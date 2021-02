Death From Above 1979 anuncia nuevo disco lanzando la rola “One + One”

Estamos arrancando el año y ya tenemos muchas sorpresas a nivel musical. Sí, nos encantaría que los conciertos y festivales en vivo volvieran a nuestras vidas, pero mientras eso ocurre nos tendremos que conformar con los discos que un montón de artistas lanzarán a lo largo del 2021. Y eso por supuesto que eso no es nada malo, porque muchas volverán tras varios años de silencio como el caso de Death Frome Above 1979.

Como recordarán, en 2017 Jesse F. Keeler y Sebastien Grainger lanzaron su más reciente material discográfico, Outrage! Is Now. Desde entonces este poderoso combo se mantuvo tocando por todas partes del mundo, pero hablando de música no habían publicado absolutamente nada; sin embargo, y para fortuna de sus fans las cosas están a punto de cambiar, porque este año veremos su regreso triunfal.

Death From Above 1979 regresa por la puerta grande

Y no lo decimos a la ligera porque este 3 de febrero, Death From Above 1979 nos trae dos grandes sorpresas. La primera de ellas es que anunciaron que lanzarán su cuarto álbum de estudio, Is 4 Lovers, este será un conjunto de 10 rolas potentes, las cuales escribieron, grabaron, produjeron y masterizaron ellos mismos. La segunda es que estrenaron el primer sencillo de esta nueva era de la banda, “One +One”.

En un comunicado de prensa, Sebastien Grainger reveló de qué se trata esta rola y las transformaciones que tuvo que pasar esta melodía para que todos nosotros escucháramos el resultado final:

“‘One + One’ es una canción de amor. Es la secuela kármica de ‘Romantic Rights’. Mi esposa, Eva (Michon) quedó embarazada poco después de que comenzamos a trabajar en ella y, después de escuchar una de las primeras versiones, dijo: ‘ojalá esta canción fuera más bailable’. Así que regresé al estudio y volví a trabajar en la batería. A medida que el disco iba tomando forma, cada vez que volvía del estudio a casa, el bebé empezaba a bailar en el vientre de Eva. Incluso antes de que entrara a la habitación, la fiesta comenzaba”.

Vuelven con un video espectacular

Y es que en esta canción, Death Frome Above 1979 reinventa por completo su sonido. Sí, suenan potentes como siempre lo han hecho, pero para ser honestos se escucha como un grupo mucho más maduro, que le baja un poco a la distorsión y se concentra en la producción sin dejar de lado la esencia por la cual miles de personas los siguen en todo el mundo. Un paso sumamente arriesgado pero emocionante para demostrarnos de qué están hechos.

Por si esto no fuera suficiente, la banda también estrenó el video oficial de este sencillo, que fue dirigido por la propia Eva Michon –quien también filmó el documental que Jesse y Sebastian estrenaron en 2014–. Se trata de un collage de fotogramas y momentos disparejos inspirados en la fotografía del artista David Hockney, donde vemos a este par tocando en un jardín de Marmora en Ontario, Canadá.

Is 4 Lovers, el cuarto álbum de estudio de Death From Above 1979 llegará a plataformas digitales y en formato físico el próximo 26 de marzo. Pero mientras llega ese día, escuchen a continuación el primer sencillo de este disco, “One + One”: