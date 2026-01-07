Lo que necesitas saber: Te contamos todo sobre Dread, una banda de nu metal mexicana que desde la CDMX ha reavivado el género con un sonido crudo.

Traemos en el radar a Dread, una banda de nu metal mexicana que ha reavivado el género con un sonido crudo con producción impecable, sin caer en la nostalgia como homenaje. Su sonido te transportará al nu metal de finales de los 90 y principios de los 2000, pero con mucha identidad propia.

Dread construye su estilo honrando bandas y hay elementos de varias influencias pero sin caer en la copia, lo que los ha colocado poco a poco en festivales del género, por lo que si estás buscando tu siguiente referente metalero mexa, no debes buscar más.

¿A qué suena Dread?

Dread es nu metal clavado, y bastante intenso. Su proyecto es merol directo en tu cara, no se trata nada más de lo tétrico y atmosférico que puede tener una banda como Korn en sus rolas icónicas. Los Dread se clavan en riffs distorsionados, baterías abrumadoras y muchos gritos. Su producción lleva esto de lujo, y tal parece que los tienes tocando frente a ti en cada rolita.

No tienen miedo a experimentar, y hay rolas en las que nos queda clara la identidad mexa que traen, como en “Wacha Vato”, que además habla sobre el abuso policial, algo que lamentablemente es parte de nuestra realidad. Esta rola tiene un sonido inspirado por Limp Bizkit en rolas como “Break Stuff” o “Boiler”.

Su más reciente EP Dear Changes (2025) es una dosis de intensidad metalera, con el característico estilo rapeado de la voz, bastante distorsión y screamo. Por momentos, usan una de las dinámicas más atractivas del género, con dos voces conviviendo, una calmada y reflexiva y otra en un grito agresivo, algo que hicieron Linkin Park o Evanescence a la perfección.

Algunas de sus rolas tienen más elementos digitales, o percusiones que complementan la batería, pero todo tiene un sonido acechante y tétrico. Te sorprenderán rolas más tranquilas, que se inspiran en el sonido de proyectos icónicos como Stone Sour.

Canciones esenciales de Dread

Dread tiene tan solo un LP, por lo que les recomendamos entrarle completo a este álbum. Aún así, destacamos “Undone”, uno de sus tracks más potentes, con una fuerza que engancha desde el primer segundo y muestra su lado más agresivo. Temas como “Fall Apart” y “Wacha Vato” te van a mostrar la variedad de su paleta sonora y su capacidad para alternar entre momentos intensos de pura distorsión y secciones más melódicas.

También vale la pena prestar atención a rolas como “Around” y “Hide” que, además de sus estructuras comprimidas, funcionan como una brújula para entender por qué Dread ha generado expectativa dentro de la escena.

¿Han trabajado o colaborado con otros proyectos?

Aunque aún están construyendo su camino colaborativo, Dread ya ha compartido escenario con bandas como Resorte, ícono histórico del nu metal mexicano, y ha participado en eventos como el Nu Metal Revolution.

Algo que nos encanta de Dread es que tienen varias colaboraciones con raperos como Geassassin y MONDE, y es algo que esperamos repitan más.

Así suena Dread en vivo

Dread se ha popularizado en gran medida por sus presentaciones en vivo, y es que lo dejan todo sobre el escenario, algo que no podría ser distinto en un género como el nu metal. La banda ha grabado a manera documental algunos de sus shows, nos encanta que se tomen tan en serio su proyecto.

Te mostramos un poco de cómo se pone Dread en vivo, para que no te los pierdas en cuanto tengas oportunidad de cacharlos en concierto, además chequen que tienen bastante buen humor:

Tres datos curiosos sobre Dread

Juventud al poder: La banda está compuesta por integrantes extremadamente jóvenes, de entre 18 y 20 años , lo que les da una perspectiva fresca dentro de un género que muchos asocian con épocas pasadas.

Inicios pandémicos: Dread inició como un proyecto durante la pandemia de COVID-19, y a partir de ahí continuaron escribiendo y grabando hasta la fecha.

Equilibrio entre trabajo y escuela: La juventud de la banda los lleva a equilibrar tocar, viajar para sus shows y seguir estudiando, un ritmo de trabajo nada fácil.

Dread representa una de las voces más emocionantes del nu metal mexicano actual: no solo por su sonido, sino por cómo han logrado construir una identidad fuerte desde muy jóvenes. Con cada lanzamiento y show en vivo, confirman que el género sigue vivo y evolucionando en México, y tenemos mucha esperanza en ellos.