Ela Minus: La productora colombiana que le puso el toque latino al techno-pop

Se sabe que nuestro continente tiene un montón de talento, sobre todo cuando hablamos específicamente de Latinoamérica. Desde la frontera de México con Estados Unidos hasta La Patagonia, durante mucho tiempo han surgido bandas y artistas espectaculares. Sin embargo, en esta ocasión queremos hablar de una mujer originaria directamente desde Colombia que la está rompiendo y duro dentro de la industria musical global, Ela Minus.

Esta compositora y productora colombiana es una de las grandes revelaciones dentro de la industria musical de los últimos años. Con mucho esfuerzo y dedicación, logró armar una propuesta sumamente sólida y fascinante, en la que combina su amor por los sintetizadores y la percusión con canciones bilingües, dando como resultado canciones universales que te atrapan ya sea por el beat, su letra o la combinación de ambos elementos.

¿Quién es Ela Minus?

Gabriela Jimeno –como en realidad se llama Ela Minus–, nació un 11 de febrero de 1990 en Bogotá, Colombia. Desde temprana edad comenzó a interesarse por la música, pero no fue hasta los 12 años cuando realmente se adentró en este mundo, pues se convirtió en la baterista de una banda de hardcore y emo llamada Ratón Pérez. Con esta agrupación, en donde también estaba su hermano, estuvo una década completa y tuvo chance de salir de gira por todo su país, pero no esperaba lo que vendría después.

Con la experiencia adquirida con esta banda, Gabriela aplicó en 2008 para una beca en la considerada por muchos como la mejor escuela de música de todo el mundo: el Berklee College of Music, y por supuesto que la aceptaron. Ahí, no solo estudió una doble especialización en batería jazz y diseño de sintetizadores, también supo que su camino no era precisamente formar parte de un grupo; no, lo suyo era andar en solitario para poder explotar por completo sus ideas.

Su amor por la música electrónica y el camino hacia su proyecto solista

Aprovechando el ambiente creativo y la escena musical independiente de Nueva York, Gabriela Jimeno se adentró en la enorme y fascinante cultura del DIY. Dentro de clubs nocturnos, quedó completamente enamorada de los sintetizadores, es por eso que comenzó a planear el proyecto que años más tarde le traería muchísimas satisfacciones, Ela Minus. Aunque claro, el camino hasta donde está en la actualidad no fue sencillo.

Antes de concentrarse por completo en su proyecto en solitario y además de su trabajo previo, fue parte de la banda de indie pop, Balancer y acompañó como baterista en diferentes giras a agrupaciones como Austra y a Chris Tomson con su banda Dams of the West. Pero quizá lo más curioso de todo es que también fue empleada de la empresa de sintetizadores Critter & Guitari, mientras componía su propia música. No cabe duda de que esta era la vida que tenía que llevar.

Las primeras rolas de Ela Minus que el mundo escuchó

Luego de un buen rato en el circuito independiente de Nueva York, donde se hizo de un nombre y forjó su estilo basándose en su voz bilingüe combinada con ritmos electrónicos y beats alucinantes, Ela Minus lanzó su sencillo debut, “Jamaica”. La canción tuvo una gran aceptación dentro de la crítica especializada y entre las personas que pudieron escucharla, reconociendo que no habían escuchado algo similar hasta ese momento.

Más allá de estrenar esta rola porque quería ver qué pasaba, Ela ya tenía una enorme selección de temas guardados entre sus cosas y que solo necesitaban pasar por el estudio para darles vida. Finalmente y tras un montón de esfuerzo, ese mismo año la artistas colombiana estrenó su primer material discográfico de corta duración, First Words, una selección de rolas donde podemos escuchar a este proyecto en su estado más puro.

Lanzando un proyecto ambicioso y shows por todo el mundo

Lo que nadie de plano no sabía es que Ela Minus traía entre manos un proyecto más ambicioso. Resulta que EP fue solo la primera parte de una trilogía, que fue seguido por Grow de 2016 y Adapt de 2017. Durante esos años, la artista colombiana además de tocar en diversos foros y festivales de su país natal, tuvo chance de pisar otros lugares como Estados Unidos, Canadá, España, México y hasta Hungría, donde conquistó al público con su propuesta.

Para 2018, Ela también estrenó varios sencillos e incluso trabajó con otros músicos de distintas partes del mundo, como Populous, Helado Negro, CLUBZ y Buscabulla. Ese mismo presentó un par de canciones como “OK” y “So,”, pero como suele suceder con ella, estaba planeando algo más importante para el futuro. Pero quizá lo más importante es que llegaría una oportunidad bastante importante que catapultó su carrera.

Firmando con un sello grande y su álbum debut

En 2019, Ela Minus se presentó en otros países que no había visitado, como Francia, Holanda y Bélgica. Sin embargo, al año siguiente y a pesar de todo lo que sucedió con la pandemia dentro de la industria musical, en 2020 firmó con uno de los sellos discográficos independientes más importantes del mundo, Domino Records (que tiene a bandas y artistas del tamaño de Arctic Monkeys, Franz Ferdinand, Cat Power, Beth Gibbons, My Bloody Valentine y más).

Con el respaldo de esta disquera, comenzó la producción de lo que sería su álbum debut. Finalmente en octubre de 2020 vio la luz acts of rebellion, un disco que la propia productora declaró que buscaba crear un disco pequeño, punk e ideal para bailar en un club, y lo logró. A lo largo de 10 canciones, nos lleva por una verdadera montaña rusa de emociones, entre la rabia y la ternura con letras un tanto cargadas e inspiradas por los movimientos políticos del momento.

Ahora, con todo y este material discográfico –que por cierto, recibió grandes críticas y comentarios por parte de la prensa especializada–, Ela Minus está preparando su regreso a los escenarios, anunciando fechas y presentándose en algunos de los festivales más importantes del mundo, demostrando que la música que se hace en Latinoamérica –además de ser interesante–, también tiene todos los elementos para triunfar en cualquier lado.

¿Qué es lo que hace especial a Ela Minus?

Sin duda y sin temor a exagerar, Ela Minus vino a refrescar por completo todo lo que estábamos escuchando dentro de las propuestas latinas. Si somos muy honestos y claros, no hay ningún proyecto en nuestro continente que suene como ella, tal cual. Y eso se debe al sonido único que logró consolidar con tantos años tocando y trabajando en el estudio, pero también al profundo amor que siente por la música.

En sus canciones están presentes todas sus influencias, desde breves pinceladas de la música de su país y su pasado dentro del punk y hardcore. Todo esto mezclado con letras tanto en inglés como español, sus conocimientos teóricos y prácticos con las percusiones (especialmente la batería) y su enorme pasión por los sintetizadores, dan como resultado un techno-pop que te hará adentrarte en los beats, los timbres electrónicos y por supuesto, la atmósfera un tanto oscura que rodea sus rolas.

Ela Minus es una de las artistas latinas que de plano no podemos dejar pasar por una simple y sencilla razón: está haciendo cosas muy interesantes que no habíamos escuchado con su concepto de este lado del charco y que cualquiera que la escucha termina con los pelos de punta. Seguramente, con el apoyo que tiene por parte de su sello discográfico, vienen para ella un montón de grandes cosas. En Colombia pueden estar muy orgullosos de ella, porque tienen a una verdadera joya en bruto musical.