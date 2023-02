Depeche Mode está de vuelta después de seis años con la rola "Ghosts Again"

Desde hace un buen rato nos quedó muy claro que el 2023 sería un año muy importante para la industria musical. Y es que no es para menos, pues dentro de la lista de lanzamientos programados para los próximos meses, vienen incluidos algunos álbumes que significan el regreso de muchos artistas y bandas que nos encantan. Tal es el caso de Depeche Mode, quienes están a punto de iniciar una nueva etapa en su carrera.

Fue en 2017 cuando el grupo británico estrenó su más reciente material discográfico titulado Spirit. Luego de la gira de promoción de dicho álbum, cada uno de sus integrantes se dedicó a sus propios proyectos personales. Sin embargo, tras la muerte de Andy Fletcher, tecladista y miembro fundador de la banda, parecía que ese sería el final de esta legendaria agrupación, pero estábamos muy equivocados.

Depeche Mode regresó luego de un buen rato en silencio con la rola “Ghosts Again”

A finales de 2022 y para sorpresa de todos, Dave Gahan y Martin Gore armaron una conferencia de prensa para anunciar con bombo y platillo que ambos continuarían con Depeche Mode como dúo (ACÁ pueden checar lo más importante que declararon en dicha conferencia). Por si esto no fuera suficiente, además de revelar algunas fechas alrededor del mundo para este año, también confirmaron que estrenarían un nuevo disco que solamente adelantaron que se llamaría Memento Mori.

Desde entonces, la banda se mantuvo en silencio, hasta hace algunos días. El pasado 3 de febrero, la agrupación británica nos avisó a través de sus redes sociales que este 9 de febrero por fin podríamos escuchar el primer sencillo de su siguiente material discográfico. Y ahora, luego de seis años de espera, estrenaron una nueva rola llamada “Ghosts Again” y tenemos qué decirles que es una joyita, pues con esta rola regresan a ese sonido synth pop minimalista en donde algunos sintetizadores y una guitarra muy sutil, crean una melodía agradable y melancólica.

Por si esto no fuera suficiente, también estrenaron un videoclip para este single, el cual contó con la dirección de un colaborador frecuente de la banda, Anton Corbjin. En el visual vemos a Dave Gahan y Martin Gore en medio de una partida interesante de ajedrez encima de un edificio Sin embargo, más adelante aparecen en lo que luce como un mundo desolador y acabado.

Recuerden que Memento Mori, el nuevo disco de Depeche Mode estará disponible en plataformas digitales el próximo 24 de marzo. Pero mientras esperamos a que llegue el día para escucharlo completito, a continuación les dejamos el video de “Ghosts Again” y el tracklist del álbum:

Tracklist de ‘Memento Mori’

01 “My Cosmos Is Mine”

02 “Wagging Tongue”

03 “Ghosts Again”

04 “Don’t Say You Love Me”

05 “My Favourite Stranger”

06 “Soul With Me”

07 “Caroline’s Monkey”

08 “Before We Drown”

09 “People Are Good”

10 “Always You”

11 “Never Let Me Go”

12 “Speak To Me”