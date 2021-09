Y a todo esto, ¿por qué se están peleando Machine Gun Kelly y Corey Taylor?

Cada cierto tiempo, la industria musical nos regala chismecitos como para frotarnos las manos y sabroso. Casos hay y muchos, algunos más turbios que otros, pero recientemente hay un par de cantantes que han llamado la atención de todo el mundo porque en cada oportunidad que tienen se golpean –verbalmente– y duro. Así es, hablamos de Machine Gun Kelly y el mismísimo Corey Taylor, que desde hace unos días traen una bronca intensa.

Para nadie es un secreto que al rapero de 31 años y pareja de Megan Fox que no entendemos por qué anda con él, pero en fin le encanta meterse en problemas con otras celebridades. Recientemente en los VMA 2021 dio de qué hablar porque en la alfombra morada esquivo unos cuantos golpes de ni más ni menos que de Conor McGregor (POR ACÁ les contamos todo lo que sucedió entre ambos). Sin embargo, ahora decidió irse a la yugular en contra del cantante de metal.

Resulta que el fin de semana del 16 al 18 de septiembre, se llevó a cabo el Riot Fest en Chicago. Dentro de los headliners del festival se encontraban Slipknot y Machine Gun Kelly; sin embargo, antes de que la banda subiera al escenario, el rapero se burló de Corey Taylor y bajita la mano, criticó su edad y hasta el hecho de que sea una persona adulta que sale a cantar con una máscara frente a miles de personas en cada uno de sus conciertos.

“Oye, ¿quieres saber de qué estoy realmente feliz de no estar haciendo? Tener 50 años usando una jodidamente extraña máscara en un jodido escenario, hablando mierda”, declaró Colson Baker –como en realidad se llama el también actor–. Aunque eso sí, cabe aclarar que estas palabras no salieron de la nada, ya que hace algunos días el también vocalista de Stone Sour se aventó unos comentarios que al parecer le calaron.

En febrero de 2021, Corey Taylor fue uno de los invitados del podcast Cutter’s Rockast, pero en medio de la entrevista que le hicieron y sin mencionar directamente el nombre de Machine Gun Kelly, el frontman de Slipknot mencionó lo siguiente: “Odio todo el rock nuevo en su mayor parte. Odio a los artistas que fracasaron en un género y decidieron ir al rock y creo que él sabe quién es. Pero esa es otra historia”.

Para [email protected] –incluido el propio rapero–, el cantante se estaba refiriendo a MGK. En aquel momento las cosas no pasaron a mayores, pero todo indica que Baker se esperó a tener el espacio adecuado para decirle a Taylor todo lo que piensa sobre él. Como era de esperarse, sus palabras en el Riot Fest resonaron en todo el mundo y ya que estaban en el mismo lugar, era más que obvio que Taylor se enteraría de lo que pasó e intentaría contraatacarlo.

Luego de este essstraño incidente, Machine Gun Kelly continuó criticando a Corey Taylor en sus redes sociales, específicamente en Twitter. La verdad es que los insultos vinieron de ambos lados; sin embargo, el novio de Megan Fox dio una explicación de por qué le tiene tanto coraje al vocalista de Slipknot y de acuerdo con lo que señaló, desde su punto de vista todo viene desde que grabaron una colaboración fallida.

“Corey hizo un verso para una canción en ‘Tickets to My Downfall’ (el quinto álbum de estudio de Kelly que grabó junto a Travis Barker), fue jodidamente terrible y no lo usé. Se enojó por eso y habló mierda con una revista sobre el mismo álbum en el que ‘casi estaba’. Todas las historias de ustedes están apagadas. Solo admite que está amargado”, mencionó el rapero, dejando ver que Taylor está enchilado porque no lo incluyó en su material discográfico.

Por supuesto que Corey Taylor no se quedó callado y contraatacó en Twitter mostrando las capturas de pantalla de una conversación con Travis Barker, en las que dejaba muy claro que no le gustaba la dirección que estaba tomando la colaboración con Machine Gun Kelly. A pesar de esto, el cantante también mencionó que no tenía ningún problema con el rapero, solo que no creía que fuera la persona indicada para aparecer en esa rola.

“No me gusta que la gente ventile mierda privada como un niño. Así que esto es todo lo que diré: no hice la canción porque no me gusta cuando la gente intenta ‘escribir’ para mí. Les dije NO. Así que sin más preámbulos…. Esto es todo lo que voy a decir al respecto”, señaló Corey antes de publicar la plática que tuvo al respecto con el baterista de Blink-182. Quién sabe cómo terminará esto, pero las cosas se pusieron bastante intensas entre los dos.

I don’t like people airing private shit like a child. So this is all I’ll say: I didn’t do the track because I don’t like when people try to ‘write’ for me. I said NO to THEM. So without further ado…. #receipts

This is all I’m going to say about it. pic.twitter.com/pkhweg1Ptn

— SHRED DJENT REDEMPTION (@CoreyTaylorRock) September 20, 2021