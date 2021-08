Django Django anuncia un lanzamiento muy especial con su nueva rola “Under Fire”

Django Django es una de las bandas que aprovechó el 2021 para hacer su regreso triunfal a la escena musical. Y es que además del parón y las complicaciones que la industria sufrió debido a la pandemia, la banda venía de un periodo de tres años de ausencia desde su último material…

Pero bueno, por fortuna estos británicos volvieron a las andadas con todo y su nuevo material discográfico, Glowing In The Dark, lanzado en febrero pasado. ¿Y qué creen? Ahora, ellos tienen en la mira un edición de lujo que lanzarán con un puñado de nuevos tracks y acá tenemos una probadita con la inédita “Under Fire”.

Django Django anuncia una edición de lujo y presenta una nueva rola

Tres años tuvieron que pasar para que Django Django abriera una nueva etapa en su carrera con una nueva producción discográfica. Fue en 2018 cuando el combo inglés lanzó el aclamado Marble Skies, álbum que sin duda los confirmó como una de las bandas más importantes de la última década en el Reino Unido, además de que impulsó su carrera internacionalmente.

Así que fieles a esa -tal vez inconsciente- costumbre de lanzar una nueva placa de larga duración cada tres años, Vincent Neff y compañía se destaparon en este 2021 con Glowing In The Dark… pero la cosa no ha parado para ellos al menos en este año. El grupo londinense acaba de anunciar que lanzará una edición especial de dicho álbum con algunos tracks complementarios.

Serán cinco tracks los que se incluyan en esta entrega de lujo: “Shutters”, “Everything Flows”, “Days Are Numbered”, “Show Me The Way”, estos además de “Under Fire”, adelanto que compartieron este jueves para anunciar el lanzamiento. Cabe destacar que la banda liberará la versión deluxe de su reciente material el próximo mes de septiembre, en una fecha aún por confirmar. Les dejamos el sencillo con todo y su video oficial.

Entrevista con Vincent Neff

Con motivo del lanzamiento de Glowing in the Dark el pasado mes de febrero, tuvimos la oportunidad de platicar con el vocalista Vincent Neff, quien nos habló un poco sobre la cercanía que sienten con México, la comida y su público. Además, también nos contó que durante su paso por tierras aztecas en 2018, fue que comenzaron a componer algunas de las canciones de su más reciente álbum.

“Nunca habíamos estado ahí antes y siempre hay emoción de estar en un nuevo lugar. Se sentía familiar en el sentido de que es lo más parecido a una ciudad española. Tiene una atmósfera completamente única en todos los clubs, bares, la comida, tienen cerveza muy buena.Definitivamente fue el highlight de todo nuestro año”, dijo Neff sobre nuestro país.

Acá les dejamos la entrevista completita para que vean todo lo que charlamos con el frontman de Django Django: