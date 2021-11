¿Van a querer? Por fin llegó la boletiza para el Corona Capital 2021

Después de mucha incertidumbre y un montón de espera, los conciertos y festivales regresaron a nuestro país, y parece que están de vuelta para no irse de nuevo. A pesar de que las cosas todavía no terminan con el coronavirus, es bueno saber que con medidas sanitarias y demás, por fin podremos ver en vivo y a todo color a esas bandas y artistas que nos encantan. Y sin duda, en la CDMX andamos contentos porque vuelve uno de los festivales más importantes, ni más ni menos que el Corona Capital.

Luego de un capítulo 10 que nos dejó grandes momentos y shows, como los de Keane, Billie Eilish, The Raconteurs, Two Door Cinema Club e Interpol –solo por mencionar algunos–, la expectativa quedó muy alta. Sin embargo, a raíz de la pandemia y todos los problemas de salud, la fiesta en la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez se tuvo que cancelar. Pero ahora, las cosas son diferentes y todo está listo para que vuelva la música a este emblemático lugar de la capital chilanga.

¡Estamos a nada del Corona Capital 2021!

La emoción por el Corona Capital arrancó hace ya unos cuantos meses, cuando anunciaron con bombo y platillo el lineup para esta edición. Y sin duda, el talento de 2021 tiene algo para todos los gustos, nombres grandes, artistas emergentes que prometen mucho y hasta actos latinos, que vuelven luego de . Solo para refrescar la memoria, Tame Impala, Twenty One Pilots, St. Vincent, Royal Blood, Disclosure, The Whitest Boy Alive, The Kooks, slowthai, boy pablo, Faye Webster, Dayglow y más.

Poco a poco han ido revelando detalles sobre cómo se llevará a cabo el festival, entre ellos las medidas y lo que necesitarán todos los asistentes para entrar (AQUÍ los pueden checar), y hasta los horarios para que vayan armando su itinerario (POR ACÁ se los dejamos). Pero a estas alturas estamos casi seguros que la gran mayoría ya están más que preparados para el regreso oficial de este festival, y agárrense porque podemos decirles que se pondrá bastante bueno.

¿Van a querer boletos para el festival?

Estamos a unos cuantos días de que por fin vuelva el Corona Capital y la emoción está a tope. Y como sabemos que muchos de ustedes tienen ganas de regresar a la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez para ver a todas estas bandas y artistas, el tío Sopitas.com se pone guapo porque les regalará boletos para que vayan y se diviertan a lo grande. Lo único que necesitan para participar es seguir todos los pasos y contestar unas cuantas preguntas sobre los actos del festival, ¿están listos? Ahí les va.

1. Sigue a Sopitas en todas sus redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram), así como a SopitasFM (ya lo saben, en Facebook, Twitter e Instagram). Este paso es indispensable.

2. Comparte esta nota en tu cuenta de Twitter (recuerda tener tu cuenta pública) con el hashtag #CC2021XSopitas y di que participas en la boletiza para el Corona Capital 2021.

3. En ESTE ENLACE ingresa los datos que se te solicitan y ahí mismo adjunta la captura de pantalla con el resultado del quiz que les dejaremos a continuación:

*OJO: Si quieren algunas pistas para contestar correctamente todas las preguntas del quiz, les recomendamos que le echen una leída a las notas que hemos armado sobre el Corona Capital 2021. Todas las pueden checar POR ACÁ.

Y listo, eso es lo único que necesitas para participar por los boletos. De nuestra parte solo nos queda es desearles mucha suerte y ¡nos vemos el 20 y 21 de noviembre en la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez!

IMPORTANTE:

– Para participar hay que haber seguido todos los pasos y dado like a Sopitas y SopitasFM en Facebook; Sopitas y SopitasFM en TW y Sopitas y SopitasFM en IG.

– Las primeras personas que contesten correctamente el quiz y nos manden la evidencia, serán los ganadores.

– Los ganadores recibirán dos boletos sencillos para el mismo día; la selección será al azar.

– Los ganadores deben pasar a recoger sus boletos en una dirección específica en la Ciudad de México. No hacemos envíos y los ganadores tendrán que recogerlos el día y la hora indicados por correo electrónico.

– Además de notificar vía mail a los ganadores, pondremos sus nombres en esta nota.

– Esta dinámica comienza el 16 de noviembre, y termina el 17 de noviembre en el transcurso de la tarde.

– Los ganadores serán notificados el 17 de noviembre en el transcurso de la noche.

– Nos reservamos el derecho de no considerar participantes por prácticas sospechosas o maliciosas.