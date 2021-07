¡St. Vincent, Iggy Pop y más estarán en un disco tributo a Velvet Underground!

Este 2021 nos ha traído un montón de sorpresas a nivel musical. Con el regreso de los conciertos y festivales en gran parte del mundo, un montón de bandas y artistas quieren volver a subirse a un escenario en vivo y a todo color con canciones recién salidas del horno. Sin embargo, hay quienes traen proyectos sumamente interesantes, como los musicazos que le entrarán a un nuevo álbum de covers para rendirle tributo a un grupo legendario, Velvet Underground.

Puede que su alineación haya cambiado con el paso de los años y mucho más, pero nadie puede negar la influencia que tuvo esta bandota en las siguientes generaciones. Tan solo su disco debut es uno de los más emblemáticos e importantes en la historia de la música, es por eso que para homenajearlos – y además del documental sobre Lou Reed y compañía que llegará muy pronto a Apple TV+ (ACÁ les dejamos los detalles)–, un grupo de artistas se juntaron para tocar sus rolas.

Varios artistas pesados le entraron a un tributo a Velvet Underground

Este 14 de julio se anunció que muy pronto llegará a nosotros I’ll Be Your Mirror. Se trata de un material discográfico tributo a Velvet Underground que contará con varios nombres pesados dentro de la industria musical y en el que presentarán sus versiones a las rolas que la banda neoyorquina presentó en 1967 con su primer álbum de estudio junto a la cantante y modelo alemana, Nico. Y agárrense porque la cosa se pondrá buena.

De acuerdo con Consequence of Sound, en este disco aparecerán artistas del tamaño de Iggy Pop, St. Vincent, Michael Stipe, Matt Berninger de The National, Sharon Van Etten, King Princess, Courtney Barnett, Fontaines D.C. y muchos más. Así que como verán, tenemos una alineación espectacular y sumamente diversa, entre músicos legendarios y propuestas que pintan para ser el futuro de la industria musical.

Y como previa de este álbum, tenemos el cover que Kurt Vile & The Violators se armaron a “Run Run Run” que siendo. muy honestos, le quedó espectacular. I’ll Be Your Mirror, el disco donde varios artistas rendirán un enorme homenaje a Velvet Underground estará disponible en plataformas digitales y en formato físico el próximo 24 de septiembre. Y mientras esperamos a que llegue, escuchen a continuación el primer adelanto: