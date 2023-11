Lo que necesitas saber: Continúa la megaboletiza de Sopitas.com rumbo al Corona Capital y es hora de entrarle a la tercera dinámica. ¿Listos o qué onda?

Entonces qué onda, ¿no tienen boletos del Corona Capital 2023? ¿Tampoco la armaron en las boletizas pasadas? Pues prepárense que la tercera es la vencida y queremos que se lleven sus entradas.

La tercera dinámica de la megaboletiza de Sopitas.com llegó y en esta oportunidad, se podrán llevar UN ABONO PLUS para que disfruten el festival de lo mejor. Entonces qué, ¿le entran?

¡Abonos plus! Va la dinámica #3 para los boletos del Corona Capital 2023

Sí, lo sabemos: la emoción está a tope porque ya estamos a nada de caerle al festival. Y no es para menos pues nomás de recordar el line-up, se antoja que ya llegue el fin de semana para ver a Arcade Fire, Blur, The Cure, Pet Shop Boys, The Chemical Brothers, The Black Keys... Ufff, la neta qué cartelazo.

Y pues sabemos que conseguir entradas no estuvo tan sencillito. Hasta en nuestras dos primeras dinámicas, los boletos del Corona Capital 2023 volaron. Pero no se desesperen que tendrán una tercera chance para ganarse esos boletazos tan ansiados… y hasta mejores.

Bueno, bueno… Pónganse bien vivos que la tercera y última dinámica llegó, y como les dijimos, ¡esta es para que se lleven un ABONO PLUS DEL CORONA CAPITAL 2023! Ya saben, el tío Sopitas.com rifándose para que no se pierdan nadita del festival.

¿Le van a entrar por estos boletos del Corona Capital 2023? La dinámica es bien sencilla. Lo primero que tienen que hacer es compartir esta nota en X (Twitter) con #CoronaCapitalXSopitas, y en ese mismo post decirnos a qué bandas quieren ver y por qué.

Luego, deberán sintonizar nuestro programa de radio, Sopitas FM x Radio Chilango (en el 105.3 de FM, aquí por internet o por el canal oficial de YouTube de Sopitas.com) los días lunes 13, martes 14 y miércoles 15 de noviembre.

Recuerden que pueden sintonizar el programa de 9am a 11am. Cada día haremos dos preguntas al aire que ustedes deberán contestar (al final deberán tener 6 respuestas). No se olviden de guardar bien sus respuestas, pues el miércoles pediremos que nos las manden en un formulario que encontrarán en esta misma nota.

Habilitaremos el formulario inmediatamente después de que termine el programa del miércoles 15 de noviembre. Y pues nada… los primeros que respondan todo correctamente se llevarán los boletos (recuerden que son abonos plus, eh).

IMPORTANTE

– Recuerden que las dos preguntas por día solo las podrán escuchar en Sopitas FM x Radio Chilango del 13 al 15 de noviembre. Arribita les mencionamos dónde sintonizarnos y en qué horario.

– No se olviden de regresar a esta nota la siguiente semana porque la actualizaremos con el formulario donde ingresarán sus respuestas y unos datos personales (nombre, teléfono y correo electrónico).

– Daremos a conocer a los ganadores en el programa de radio del jueves 16 de noviembre. También notificaremos a los ganadores por correo electrónico con las instrucciones para recoger sus boletos.

Mucha suerte en la dinámica para llevarse estos boletos (abonos plus) del Corona Capital 2023. Esperamos verlos en el festival, eh. Rífense como los grandes.

