Sorpresa: ¡Devo regresa a las andadas con la canción “I’m Gonna Pay U Back”!

La verdad es que el 2021 no para de sorprendernos en lo que refiere a lanzamiento musicales. Muchas bandas agarraron vuelo y se están dejando venir con nuevas rolas, discos y hemos visto a varios artistas aprovechando el momento para su regreso en grande. Uno de ellos son Gerald Casale y Devo.

Así es, no lo estás imaginando y no es una broma… La banda ha vuelto para colaborar un un track llamado “I’m Gonna Pay U Back” que acaban de lanzar este jueves y con el que estarán ilusionando a más de uno con algún material. Además, por ahí ya tienen agendados dos festivales (Riot Fest y Punk Rock Bowling en septiembre), así que no sonaría tan loca la idea de que veamos algún álbum en el futuro. ¿Será?

Devo se junta para lanzar “I’m Gonna Pay U Back”

El último disco de estudio que Devo lanzó fue Something For Everybody en 2010 y desde entonces, no hubo más que algunos EP’s, compilatorios, discos en vivo y otras cosas más que nos hacían pensar que la banda ya solo se presentaría como un acto en vivo para disfrutar y ponerse nostálgico. Y bueno, la verdad es que no hay nada de malo en ello, pero imagínense que después de tanto tiempo se avienten un álbum…

La posibilidad de idea, por el momento, no la podemos descartar y tampoco a afirmar. Sin embargo, lo que sí es cierto es que Gerald Casale, co-fundador de la banda, se ha reunido con sus demás compañeros para crear con algo de música nueva y en esta ocasión, lanzaron la canción “I’m Gonna Pay U Back”.

Y aquí hay un detalle: Casale ha lanzado este track como uno de los temas inéditos que encontraremos en la reedición del disco Mine Is Not A Holy War que lanzó en 2006 bajo el nombre de Jihad Jerry & the Evildoers, su ‘proyecto solista’. Para quien lo recuerda mejor, en ese material discográfico de hace 15 años colaboraron los demás miembros de Devo y entre los fans -para no hacerle tanto al cuento-, consideran que es algo así como un ‘álbum perdido’ del legendario grupo ochentero.

Pues bueno, la reedición antes mencionada verá la luz el 12 de junio para el Record Store Day en formato de vinilo y CD e incluirá nuevas pistas: “Pieces Of Joe”, “Huboon Stomp”, “The Manifesto” y la ya citada “I’m Gonna Pay U Back”, siendo esta última la que Gerald Casale compuso con Josh Freese, Bob Mothersbaugh y Mark Mothersbaugh de Devo.

Y aunque no reciben el crédito con el nombre de la agrupación que los llevó a la fama, hay algo de nostalgia pues es la primera vez que se juntan en 10 años para componer tras el disco Something For Everybody. Checa la rola a continuación.