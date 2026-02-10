Lo que necesitas saber: El número '64' no se trata del año en el que nació su madre, aunque la cosa sí es personal.

El gran espectáculo que dio Bad Bunny en el medio tiempo del Super Bowl LX ha dado mucho de qué hablar. Pero algo que se llevó los reflectores (y algunas teorías) fue el significado del número 64 y el apellido “Ocasio” estampado en la espalda en la jersey blanca que utilizó el puertorriqueño durante su show.

Bad Bunny en el show del medio tiempo del Super Bowl. Foto: Especial

¿Cuál es el significado de la jersey con ’64’ que Bad Bunny usó en el Super Bowl?

¡Paren sus apuestas! Luego de un par de días en los que la gente interpretó de todas las formas el jersey que utilizó Bad Bunny durante su show del medio tiempo en el Super Bowl, por fin se nos reveló su verdadero significado.

Y no, no se trata del número inicial de fallecidos en Puerto Rico tras el huracán María de 2017 o de un tributo al año en el que nació su madre, aunque la cosa sí es personal…

De acuerdo con una declaración de los representantes de Bad Bunny compartida por Complex, el número 64 conmemora el año de nacimiento (1964) de su difunto tío, Cutito Ocasio, de quien aprendió mucho sobre el fútbol americano y la NFL.

“Usado durante su actuación en el medio tiempo del Super Bowl, el ’64’ fue un homenaje discreto y profundamente personal, pensado para llevar la presencia de su tío con él en el escenario más importante“, se lee en la declaración.

Foto: Especial.

Un show de medio tiempo lleno de significados

Sin duda, el medio tiempo del Super Bowl 2026 pasará a la historia. No solo por el significado que ya te contamos de la jersey blanca que usó Bad Bunny, sino por todo lo que el show implicó.

Un artista latino con un repertorio completamente en español brindando un show en uno de los escenarios más importantes del deporte en Estados Unidos… y todo, en medio de polémica y berrinches de Trump.