del show, qué tal que lo sacan y se arma una bronca más choncha.

Foto: Captura de pantalla