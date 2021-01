Qué futurista: Dolly Parton ‘enterró’ una canción secreta que se lanzará hasta 2045

Dolly Parton es, sin duda, una de las figuras más legendarias del espectáculo. La oriunda de Tennessee se ha ganado un lugar especial entre las luminarias que la música por su aportación en el género country desde hace décadas y su legado lo comprueba. Y bueno, ya que hablamos de su legado, la cantante tiene bien claro que quiere seguir vigente durante los años venideros, precisamente en 2045.

En esta ocasión, Dolly sabe que muy probablemente no esté posibilidades de materializar un álbum para ese entonces, así que se anticipó y ya le dejó un regalito muy especial a sus fans, quienes lo conocerán solo en dicho momento. Ella, literalmente, grabó una rola y la enterró para que sea escuchada hasta dentro de 24 años.

La canción ‘futurista’ de Dolly Parton

Dolly Parton, con 75 años bien cumplidos, todavía tiene el ánimo de lanzar material. Para prueba de ello está el disco que liberó en octubre pasado, A Holly Dolly Christmas, que significó un esfuerzo -bien navideño además- en su carrera.

Y no sabemos si en el corto o mediano plazo tiene agendada la composición de alguna nueva placa discográfica, pero lo que es cierto es que dejó un registro musical para 2045. Así lo revela la cantante en Songteller: My Life in Lyrics (noviembre, 2020), libro en el cual detalla que sepultó una grabación en una caja de madera que solo se podrá abrir hasta ese año.

De acuerdo con las declaraciones de Parton recabadas por la NME, esta rolita se encuentra enterrada en DreamMore, el resort que se encuentra en la inmediaciones del parque temático Dollywood de la artistas. La misma Dolly ya habría pedido a su equipo de trabajo que se desenterrara el material única y exclusivamente en 2045, pues en ese año se celebrará el 30 aniversario del resort.

Lo que dice la cantante sobre su canción secreta

Según relata Dolly Parton, el tema se realizó como una idea de su departamento de marketing como promoción para dicho establecimiento. “Ellos dijeron: ‘Llevarás mucho tiempo muerta [para cuando se abra]’. Les dije: ‘Bueno, tal vez no. Tendré 99. He visto a gente vivir para ser mayor que eso…‘”, comenta la cantante.

Con todo y eso, ella deja ver un poco de optimismo pero sin dejar de sentirse ansiosa por escuchar la canción. Según parece, ella no pudo escuchar el corte y la producción final del track. “Es un poco raro que me pidieran que escribiera este misterioso tema. No sé si quiero vivir hasta los 100 años o no. Pero nunca se sabe…. Me está quemando por dentro que tengo que dejarlo allí. Es como enterrar a uno de mis hijos, ponerlo en hielo o algo así, y no estaré cerca para verlo devuelto a la vida“, expresó la interprete de “Here You Come Again”.

Ahora sí que ‘guarden este tweet’ (o en este caso, esta nota) para que recuerden dentro de 24 años la gran revelación de Dolly Parton. Sin duda, ha sido un movimiento publicitario bastante impactante y peculiar. Habrá que ver si sigue con nosotros abrir la cápsula del tiempo descubrir cómo suena este secreto musical.