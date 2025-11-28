Lo que necesitas saber:
Billy Idol celebrará su cumpleaños 70 con un concierto en el Estadio Harp Helú de la CDMX. Aquí nuestra entrevista con él.
El 30 de noviembre del 2025, Billy Idol celebra sus 70 años. Es un asunto curioso porque el ídolo rockero lo celebrará el mero día con un concierto en la Ciudad de México, cerrando gira por Latinoamérica, esto a un año de su show en el Vive Latino 2024.
La celebración de siete décadas de vida también llega en un momento bastante especial. “El próximo año, en 2026, serán 50 años de carrera. Empecé en 1976… es un largo tiempo y ha sido fantástico”, nos cuenta en una videollamada breve, aunque bastante amena.
La añoranza del punk rock setentero… según Billy Idol
La imagen de Billy Idol que tengo en mente es la de un tipo duro, rebelde, tal vez complicado como suelen ser muchos rockstars. La chamarra de cuero que trae puesta me da la misma vibra mientras nos presentan… pero pronto, me doy cuenta que es un señorón bastante amable.
Tal vez los años lo han tranquilizado. “La próxima semana cumplirás 70, así que feliz cumpleaños”, le digo mientras me agradece con una sonrisa buena onda, dispuesto a hablar un poco de sus recuerdos de la escena del punk rock inglesa de los 70, cuando él era miembro de la banda Generation X.
Porque ante todo, Billy Idol emergió como un punk rocker. Y él no solo destaca la música, sino toda la movida artística que hubo alrededor, desde aquellos que se iniciaron en la fotografía hasta quienes le dieron difusión a la escena a través de sus propios medios independientes.
“De alguna manera, fuimos afortunados porque nos orillaron a hacer lo que nos importaba… La escena punk rock de Inglaterra explotó y no lo esperábamos siquiera“, cuenta con añoro.
Entrevista con Billy Idol: Cuando te orillan a hacer lo que amas
Siendo un punky y tras salir de la Generation X, quizá Billy Idol tampoco se esperaba convertir en ––valga la redundancia–– un ídolo masivo del rock de los 80 en adelante.
Pero como él mismo lo dijo, ha sido un viaje sensacional, de esos que vale la pena recordar. Así que, previo a su concierto en la Ciudad de México, platicamos con él y nos cuenta sobre cómo ha cambiado el concepto de rockstar, su banda actual favorita, la historia de uno de sus más grandes hits y más.
Sopitas.com: Jonas Akerlund recién hizo un documental sobre ti y lanzaste una canción en tu nuevo disco llamada “I’m Your Hero”, que se siente como una retrospectiva sobre tu vida… Ahora que cumplirás 70 años, ¿tienes algún pensamiento recurrente sobre lo que significa la vida desde el punto de vista de un artista?
Billy Idol: El próximo año, en 2026, serán 50 años de carrera,. Empecé en 1976… así que ha habido un largo periodo, muy salvaje y ha sido fantástico. Creo que la cosa es que cuando empecé, se le decía a los jóvenes que no había futuro. No había futuro para nosotros.
Así decidimos que queríamos dedicarnos a hacer algo artístico. Y bueno, si no había futuro, entonces podíamos hacer lo que amábamos. De alguna manera, fuimos muy afortunados, porque nos forzaron a hacer lo que nos importaba, que en mi caso era la música. Algunas otras personas tomaron una cámara y se enfocaron en retratar la escena, y algunas otras personas empezaron a hacer fanzines y escribieron sobre la escena en la que yo estaba, que era el punk-rock. Y otros hicimos la música.
La escena punk rock en Inglaterra explotó. No lo esperábamos ni siquiera. Fuimos de simplemente tocar para un par de personas que entendían lo que estábamos haciendo, hasta expandirse a todo el mundo. Fue una forma de demostrar que si haces lo que amas, puedes recibir una gran retribución muchas veces. Y ha sido fantástico…
El concepto de rockstar y cómo cambia a través del tiempo
Sopitas.com: Déjame decirte… yo tengo 30 años, pero crecí escuchando mucho rock clásico de los 70, los 80 y ese tipo de cosas. Y luego, mi primer acercamiento a ti fue por tu cameo en The Wedding Singer de Adam Sandler. Creo que eres uno de los grandes rockstars de la historia por tu música, tu imagen y más. Así que quiero preguntarte… ¿cómo ha cambiado para ti el concepto de rockstar a través del tiempo?
Billy Idol: Bueno, en un momento, me acuerdo que vivía como si no hubiera un mañana. Era muy adicto a las drogas y cosas así, pero estaba disfrutando ese aspecto de mi vida y sabía que no podía hacerlo para siempre.
Hoy pienso que siempre se ha tratado de la música. Incluso cuando estábamos drogados en el pasado, era todo sobre la música. Vivíamos un estilo de vida de rock and roll. Pero encuentras que no tienes que estar drogado para hacer música.
Billy Idol: He escrito canciones antes de estar drogado, y he escrito otras después de eso porque no quieres tener solo una perspectiva sobre la vida. Y por eso creo que ser un rocker hoy, para mí, es hablar de todas las facetas de tu vida, todas las diferentes etapas, todos las diferentes ‘Billys‘, porque hay un número de diferentes ‘yo’… y estás explorando todas esas personalidades que tienes cuando escribes canciones.
Estás buscando dentro de ti mismo y revelando estas diferentes personalidades. No es que seas una persona diferente o algo así, pero creo que tienes diferentes lados dentro de ti. Y eso es lo que estás cantando; todas estas cosas diferentes que te ocurren. El estar vivo por un largo tiempo te da un gran paisaje para mirar y contar historias.
Billy Idol y el recuerdo de volverse solista
Sopitas.com: Don’t Stop, que es tu trabajo debut como solista, cumple su 45 años en el 2026. ¿Recuerdas lo que pasaba por tu mente cuando decidiste volverte solista?
Billy Idol: Mi banda, Generation X, se había terminado. Así que sí lo obvio fue empezar una carrera solista. Pensé que lo mejor que podía hacer era salir de Inglaterra y empezar en otro lugar, porque creía que si me quedaba en mi país, posiblemente nada iba a suceder ya que se sentía que el público inglés ya me conocía.
Así que pensé que si me iba a otro lugar como Nueva York, donde pensé que habría otros músicos con ideas similares y encontré a [el guitarrista] Steve Stevens, entonces todo funcionaría. Y luego pude volver a Inglaterra con el éxito de mi nueva música.
Así que tienes que tomar distintas oportunidades, debes creer en ti mismo y tienes que decidir que la música es lo más importante para ti. Esta vida artística es lo más importante, vas a ir por ella, vas a intentar luchar, sea como sea… y al final funcionó. Todo lo que hice funcionó y valió la pena.
La historia detrás de “Dancing with Myself” y su conexión con una nueva canción
Sopitas.com: Sé que “Dancing With Myself” es una canción que lanzaste con Generation X, pero luego la lanzaste como un sencillo por tu cuenta. ¿Cuál es la historia detrás de esa canción? Sé que se inspiró en un viaje a Japón, pero… ¿qué más recuerdas de ese viaje?
Billy Idol: Fue bastante loco porque nunca habíamos ido a Japón antes y, por supuesto, teníamos un jet-lag muy extremo. Y también nos estábamos quedando sin ideas, nos gritábamos unos a otros y todo eso.
Pero sí, tuvimos esta experiencia donde fuimos a Japón y realmente no tenían clubes de rock o algo por el estilo. Era 1978 y tenían algunas discotecas que todavía tenían esa onda de Saturday Night Fever. Estaban todos vestidos como John Travolta...
Billy Idol: Lo que noté fue que no estaban bailando con otras personas… ¡estaban bailando con su propio reflejo en unos espejos! Entonces, le dije a mi amigo [el bajista] Tony James: ‘mira, están bailando con ellos mismos’.
El propio Tony me dijo: ‘Dancing myself [bailando conmigo mismo]… eso podría ser una buena canción’. Después por la noche recordé ese título, empecé a trabajar en una melodía y luego juntos hicimos la letra.
Y sí, son cosas que ves en la vida cotidiana que aparecen como algo extraño que no habías visto antes y sobre las que puedes escribir una canción. De eso se trata “Dancing with Myself”… aunque podría ser sobre masturbación, supongo, jajaja [Billy hace referencia a una interpretación que se hizo muy popular sobre la canción].
Sopitas.com: Tienes esta canción que se llama “Still Dancing” en tu nuevo disco Dream Into It, y me gusta mucho porque tiene esta línea que dice: “yo sigo bailando, pero no estoy solo”. ¿Quiénes son las personas a las que estás refiriendo?
Billy Idol: Es que en la canción original [Dancing with Myself], estas personas estaban bailando con sus propios reflejos. Estaban un poco solitarios, a pesar de que estaban junto a un grupo de personas. Parecía que no se daban cuenta de las otras personas.
Ahora, siento que no estoy bailando solo cuando canto para un público. Hay un millón de personas ahí, en las canciones, en la música y me siento bajo control. Y también sigo rockeando, que es a lo que me refiero. Seguimos disfrutando de lo que hacemos y seguimos amando lo que hacemos.
El público sigue disfrutando de las nuevas canciones y las antiguas. Todo junto funciona muy bien y esto se sigue sintiendo emocionante.
Fontaines D.C., la banda actual favorita de Billy Idol
Sopitas.com: Última pregunta, Billy… ¿Tienes alguna banda favorita en estos días? ¿Una banda actual que tengas en un playlist?
Billy Idol: Fontaines D.C. son buenos… me gusta todo lo que hacen.
Parecen que lo están disfrutando mucho y me recuerdan un poco a lo que eran los días de los 70 y 80.
No digo que estén haciendo música como la que se hacía en los 80 o algo así, pero parecen venir de una influencia muy del punk rock. Escriben sus propias canciones, se nota que lo disfrutan y eso es una gran parte de eso.
Sopitas.com: Bueno, Billy, eso es todo. Muchas gracias por tu tiempo y una vez más, feliz cumpleaños. Nos vemos pronto por acá en México.
Billy Idol: Estoy muy emocionado. Espero que podamos tener un invitado sorpresa. No te puedo decir quién será, pero esperamos tener varias sorpresas. Será muy emocionante tocar en México en mi cumpleaños…