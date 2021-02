“México tiene una atmósfera completamente única”: Una entrevista con Django Django

Ha pasado casi un año desde que la pandemia de COVID-19 comenzó en varias partes del mundo, y muchos de nosotros no hemos hecho nada más que reflexionar sobre todo lo que ha acontecido en los últimos 12 meses. En el caso de los músicos, muchos lo han hecho a través de canciones inspiradas en la “nueva n0rmalidad” del coronavirus.

Platicamos con Django Django sobre su más reciente álbum

Pero, ¿cómo explicamos que un disco creado antes de la emergencia sanitaria del COVID-19 pueda describir todo lo que esta nos ha dejado? Pues justo esa pregunta nos hicimos al escuchar Glowing In The Dark, el cuarto álbum de estudio de los británicos de Django Django que parece ser una especie de predicción del 2020.

Recientemente tuvimos la oportunidad de sentarnos a platicar con Vincent Neff, vocalista de la agrupación originaria de Londres, quien nos contó más detalles sobre esta nueva producción discográfica. Una que lo crean o no, tiene a México como una de sus fuentes de inspiración y punto clave en la realización de la placa discográfica.

‘Glowing In The Dark’ y su relación con México

Fue el pasado 12 de febrero de este 2021 cuando Django Django lanzó Glowing In The Dark, un álbum donde la banda habla sobre la desesperación y el deseo de escapar de una realidad inevitable que nos tiene atrapados. Al mismo tiempo, Vincent y compañía también nos recuerdan el mantener la fe y esperanza para afrontar tiempos complicados.

El mensaje de Django Django parece hablar de la situación en la que nos tiene el coronavirus desde hace meses. Sin embargo, este disco comenzó a crearse en 2018 después de que Django Django visitara nuestro país como parte de su tour. Fue aquí mismo donde compusieron la canción que ocupa el primer lugar en la lista de Glowing In The Dark.

Django Django se enamoró de la comida y la cerveza de nuestro país

“Terminamos (la canción) en 2018 en México. Tocamos un show en vivo ahí y regresamos a Londres a principios de 2019. Teníamos este track llamado “Spirals” que de alguna manera marcó la dirección que tomaríamos”, mencionó Vincent al detallar cómo fue su experiencia por primera vez en tierras mexicanas.

“Nunca habíamos estado ahí antes y siempre hay emoción de estar en un nuevo lugar. Se sentía familiar en el sentido de que es lo más parecido a una ciudad española. Tiene una atmósfera completamente única en todos los clubs, bares, la comida, tienen cerveza muy buena. Definitivamente fue el highlight de todo nuestro año”, afirma.

Regresaron a Londres para continuar con la creación del disco

Los integrantes de Django Django regresaron a Londres a escribir y componer el resto de las canciones. Un proceso que comparado con otros les tomó más tiempo. “Trabajamos alrededor de un mes o dos haciendo dos o tres canciones, fue un poco lento, pero cambiar el hacer una canción por día de alguna manera nos quitó la presión de encima. Era como ‘Si el track no va muy bien, el siguiente día quizá pueda salir uno mejor'”.

Y es que Vincent y compañía optaron por tomar influencias de sus discos anteriores y trabajarlas con música de diferentes épocas que han escuchado en los últimos años. “Había algunas cosas que nos gustaron, otras que no y también algunas que creímos que podrían ser más fuertes. Así que escogimos varias cosas de nuestros discos anteriores que podíamos mejorar, como el trabajar con instrumentos con los que no habíamos trabajado antes, y simplemente nos arriesgamos”.

Y lo lanzaron en medio de la pandemia por COVID-19

Aunque Django Django esperó el momento perfecto para lanzar Glowing In The Dark, el coronavirus y la pandemia cambiaron sus planes por completo. “Teníamos planeado lanzarlo en otoño de 2020 lo cual hubiera sido bueno para un nuevo disco. Pero luego vino la pandemia y fue como “Quizá debamos esperar y ver si las cosas se tranquilizan” y luego la cosa se puso peor”.

Sin embargo, estrenaron el álbum a pesar de la emergencia sanitaria y la falta de shows en vivo. “Llega un punto donde tienes que moverte. La gente necesita música y películas más que nunca, así que decidimos darle a los fans algo para entretenerse y con suerte, imaginar que tocaremos eso en vivo algún día”, nos mencionó Vincent durante la entrevista.

Acompañado de una portada igual de interesante que todo el disco

Al igual que las canciones del disco, la llamativa portada de Glowing In The Dark cuenta con una historia bastante peculiar. Se trata de una pintura que David recibió hace muchos años y que de repente encontró un día mientras hacía limpieza.

Desde antes teníamos la canción de “Glowing in the dark” y creímos que ese sería un gran título para el álbum. En ese tiempo el Brexit estaba ocurriendo en Reino Unido, rebeliones, Trump, muchas cosas locas que pasaban en ese entonces y las cuales parecían una gran referencia para nosotros. Comenzamos a lidiar con tener una portada. Era como “¿Qué vamos a hacer?”, sentíamos que estábamos cortos de tiempo. Entonces Dave fue a Escocia un fin de semana y estaba limpiando su ático. Encontró esta pintura que tiene como 15 años de antigüedad y la cual le dieron cuando iba a la escuela de arte. Fue una clase de encuentro accidental, así que pensamos que quizá estaba destinado a ser. No creo que el sujeto que pintó esto creyó que sería la portada de nuestro disco años después, pero parecía algo así como un accidente feliz.

No todo ha sido malo para Django Django

Pese a lo complicado de las restricciones en movilidad y el confinamiento, Neff y su séquito le encontraron el lado bueno a estar distanciados por un rato: “Todos fuimos en direcciones diferentes, nuestro tecladista se mudó a Glasgow cuando comenzamos el álbum, Jim, el bajista, se fue a la costa lateral. Fue prácticamente yo y David en Londres. Así que fue casi como regresar a nuestro primer álbum donde sólo éramos nosotros dos, en su cuarto y grabando cosas”.

“Es una especie de separación geográfica que en realidad al principio parecía un gran problema, pero que al final resultó benéfico al permitirnos tener un espacio para cada uno, tener el tiempo de pensar y hacer lo que quisiéramos”, reafirma sobre el tiempo que los integrantes de Django Django han estado “separados”. Algo que esperan cambie próximamente.

Aunque esperan regresar a los shows en vivo y la normalidad que todos extrañamos

Por ahora y mientras las vacunas llegan a varias partes del mundo, Django Django no tiene planes más que de evaluar si lanzan o no otras canciones que al final no entraron a su más reciente disco. Uno que al parecer tienen esperanza de tocar en vivo, pues aunque la industria musical se ha adaptado con los shows en línea, Vincent Neff considera que no son una opción viable a futuro.

“Es algo que está ayudando a la gente, pero nunca se comparará con un show de verdad. Cuando vas a un concierto y sientes el bajo en tu pecho algo ocurre. Es la interacción entre la banda y su audiencia. Podríamos hacer un show así, quizá pronto lo hagamos, pero no será una solución a largo plazo. Creo que la gente se aburrirá”, finaliza.