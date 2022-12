Eades: La nueva y emocionante banda británica que te sacudirá con su propuesta

En la actualidad, hay muchas bandas que nos dejan muy claro que a pesar de que no es el género más escuchado por la juventud, el rock está más vivo que nunca. Sin embargo, en el Reino Unido existe un movimiento bastante cool con agrupaciones británicas independientes que andan creando propuestas sumamente interesantes. Pero hoy queremos hablar de una en específico: Eades.

A pesar de que apenas llevan unos cuantos años de manera formal dentro de la industria musical, estos cinco músicos se están perfilando para convertirse en una de las bandas más importantes de su generación, con un proyecto que mezcla vibras vintage con situaciones cotidianas, una combinación divertida e intensa que no pueden dejar pasar. Y si no los conocen, no se preocupen, que acá se los presentamos.

¿Quiénes son Eades?

Eades es una banda originaria del Reino Unido formada por Harry Jordan, Tom O’Reilly, Dave Lancaster y Dan Clifford-Smith, quienes se conocieron en el Leeds College of Music. Después de tocar en otros proyectos que nomás no funcionaron, los cuatro se juntaron para iniciar con esta agrupación que en un inicio se pensó como algo para divertirse pero que poco a poco se convirtió en algo más serio.

Influenciados por artistas muy grandes como Lou Reed y David Byrne, todos se pusieron a componer rolas hasta que finalmente, en 2020 lanzaron su sencillo debut, “Said It Before”. A lo largo de ese año sacaron sencillos bastante interesantes como “I Want More” y “Forgive My Mind”, hasta que estrenaron su primer material discográfico de corta duración, Microcosmic Things, con el cual poco a poco lograron llamar la atención de medios musicales británicos.

Mucha música y una nueva integrante

Mientras las cosas regresaban a la normalidad después de la pandemia, Eades siguieron escribiendo y presentando canciones rifadas en 2021. “Former Warnings Cluster”, “Present In The Moment” y “Coltrane” fueron solo algunos ejemplos de lo que la banda trabajó mientras tenían la oportunidad de tocar en vivo. Pero como podrán darse cuenta, nada los puedes parar, es por eso que en abril de ese m ismo año vio la luz su segundo EP, Abstract Education, donde juntaron sus singles previos junto a otros temas como “Smoking Hour”, “Latop’s Glow” y “27 Years”.

El 2021, la agrupación lo cerró con todo, dando varios shows por Reino Unido y estrenando un sencillo que hizo que la crítica británica se fijara en ellos “Reno”. Pero quizá lo más importante fue que antes del lanzamiento de esta rola, decidieron incluir a Lily Fontaine en la formación, convirtiéndose en integrante formal. Y vaya que con la llegada de esta chica, arrancaron una nueva etapa con la que su carrera comenzó a subir como la espuma.

La llegada del EP que los puso en el mapa de la escena alternativa británica

Para 2022, Eades sorprendió a la escena alternativa del Reino Unido con el lanzamiento de su tercer material discográfico de corta duración, llamado Delusion Spree. Gracias a rolas como “A Welcome Goodbye” y la canción homónima, consiguieron que medios como NME y más les dedicaran artículos para hablar de su propuesta, que junto a bandas como Squid y Yard Act, están integrando un movimiento bastante interesante y rifada de rock/post-punk.

Ahora, en lo que resta del año se la han pasado tocando en gran parte de su país natal, además de visitar por primera vez otros países como Francia, Holanda y Alemania. Aunque eso sí, para 2023 también tienen fechas programadas y quién sabe, en una de esas, tenemos chance de verlos en vivo y a todo color en México (ojo acá, Corona Capital).

¿Qué es lo que hace especial a Eades?

Si algo nos ha quedado muy claro es que en la actualidad, hay muchas bandas rifándose y demostrando que los guitarrazos están más vivos que nunca. Sin embargo, el indie rock no se queda atrás y Eades es una de las bandas que nos confirman que este género aún tiene cosas importantes qué decir. Aunque eso sí, ellos son muy diferentes y su propuesta está llena de cosas bastante interesantes que por supuesto, tenemos qué rescatar. Pero vamos por partes.

Como ya lo mencionábamos antes, junto a ellos, hay una gran camada de bandas en el Reino Unido que están llevando el sonido vintage del rock alternativo de los 70 e inicios de los 80 a una nueva generación. Y eso es justo lo que pasa con esta agrupación, pues se siente fuerte la influencia de los Talking Heads y The Velvet Underground, solo que los de Leeds le pone su propia esencia con una vibra lo-fi británica que da como resultado una combinación brutal.

Pero además de la música, también tenemos qué señalar las letras de Eades, que nos hablan de la vida cotidiana de los jóvenes de su generación y situaciones comunes con un toque divertido, sarcástico e irónico. Quizá se tarden un rato en venir a nuestro país, pero sin duda, valdrá la vena espera porque esta banda pinta para cosas bastante grandes.