Como ya lo hemos dicho antes, podríamos considerar el 2022 como el año en que la industria de los eventos musicales en vivo regresó en forma tras la etapa más complicada de la pandemia. Y en lo que respecta a México, una de las artistas que más expectativa ha levantando rumbo a su visita es Dua Lipa.

Y no es para menos pues si bien no es su primera vez viniendo al país, en esta ocasión sí viene convertida en una artista de talla internacional y una de las más populares del planeta.

Dua Lipa. Foto: Getty Images

Seguro que se va a armar una fiesta espectacular cuando la británica le caiga a la Ciudad de México y a Monterrey. Así que vale la pena ir viendo qué canciones podrían sonar en sus setlist del tour cuando le toque pasar por acá.

Dua Lipa regresa a México convertida en una superestrella

Fue en 2017 cuando Dua Lipa se presentó por primera vez en México. Lo hizo como parte de la gira de promoción de su disco debut y fue el Corona Capital el festival que la trajo a la capital mexicana. Ella ya era considerada en ese momento una de las artistas revelación más importantes en el Reino Unido y Europa, pero de este lado del charco apenas empezaba a agarra vuelo.

Su nombre apareció en el line-up en las famosas ‘letras chiquitas’ del cartel, pero es justo decir que la artista ya tenía una buena base de fans que la respaldaban. Aquella ocasión cantó frente a su público algunos temas como “Hotter Than Hell”, “Blow Your Mind” y “New Rules” en lo que fue un set no muy extenso, claro a comparación de lo que monta hoy en día.

Tras la gira de aquel primer álbum, la carrera de Dua Lipa se despegó en grande y en cuestión de muy poco tiempo. El gran momento, eso sí, llegó cuando comenzó a promocionar su disco Future Nostalgia con sencillos como “Don’t Start Now” y “Break My Heart” (AQUÍ la historia detrás de esta canción).

Este álbum fue la que terminó afianzándola como una superestrella de la música pop actual, pasando de ser una artista conocida principalmente en Europa a ser una de los grandes nombres de la industria a nivel mundial. Ahora, por sí sola, tiene la capacidad de llenar estadios en cada rincón del planeta.

Será interesante ver qué tal su show ahora que es una de las artistas más populares del momento… así será cuando cante en el Foro Sol de la Ciudad de México, y el Estadio Banorte de Monterrey los días 21 y 23 de septiembre respectivamente. ¿Listos?

Dua Lipa. Foto: Getty

Este es su posible setlist para sus conciertos en México

Actualmente, Dua Lipa se encuentra toureando por Latinoamérica y antes de su paso por México, dio algunos conciertos en Brasil, Argentina, Chile y Colombia. Hay que decirlo como es: resulta destacable que una artista de su renombre haya contemplado fechas en varios países de esta región del continente.

Y lo bueno es que acá en tierra mexa, ya podemos ir haciéndonos una idea de lo que nos presentará la británica cuando llegue a nuestro país. En esta ocasión, es obvio que venga con un repertorio más amplio que hace cinco años pues además de su segundo disco -el ya mencionado Future Nostalgia-, en su setlist encontramos algunas colaboraciones como las que ha hecho con Calvin Harris o Silk City (el proyecto musical de Diplo y Mark Ronson).

Dua Lipa en 2021 / Foto: Getty Images

También hallamos su colaboración con Elton John llamada “Cold Heart” y en algunos shows latinoamericanos, tocó un cover de Whitney Houston. Su show, además, se divide en tres actos con un encore la mayoría de las veces. La verdad, parece que nos espera un show para el recuerdo. Les mostramos aquí el setlist posible:

Canciones de Dua Lipa:

Physical

New Rules

Love Again

Cool

Pretty Please

Break My Heart

Be the One

We’re Good

Good in Bed

Fever

Boys Will Be Boys

Hallucinate

Future Nostalgia

Levitating

Don’t Start Now

Colaboraciones y covers de Dua Lipa que posiblemente toque en sus shows en México:

One Kiss (ft Calvin Harris)

Electricity (ft Silk City)

Cold Heart (ft Elton John)

I Wanna Dance with Somebody (cover de Whitney Houston)