Una semana más y vaya que la música nuevo no faltó… Para los discos y canciones de la semana, tenemos un montón de lanzamientos espectaculares de St. Vincent, Pet Shop Boys y Justice como los teloneros absolutos de este finde.

Pero ahí no acaba la cosa… Hay nuevas canciones de David Gilmour, Cults, Lamrbini Girls, Ruzzi, Maya Hawke y más… ¿Cuál fue su preferida de la semana?

Las canciones de la semana

David Gilmour – “The Piper’s Call”

Casi una década tuvo que pasar para que David Gilmour se animara a lanzar un nuevo material discográfico como solista. Ahora, se aproxima la era de Luck and Strange, que saldrá el 6 de septiembre con 9 canciones inéditas y un cover a The Montgolfier Brothers.

Este disco será muy especial porque David decidió que diversos miembros de su familia colaboraran, desde su esposa Polly Samson como coautora hasta sus hijos Romany, Gabriel y Charlie en diferentes elementos de composición. ¿Quieren una probadita? Aquí va el nuevo sencillo “The Piper’s Call”, que trae unas texturas folk muy buenas.

Cults – “Crybaby”

¿Será que se nos haga ver a Cults en México pronto? La banda anunció que iniciará una gira por Estados Unidos en agosto, lo que nos hace pensar que podrían bajar a nuestro país a finales del año para un concierto en solitario, o quién sabe, hasta para el Corona Capital.

Pero bueno, a esperar anuncio oficial y por lo mientras, échenle una escuchada a su nueva canción “Crybaby”, tema que la propia banda a descrito como un “divertido e importante llamado sobre la codependencia”. Si andas muy clavado en una relación tóxica, esta es tu canción del fin de semana.

Lambrini Girls – “Body Of Mine”

El año pasado, Lambrini Girls lanzó su EP debut You’re Welcome y pronto se convirtieron en una de las bandas de la nueva ola de punk que están rompiendo la escena británica. Lo mejor: ya están lanzando música nueva.

Para las canciones de la semana, les traemos “Body of Mine” en la que abren la conversación sobre la identidad de género y las presiones que pueden pesar en una persona al momento de tratar de conectar consigo misma en ese sentido.

Willie J Healey – “Apple”

Luego de Bunny, su tercer disco que vio la luz en el 2023, Willie J Healey salió de gira con Arctic Monkeys y ese fue un año que seguro no olvidará. Pero tampoco dejó esperar más tiempo para compartir música. Para entrarle de lleno a este 2024, el británico nos trae su nueva canción “Apple”.

Con un ambiente folk que tiene ciertas vibras retro, Willie compuso esta canción en un momento de la vulnerabilidad producto de una etapa muy existencialista en la que sintió que la vida era muy corta y debía hacerla valer como fuera. Un temazo inspirador y lleno de nostalgia, para que le echen oído.

Ruzzi – “Désolé” ft Adanowsky

Ruzzi también se une a las canciones de la semana con un tema que tiene un significado interesante detrás. Mientras en pandemia probaba componer en otro idioma, en este caso el francés, pidió a Adán Jodorowsky que le ayudara a checar pronunciación y otros detalles…

A raíz de ello, Adanowsky se convirtió en coautor de “Désolé”, un tema que reflexiona sobre lo importante que es expresar un perdón sincero cuando le hemos fallado a un ser querido. La verdad, este track les quedó buenísimo, así que acá se los dejamos para que le echen oído.

Bruses – “Bestia” ft Humbe

Si hablamos de pop alternativo, Bruses es una de las artistas definitivas de la nueva ola mexicana. Y si hablamos de R&B, un género que le ha costado afianzarse en México pero que crece de a poquito, Humbe es uno de los más renombrados de los últimos años.

La colaboración entre ambos ya se había adelantado en el pasado Tecate Pa’l Norte. Ahora, se materializa con el lanzamiento oficial de “Bestia” y no les mentimos: la producción de este tema es genial.

Tenemos un track que constantemente va de una base techno a una de R&B y que maneja un montón de capaz de voces que van desde las texturas más melancólicas a las más distorsionadas. Todos tenemos demonios que nos complican la existencia… y este temazo va por ahí.

Maya Hawke – “Hang In There”

Tenemos nueva canción de Maya Hawke. Como recordarán, la cantautora y actriz tiene en la mira el lanzamiento de su disco Chaos Angel para el 31 de mayo… y para preparar el terreno hacia el álbum nos trae una emotiva pieza llamada “Hang In There”.

En esta rola, Maya pone en marcha su lado más empático pues para componerla, se inspira en la sensación de ver a alguien que queremos mucho sufrir por una relación tóxica. En un principio, quizá no es tan fácil que esa persona se abra con nosotros y nos hable de su dolor.

Pero eventualmente, ese ser querido, cuando se da cuenta de las cosas, puede buscarnos para que lo ayudemos a superar la crisis. Atentos que pronto les traeremos la entrevista que tuvimos con con Maya.

Monogem – “Lemon Tree”

Monogem lleva un buen rato haciendo R&B y neo-soul de calidad. La cantante estadounidense de origen mexicano, que lanzó apenas en 2021 su disco debut, está en camino a lanzar un nuevo EP.

Y ahora, con su hijo como inspiración principal, Monogem nos entrega esta balada llamada “Lemon Tree” en la que habla sobre disfrutar de las cosas simples de la vida como justo lo es la oportunidad de convivir con sus familiares, en este caso, su pequeño hijo.

Elsa y Elmar – “Palacio”

Esa sensación de estar enamorado no siempre es fácil admitirla… pero cuando pasa, no tienes de otra. Y cuando Elsa Y Elmar canta “¿Para qué tomarlo despacio? No es necesario, nadie nos lo enseñó”, lo entendemos todo.

Ese verso y esa idea son las que encontramos en “Palacio”, el nuevo single de la compositora colombiana que no pude faltar en tu lista de reproducción si andas bien enamorado.

No te pierdas la edición de De Disco en Disco que tuvimos con Elsa y Elmar, donde ella nos cuenta los discos que marcaron su vida, entre ellos, Hasta la raíz de Natalia Lafourcade.

Aquí nuestros discos favoritos de la semana

Justice – ‘Hyperdrama’

Pasamos de las canciones de la semana a los discos y uno que nos emocionó mucho cuando se anunció, fue el de Hyperdrama de Justice. Tan solo recuerden que tuvieron que pasar ocho años para que el dúo francés volviera a las andadas con nuevo material discográfico.

En nuestra reseña de 5 estrellas, se destaca este álbum por su influencia dark disco y por ser el primero que colaboraciones como tal de la talla de Tame Impala, Thundercat o Miguel.

Es decir, en sus discos anteriores los colaboradores recibían un crédito, pero quizá no como mención en el tracklist (cosa que ahora sí sucede con los artistas mencionados). Tremendo discazo.

St Vincent – ‘All Born Screaming’

Luego del genial Daddy’s Home del 2021, St. Vincent llega con un nuevo álbum que, de hecho, podríamos tomar como un parteaguas en su carrera. ¿Por qué? Bueno, pues porque es el primer disco en el que Annie Clark se desempeña como productora en su totalidad.

Y el resultado es un bombazo increíble de guitarras distorsionadas casi de corte industrial (“Broken Man”, “Flea”), temas de corte más electrónico como tirándole al trip-hop (“The Power’s Out”) y tracks más cercanos al art-pop de base con sintetizadores (“Sweetest Fruit”, “So Many Planets”).

Dave Grohl, Josh Freese, Cat Le Bon, Rachel Eckroth y Mark Guiliana son algunos de los colaboradores de St. Vincent en esta ocasión para un disco que, desde ya, podemos ir agregando a los mejores del año.

Pet Shop Boys – ‘Nonetheless’

Qué fin de semana más rico en lanzamientos, eh… A la lista se une Pet Shop Boys con Nonetheless, que llega con la sorpresa de tener al renombrado James Ford (productor que ha trabajado con Florence and The Machine, Blur, Arctic Monkeys y The last Dinner party) como productor.

Aquí, el icónico dúo nos presenta un vistazo retro de la mejor época de la banda, con un sonido que recuerda a los discos que lanzaron entre finales de los 80 e inicios de los 90 y en el que se aprecian canciones referenciales sobre personajes históricos y hasta bibliográficas como “New London Boy”, donde Neil Tennant recuerda sus años de juventud como un recién llegado a Londres.

Discazo por donde se le escuche y sobre todo, un regalo que los fans más antaños de la banda disfrutarán en grande.

Fat White Family – ‘Forgiveness Is Yours’

Un disco muy bueno, pero que tuvo severas complicaciones en su proceso. Fat White Family nos entrega Forgiveness Is Yours en un movimiento que cambió todo para el grupo del sur londinense: la salida del miembro fundador Saul Adamczewski, quien también era uno de los compositores principales.

Pero bueno, la vida sigue… Y a la banda que regularmente es etiquetada dentro de un espíritu punk inquebrantable, esta vez nos trae un álbum donde experimentan con diversos estilos, referencias a John Lennon y muchos momentos gratos que los fans más recios atesorarán.

¿Y por qué los atesorarán? Bueno, pues porque se ha insinuado que este podría ser el último disco de Fat White Family. Habrá que ver si se cumple eso (ojalá que no).

Menciones honoríficas de los discos y canciones de la semana

Bat For Lashes – “Home”

Thurston Moore – “Rewilding”

Vita Set – “El apagón”

Corridor – Mimi

Nicole Horts – Nica

The Zutons – The Big Decider

Thom Yorke – Banda sonora de Confidenza

