Lo que necesitas saber: Te contamos 5 claves sobre 'Secret Love', el nuevo disco de Dry Cleaning.

Dry Cleaning ha sabido darle toques nuevos al post-punk, un género de culto que rara vez se atreve a innovar y buscar nuevos sonidos para incorporar. Desde sus orígenes en el sur de Londres, el cuarteto ha convertido el spoken word de Florence Shaw en algo que te transmite sonoramente pero también te pone a pensar con sus letras.

Desde riffs y bases de bajo profundas, la banda parece cada vez más difícil de encasillar, pero sus bases siguen en el género que nos mostraron en su primer LP. Con Secret Love, no solo siguen siendo una banda atípica, sino que añaden a su paleta sonora y se pusieron a explorar en letras con ironía y crítica social. Te contamos 5 datos esenciales para entrarle a Secret Love.

5 puntos esenciales sobre ‘Secret Love’

La producción con Cate Le Bon redefine su sonido

En Secret Love, Dry Cleaning trabajó por primera vez con la productora y artista Cate Le Bon, una figura con una carrera enfocada en la experimentación sonora que ha colaborado con artistas como Wilco, Deerhunter y St. Vincent.

“Cate parecía entender lo que queríamos del disco antes de que pudiéramos verbalizarlo o antes de que nosotros mismos lo supiéramos”. – Lewis Maynard, bajista de Dry Cleaning, para Apple Music.

Para construir este disco de 11 canciones, la banda lo trabajó como un viaje creativo global. Empezaron explorando ideas en The Loft de Jeff Tweedy en Chicago, luego grabaron tomas más intensas con Alan Duggan y Daniel Fox de Gilla Band en Sonic Studios en Dublín, y finalmente se fueron a Black Box en el valle del Loira con Cate Le Bon como productora. Literal, un viajesote.

Dry Cleaning elabora temáticas que van de lo íntimo a lo social

Secret Love es una mirada ácida de la vida moderna, exploran algunos temas como las fake news, la confianza interpersonal y la autocrítica, todo a través de la voz narradora de Florence Shaw. El sencillo “Hit My Head All Day”, por ejemplo, habla de la desinformación y la influencia de figuras poderosas, especialmente en redes sociales, y cómo esto afecta la mente y las decisiones. No podríamos sentirnos más identificados.

Hay que entrarle a Secret Love pensando que Florence y compañía están narrando situaciones usando recursos como la sátira y la ironía. Rolas como “Cruise Ship Designer” retratan personajes que intentan encontrar significado en trabajos alienantes y situaciones absurda. Quizás la gran metáfora del disco es la búsqueda de propósito en un contexto social complicado.

La democracia creativa generó nuevas oportunidades

Dry Cleaning ha hablado de una estructura de colaboración igualitaria durante la escritura y grabación de Secret Love. La banda ha mencionado que para este disco, cada miembro aportó a las ideas, decisiones y arreglos, lo que crea un resultado final más orgánico y representativo de todos.

“No hay un líder, no hay una fuerza creativa principal”. Tom Dowse, guitarrista, sobre la dinámica de Dry Cleaning.

Para Secret Love, notamos que Shaw tuvo más libertad en su estilo vocal, y nos sorprendió escuchar más atrevimiento a usar la voz como instrumento, como en “Cruise Ship Designer”, o “Joy” en dónde notamos que se atreve a cantar más.

Los nuevos sonidos de Dry Cleaning para ‘Secret Love’ sin sacrificar las bases del proyecto

Aunque la banda expande su paleta sonora en Secret Love, mantiene elementos base de su sonido: la lírica surrealista, un minimalismo y la magnética actitud y entrega que tiene Florence. Ahora, suman voces cantadas, juegos rítmicos más amplios y estructuras musicales más diversas. Las críticas coinciden en que el álbum suena menos rígido en su etiqueta post-punk y más como una obra camaleónica que abraza influencias que van desde la no wave hasta grooves más accesibles.

Canciones como “My Soul / Half Pint” muestran cómo la banda puede moverse desde críticas sociales a momentos musicales más cálidos o incluso humorísticos, sin perder la ironía y la inteligencia que los caracteriza. E

Canciones destacadas de ‘Secret Love’

Secret Love es fascinante de principio a fin, pero destacamos algunas rolitas por si andan con prisas o quieren una muestra para decidir si se echan todo el disco. Les dejamos las mejores rolas del disco.

En “My Soul / Half Pint”, nos recuerdan las ideas entre bajo y guitarra de bandas como Talking Heads y hasta Cheekface, mientras que la letra lidia con la madurez y hasta estereotipos de género. El humor en voz de Florence es simplemente brillante.

Para “The Cute Things”, Dry Cleaning nos regala una rola de rock ligero y muy atractiva con una onda de rock básico y surfero, pero con una letra ácida en voz de Florence Shaw. La banda lonidnense una vez más logra atinarle a cómo nos sentimos en la vida moderna, pero con una atmósfera guitarrera que es fascinante. El solo de guitarra del final es de lo más atípico y divertido.

“Let Me Grow and You’ll See the Fruit” es quizás la rola con la letra más cruda del disco, lo que contrasta con las guitarras más suaves que escucharán en este LP. La colección de frases sobre la vida cotidiana y las pequeñas, pero constantes presiones, es algo abrumador.

Finalmente, “Secret Love” y “Rocks”, te pueden dar una idea clara sobre el sonido general del disco, tomando como pase el post-punk con matices de otros géneros.

Dry Cleaning está de gira en Reino Unido, Europa y finalizarán en Estados Unidos esta parte del tour. Hay varias versiones físicas de Secret Love, que pueden encontrar por acá, junto a mercancía temática sobre su tercer disco de estudio.