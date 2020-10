Una joyita: ¡Checa el cover de David Bowie a “Imagine” de John Lennon!

Este 8 de octubre de 2020 no es un día cualquiera, pues hoy el enorme John Lennon habría cumplido 80 años de vida. Es por eso que el mundo lo está recordando como lo que fue, una verdadera leyenda de la música que marcó a miles de personas gracias a su trabajo con The Beatles y como solista. Pero no solo dejó una huella en los fans que se enamoraron de sus canciones, también en otros artistas muy importantes, como David Bowie.

Durante los 70, ambos tuvieron una enorme amistad que dio frutos muy creativos. El cantante de “Imagine” trabajó con Bowie en “Fame”, componiendo la rola junto a él y el guitarrista Carlos Alomar, además Lennon tocó la guitarra y se echó los coros. Esta fue una verdadera colaboración de ensueño, que lamentablemente fue la primera y única ocasión en que los dos unieron fuerzas para crear música, aunque el respeto y la admiración entre ellos siempre estuvo presente hasta sus últimos días.

David Bowie recuerda a John Lennon con un cover soñado

Es por eso que para celebrar el que hubiera sido el cumpleaños 80 del exbeatle, la familia de David Bowie compartió con nosotros un gran pedazo de historia musical, pues se trata de un video donde el mismísimo Starman canta una de las canciones más emblemáticas de Lennon, “Imagine”, un emocional tributo que gracias a los dioses del rock podemos escuchar y checar en alta calidad, pues lo restauraron para esta fecha especial.

Resulta que en 1983, Bowie se encontraba en la gira llamada Serious Moonlight para promocionar uno de los discos más exitosos de toda su carrera, Let’s Dance. El músico pasó por gran parte de Europa, Estados Unidos, Canadá y Asia, pero un momento importante fue cuando llegó a la arena Hong Kong de esa misma ciudad, pues para cerrar con broche de oro dio dos espectaculares presentaciones que quedaron marcadas por un hecho.

El 8 de diciembre de aquel año –justo en el tercera aniversario de la muerte de John Lennon– además de tocar las rolas que venían del que entonces era su último material discográfico, y algunos clásicos de su carrera, Bowie se tomó el tiempo para coverear esa mítica rola. Justo antes de empezar a cantarla, el músico contó una historia con él que había sucedido justo en Hong Kong y al terminar comenzaron a sonar los característicos acordes del piano.

Pero basta de hablar, dejen lo que estén haciendo y recuerden a estas dos grandes leyendas de la música con el cover que David Bowie le hizo a “Imagine” de John Lennon: