Mientras más nos acercamos al 21 de julio, día del estreno de la película de Barbie, más se revelan detalles de la que fácil podría ser una de las cintas más esperadas del año con Margot Robbie como la protagonista. Pero ver la película no es lo único que nos emociona, sino escucharla. Y aquí entra Dua Lipa con “Dance The Night”.

A través de sus redes sociales, el pasado lunes 22 de mayo Dua Lipa anunció que participaría en el soundtrack de Barbie con una canción titulada “Dance The Night”. Vimos un pequeño teaser donde se escuchaba poco de la canción (casi nada, no les vamos a mentir) mientras Dua Lipa aparecía con una estética tipo disco.

Luego, Warner Bros. liberó un nuevo tráiler de Barbie donde pudimos escuchar un poco más de “Dance The Night” y en donde pudimos comprobar nuestras sospechas de que este tema musical, quizá el principal de la cinta, tiene toda la energía que ya escuchamos (y amamos) de Future Nostalgia. ¿Pero cómo es la canción completa?

Dua Lipa lanzó el tema “Dance The Night” para. la película de ‘Barbie’ / Foto: IG Dua Lipa

Dua Lipa con “Dance The Night” para Barbie

Como les contamos, “Dance The Night” es la primera canción oficial de Barbie the Album, el cual saldrá el mismo 21 de julio. Dua Lipa sacó la canción con todo un video musical donde “This Barbie is making a music video” a pesar de todos los posibles desastres que pueden existir.

Al inicio, le enseñan una coreografía que luego ha de interpretar en un set donde hay elementos disco y donde vemos algunas parte de la película (una fiesta en casa de Barbie donde todos están bailando la misma coreografía al ritmo de la canción).

¿Quién aparece en el soundtrack de Barbie?

Las expectativas con la película de Barbie son enormes, y todo a su alrededor nos tiene muy emocionados… y el tema del soundtrack no sería la excepción. Y por fin, después de un buen rato esperando noticias sobre quién participaría, se reveló el increíble line up de Barbie The Album.

Desde luego, dos de las figuras principales son Ryan Gosling (quien es un gran músico) y Dua Lipa, quien aparece con la canción de “Dance the Night”. La cosa es que estos dos también aparecerá en la película como el Ken principal y una Barbie sirena, respectivamente.

Ryan Gosling como Ken en ‘Barbie’ / Foto: Warner Bros.

Pero hay muchos otros nombres que suenan geniales y diversos como el de Karol G. La artista colombiana se suma junto a un montón de artistas como Charli XCX, Lizzo, las raperas Nicki Minaj y Ice Spice, Ava Max, la banda de k-pop Fifty Fifty, GAYLE, las hermanas Haim y PinkPantheress.

De esta última, recordemos que tiene la rola “Boy’s a liar” junto a Ice Spice. Pensamos que la canción podría tener un espacio en el soundtrack de Barbie. El resto del line up lo complementan Tame Impala, The Kid LAROI, Dominic Fike y Khalid. Aún faltan otros artistas por anunciarse en un disco que está producido por Mark Ronson.

Así anunciaron el line-up del soundtrack oficial de ‘Barbie The Album’ / Foto: Warner Bros.

¿De qué va la película de Barbie?

Barbie tiene como protagonista a Margot Robbie en el papel de Barbie, quien vive en Barbie Land junto a cientos de Barbies y Kens. Uno de ellos, Ken, es su novio, y es interpretado por Ryan Gosling. Suena tonto y confuso, pero en realidad, la primera parte de la película se centra en el mundo de Barbie donde todo está relacionado con ella.

Gracias a los primeros avances hemos podido ver cómo Barbie es perfecta y muy feliz hasta que empieza a cuestionarse, por razones que desconocemos, su realidad y su entorno. Barbie empieza a pensar en ¿la muerte? Es más, para que se den una idea de su crisis, sus pies, de repente, ya no aparecen en punta sino están planos… ¡el horror!

Margot Robbie y Ryan Gosling en ‘Barbie’/Foto: Warner Bros. Pictures

Eso lleva a Barbie con un personaje extraño de Barbie Land que le dice que ella debe decidir si quiere quedarse con su realidad rosa, o quiere conocer el mundo exterior, y quizá, saber algo de sus existencia.

Es así como Barbie se enfrenta al mundo real en donde se encontrará con una verdad mucho más cruel y dura de la que conoce, pero que al mismo tiempo la validara a ella y a todos los personajes de Barbie y Ken que viven en Barbie Land.