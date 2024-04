Amy Winehouse y cómo el insultar al líder de The Zutons nos dio el cover de "Valerie"  

Lo que necesitas saber: Dave McCabe, de The Zutons, conoció a Amy Winehouse en 3 ocasiones. En una la cantante lo insultó y por eso tuvimos el cover de "Valerie", uno de los éxitos de la cantante británica junto a Mark Ronson.

A pesar de que partió de este mundo hace 13 años, el nombre de Amy Winehouse no deja de sonar en el mundo de la música, donde muchos la recuerdan como lo que fue: una de las mejores compositoras y cantantes de soul en la historia de dicho género musical.

De hecho este 2024 el nombre de Amy ha hecho aún más ruido del usual gracias a la biopic ‘Black To Black’, protagonizada por la actriz Marisa Abela y la cual contará detalles de la vida personal y profesional de Amy Winehouse, así como su ascenso a la fama y los problemas que enfrentó con el éxito repentino.

Imagen oficial de ‘Back to Black’//Foto: Studiocanal/Focus Features.

Dave McCabe, de The Zutons, contó una de sus experiencias más memorables con Amy Winehouse

Seguramente en estas semanas, más allá de lo que veamos en la película –que llegará a los cines el próximo 11 de abril–, nos toparemos con historias interesantes sobre Amy Winehouse por parte de músicos y personas que tuvieron la suerte y el privilegio de conocerla.

De hecho ya salió una del líder de The Zutons, Dave McCabe, quien durante una entrevista con el portal NME, relató cómo fue que Amy Winehouse covereó su canción “Valerie” después de mandarlo al demonio por defender a un amigo.

Dave McCabe, de The Zutons, conoció a Amy Winehouse en 3 ocasiones. Foto: Getty Images

Que fue básicamente cuando la cantante lo mandó a la m*erda

Fue en una charla para la serie Does Rock ‘N’ Roll Kill Braincells?!, de la famosa publicación británica, donde el músico de 43 años contó que convivió con Amy Winehouse durante tres ocasiones. La última de ellas, donde los dos bebieron acompañados de un sujeto llamado Boo.

Dave McCabe relató que esa noche, el mentado Boo –que además era amigo de Amy– se la pasó comparándolo con la cantante diciéndole que él era un 1 y Amy un 10. Aunque lo hacía en broma, en algún punto Dave se cansó y Amy salió en defensa de Boo.

La cantante insultó al músico por defender a un amigo, pero después se disculpó. Foto: Getty Images

Esa interacción terminó bien y gracias a ella tuvimos el cover de “Valerie”

“Al final dije: ‘Mira Boo, deja de ser un idiota. Has hecho esto durante horas y me está cabreando’, y Amy se dio vuelta y me dijo: ‘¡Bueno, entonces vete a la mierda!’, porque él era su compañero”, indicó el líder de The Zutons que salió del lugar para irse.

McCabe detalló que Amy Winehouse lo siguió y se disculpó: “Lamento haberte dicho que te fueras a la mierda”, le dijo la fallecida cantante. “Me gusta mucho esa canción’ [‘Valerie’]. Volvimos a entrar y seguimos bebiendo”, puntualizó.

Aunque gracias a eso tuvimos uno de los mejores covers: el de “Valerie”. Foto: Getty Images

Una canción sobre una novia del músico inglés y que Amy Winehouse volvió popular

Para quienes conocen la carrera de Amy Winehouse, seguramente saben lo importante que fue en su carrera el cover de “Valerie”, canción que The Zutons lanzaron en 2006 como uno de los sencillos de su segundo disco de estudio, ‘Tired of Hanging Around’.

La canción “Valerie” está inspirada en una mujer estadounidense llamada Valerie, que fue detenida por manejar ebria en varias ocasiones. Ella tuvo un romance con Dave McCabe y al final no se concretó en nada, pues ella pasó un tiempo en prisión y el cantante vivía en Reino Unido, así que Valerie tampoco pudo viajar.

Claro, con ayuda del buen Mark Ronson

Un año después, Mark Ronson reversionó “Valerie” para su álbum de estudio de Ronson, Version (2007), y transformó un poco la canción para inclinarla al jazz. Con ese movimiento, Ronson consiguió que la voz de Amy Winehouse brillara y nos diera uno de los mejores covers jamás hechos.

“Si no estuviera siendo un idiota, no habríamos hablado de la canción y no creo ella la habría covereado. Así que gracias Boo, ¡me puso un 10!”, mencionó Dave McCabe sobre cómo el molesto sujeto al final provocó que Amy Winehouse hiciera el cover de “Valerie”.

En el caso de Mark Ronson, el músico le pidió a Amy que vocalizara su versión de “Valerie” como un favor pagado por él haber producido el famoso ‘Back To Black’, el último disco de Amy que le dio 5 premios Grammy en la ceremonia 50 de dicha premiación y que es considerado el mayor éxito comercial de la cantante.

Portada de ‘Back To Black’. Foto: Especial

