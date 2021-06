Momentazo: Courteney Cox, Elton John y Ed Sheeran le cantan “Tiny Dancer” a Lisa Kudrow

Sin duda, la reunión de Friends es una de las sorpresa más grandes y nostálgicas que nos han pasado en los últimos días. Y es que admitámoslo, muchos queríamos ver a todo el elenco reunido una vez más, aunque fuera por unos cuantos minutos. Sin embargo, los actores de la serie lo nos han regalado otros momentos que no esperábamos, como Courteney Cox, quien decidió homenajear a su amiga y compañera, Lisa Kudrow junto a Ed Sheeran y Elton John.

Como recordarán, hace unos días la actriz que dio vida a Monica Geller se unió con el cantante de “Shape of You” para recrear el baile secreto que el personaje tenía con su hermano, Ross. Pero en esta ocasión, decidió reclutar a este joven artista junto a la artista norteamericana, Brandi Carlile y el mismísimo Sir Elton para regalarnos una colaboración inesperada que por supuesto que los fans de la popular serie amarán por completo.

Courteney Cox le canta a Lisa Kudrow junto a Elton John y más invitados

Y quizá en este momento se estén preguntando, ¿por qué Courteney Cox llamó al mismísimo Elton John para cantarle a Lisa Kudrow? Bueno, pues aunque no lo crean tiene todo el sentido del mundo. Si ustedes son clavados con Friends, seguramente no necesitarán explicación, pero si tú de plano no tiene idea no te preocupes, que te contaremos cuál es la razón por la que la estrella de esta producción recurrió a la leyenda británica.

Resulta que en la tercera temporada de la serie el personaje de Lisa, Phoebe Buffay, le contó al grupo de amigos que cree que la canción más romántica de la historia es la que Sir Elton escribió para “ese tipo de ‘Who’s the Boss?’… Abrázame, joven Tony Danza”. Por supuesto que se le andaban yendo las cabras al monte, porque en realidad estaba haciendo referencia a una de las rolas más famosas de John: “Tiny Dancer”.

Es por eso que en esta ocasión, Courteney Cox con Elton John, Ed Sheeran y Brandi Carlile le cantaron a Lisa Kudrow esta canción… solo que con la letra un poquito cambiada. De acuerdo con Billboard, a través de su cuenta de Instagram la actriz de Friends compartió un video donde podemos verla sentada al piano interpretando la versión de Phoebe junto a todos estos musicazos a manera de tributo.

Cox mencionó que este había sido uno de los mejores momentos de su vida, e incluso otras celebridades como el chef británico, Jamie Oliver, el exfutbolista, David Beckham, el bajista de Snow Patrol, Paul Wilson, y muchos más comentaron que esta colaboración era lo más épico de la historia. Sin embargo, lo más épico de todo fue que obviamente la propia Lisa vio este homenaje y por supuesto que habló al respecto.

Lisa y Tony Danza amaron este video

Lisa Kudrow publicó un video de respuesta diciendo: “OK, Ed Sheeran, Courteney Cox, Brandi Carlile y Elton John, eso fue lo más emocionante de la historia. Estuvo muy bien”. Por si esto no fuera suficiente, también los corrigió, pues no cantaron bien la letra: “Técnicamente es ‘Hold me close, Young Tony Danza’, pero lo que hiciste fue genial también, incluyendo la canción original que escribiste, Sir Elton, eso también fue muy bueno”.

Por otro lado y bajita la mano, Tony Danza también reaccionó al tributo a Kudrow donde lo mencionan y dejó muy claro que le encantó lo que los cuatro hicieron. “Primero ‘la rutina’, ahora esto. ¡Me has alegrado el día una vez más! ¡Me siento honrado!, declaró el actor estadounidense. No cabe duda de que la reunión de Friends aún tiene muchos momentos épicos qué regalarnos luego de tantos años de espera.