¡Qué maravilla! Escucha a David Bowie covereando a John Lennon y Bob Dylan

Desde que la pandemia obligó a que pospusieran conciertos y festivales en vivo en todo el mundo, la industria musical se puso las pilas para mostrarnos rolas que animaran nuestros días. Algunos artistas y bandas decidieron ponerse a componer en sus estudios caseros para lanzar canciones, pero otros prefirieron mostrar temas nunca antes escuchados que tenían en el baúl de los recuerdos, como los que llegan en esta ocasión por parte de David Bowie.

Como recordarán, un 8 de enero pero de 1947 nació este legendario y verdadero artista, fuera de serie e irrepetible que vino a este mundo a cambiar por completo la historia de la música. Es conocida la amistad y admiración que sentía por varios de sus colegas, es por eso que en un montón de ocasiones aprovechó sus propios conciertos para coverear algunas canciones y hasta las grabó para la posteridad.

¡Covers de David Bowie para festejar su cumpleaños!

Es por eso que para celebrar el que habría sido el cumpleaños número 74 de David Bowie y como regalo para el mundo, su familia decidió compartir con todos nosotros dos covers muy especiales. Se trata de un sencillo doble donde vienen incluidas las versiones de “Mother” de John Lennon y “Tryin’ To Get To Heaven” de Bob Dylan que el cantante de “Life on Mars?” grabó hace muchos años y por fin podemos escuchar.

El primero de esos covers fue el que el ex Beatle lanzó en 1970 en su álbum debut como solista, John Lennon/Plastic Ono Band. Pero hablando específicamente de Bowie, de acuerdo con Consequence of Sound él la grabó en 1998 junto a su amigo, productor y colaborador de toda la vida, Tony Visconti, y vendría incluía en un disco tributo a Lennon, pero lamentablemente ese proyecto jamás vio la luz.

Por otro lado y la segunda de estas versiones de Bowie es “Tryin’ To Get To Heaven”. Esta rola la incluyó el enorme Bob Dylan en su material discográfico Time Out of Mind, el cual se llevó un premio Grammy en 1997, David decidió coverearla un año después, mientras trabajaba en su álbum en vivo LiveAndWell.com, pero así como sucedió con “Mother”, por una u otra razón jamás la publicó oficialmente en un disco o sencillo.

Pero basta de hablar y pasemos a la música. Celebren la vida y obra del enorme David Bowie escuchando a continuación los covers a John Lennon y Bob Dylan que grabó hace muchos años y que nos dejó para recordarlo:

