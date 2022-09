La historia sobre "Break My Heart" de Dua Lipa y cómo se inspiró accidentalmente en INXS

Dua Lipa lanzó en 2020 su aclamado disco de Future Nostalgia y como el título lo indica, se trató de un material que contribuyó a que la música pop con toques de los 70 y los 80 se pusiera de moda una vez más. Es, sin temor a equivocarnos, una de las mejores producciones musicales del panorama mainstream de los últimos años.

Y bueno, dentro de ese disco encontramos temazos como “Break My Heart” que transmiten toda esa vibra medio funky/new-wave/disco/dance retro que no se deja de sentir actual. Pero quienes tengan bien pulido el oído y sean amantes de la música de aquellas épocas, habrán encontrado en la parte instrumental una referencia a nada más y nada menos que INXS y su canción “Need You Tonight”.

Dua Lipa. Foto: Getty Images

Seguro que los más puristas se amarrarán a la idea de un posible plagio. Otros menos intensos tendrán en mente que no es más que un sampleo bien bajado. Pero lo cierto es que, al menos en palabras de la artista británica, todo se trató de una curiosa coincidencia en el proceso de composición y grabación de su sencillo.

Lo mejor es que ella accedió a acreditar a la legendaria banda australiana y ellos, a su vez, elogiaron el detalle de la cantante además de que expresaron que en verdad les gusta ese temazo. Esta es la historia detrás de la canción.

Imagen de Michael Hutchens. Foto: Especial.

Dua Lipa y su equipo compusieron “Break My Heart”… y encontraron una sorpresa

Como dijimos antes, INXS es una de las bandas más que han salido de Australia en la historia y es justo decir que difícilmente encontraremos a alguien que no los haya escuchado nunca. Escuchando el nombre del grupo, es muy posible que de inmediato se nos venga a la cabeza “New Sensation”, aunque los fans más acérrimos seguro tendrán en mente más canciones espectaculares “Devil Inside”, “Never Tear Us Apart” y claro, “Need You Tonight”, todas estas salidas de ese magnífico disco llamado Kick de 1987.

Como las leyendas que son, su música evidentemente ha pasado de generación en generación. Por ello, no es de extrañarse que encontremos en la actualidad a uno que otro proyecto musical influenciado por ellos mismos… Sobre todo si eres una de las cantantes más importantes del momento y estás componiendo un disco con la idea de traer la vibra retro a la vanguardia del pop. Sí, ese es el caso de Dua Lipa.

Dua Lipa. Foto: Getty

Cuando “Break My Heart” -una canción divertida y memorable- se publicó como sencillo del Future Nostalgia, no pasó desapercibido para muchos oyentes que un riff de guitarra de ese tema era bastante parecido a “Need You Tonight” de INXS. Pero tenía sentido pensar en que si la artista británica quería traernos un material con esencia ochentera, podría disponer no solo de la influencia, sino también de algún sample/muestreo de dicho época.

Dua Lipa en efecto lo hizo, pero no es como que tenía en mente hacer uso del elemento en primera instancia. Según lo que contó al podcast Pop Shop de Billboard, ella y sus colaboradores se dieron cuenta sobre la marcha que su composición se parecía en ese elemento al clásico de Michael Hutchens y compañía.

“Cuando estábamos en el estudio, no conectábamos los puntos. Estábamos como: ‘¡Oh, sí, esto es genial!’. Estábamos por lo alto [es decir, emocionados] y solo trabajábamos en eso. Y luego escuché y dije: ‘Esperen, muchachos…’ Fue un momento divertido cuando dijimos ‘¡Eureka!’ y luego ‘Oh, espera un segundo…’. No estoy tratando de que me demanden, es como la moraleja de la historia. Dua Lipa para Billboard

La cantante le dio crédito a INXS y ellos respondieron positivamente

Bien podríamos decir que este fue un sampleo inesperado o una coincidencia bastante curiosa. O como dijimos antes, los más intensos dirían que un plagio, pero esto último se puede descartar pues Dua Lipa, que le tenía bastante fe a su canción (y el tiempo le dio la razón), decidió darle crédito de composición al fallecido Michael Hutchens y Andrew Farriss de INXS.

“Los muchachos de INXS, las personas que se encargan del publishing, fueron muy amables y les gustó mucho la canción, así que les dimos un crédito de escritura en la pista en la publicación [de la canción] porque era justo y simplemente trajo nostalgia aún más a la vanguardia”, dijo la cantante a Billboard. Y es que aunque eso es lo justo como dice ella, hay que destacar que ese tipo de acciones muchas veces no las aceptan los artistas por la buena.

Imagen promocional de INXS en 1988. Foto: Getty.

¿Y que dijeron los de INXS? Pues bueno, mostrando toda la buena onda del mundo, aplaudieron la decisión de Dua Lipa, especialmente el compositor Andrew Farriss

“Creo que es genial, creo que ella es genial… Es un poco extraño escucharlo así, porque en realidad es una interpretación. Me quito el sombrero por pedir permiso para usarlo y por el crédito de escritura. Creo que debería haber más de eso. Si vas a hacerlo, solo sé directo al respecto y todo estará bien“, dijo Farriss a la NME apenas en abril de este 2022.

Y así, queridos lectores, no solo se unen dos artistas geniales de diferentes épocas de la música; sino que demuestran cómo se deben arreglar estos temas que sin el tratamiento adecuado, se hacen innecesariamente más grandes.