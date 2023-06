“Una gran compañía”… “Libertad y unión”… “El lugar donde puedo ser quien soy”… Con estas frases breves pero significativas, la gente de la mesa directiva del Coro Gay CDMX nos platica en entrevista sobre lo que para ellos representa este proyecto, mismo que está cumpliendo sus 10 años de existencia.

No ha sido un camino fácil por supuesto. Pero en contraste con ello, la alegría por darle voz –tanto de manera literal como en sentido figurado– a esta iniciativa se mantiene intacta. La inclusión, el amor por el arte y la música, y la labor social continúan con un grupo talentoso de personas que ponen todo el corazón en ello. Checa aquí la entrevista con el Coro Gay CDMX.

Como les decíamos, el Coro Gay CDMX cumple en este 2023 sus primeros 10 años de existencia. En entrevista con Sopitas.com, Óscar Urtusuastegui (director ejecutivo del Coro) y Luis Domínguez, uno de sus principales fundadores, nos platican cómo surgió la iniciativa y en qué contexto se encontraba todo cuando comenzaron.

“El Coro surge como una necesidad de representar al país y a la Ciudad de México. No había en ese momento un coro que nos representara. Queríamos que hubiera algo como lo que estaba pasando en otros países. Y surge en junio del 2013 con todas las ganas… Fue una necesidad, por ser miembros de la comunidad, de que hubiera algo tan grande“, dice Domínguez.

“Sí había habido dos anteriores. Uno duró tres meses, otro duró seis meses, y esto es a lo largo de los 40 años de la historia LGBT en México. Pero nosotros somos el único que ha sobrevivido 10 años y somos el primero en el país con este nombre y también el primero en toda Latinoamérica”, comenta Urtusuastegui.

El Coro Gay CDMX incentiva la diversidad y la inclusión, y la gente que lo conforma viene de todos los ámbitos. Adolfo Cerqueda, Presidente Municipal de Nezahualcóyotl, es la prueba de ello siendo uno de los barítonos del conjunto.

Gente de la Medicina, abogados, contadores, abogados, publirrelacionistas, comunicadores… El coro está lleno de gente que se dedica a diferentes cosas, pero es aquí donde convergen. “Esto es la dinámica del coro; aquí todas, todos, todes tenemos nuestras actividades profesionales y este es el espacio en el que nos encontramos”, nos dice en entrevista Cerqueda.

¿Les gustaría formar parte? Bueno, pues Óscar Urtusuastegui nos cuenta cómo es el proceso para entrarle. El Coro Gay CDMX dos audiciones anuales; una a inicio del año y otra más en el verano. Lo siguiente es hacer pruebas en la Casa de Cultura Jesús Romero, localizada en la colonia Hipódromo Condesa, que es donde regularmente se arman los ensayos.

“El único requisito que ponemos es que sean mayores de 18 años, es un proyecto en el que están todas, todos, todes bienvenidos y esa es una de las cosas que este coro tiene en particular; está abierto absolutamente para todos, todas, todes. Aliados inclusive porque nosotros, ante todo, siempre hemos pedido luchar por no discriminar”, comenta Óscar.

El Coro Gay CDMX también se ha enfrentado algunos problemas. El más notorio en ese sentido fue la pandemia ya que el tema de ensayar, prepararse y mantenerse vigentes. Y se superó al final ese obstáculo gracias a uno de los antiguos directores del Coro, Antonio Azpiri, quien mantuvo los ensayos en línea sin flaquear los esfuerzos.

Después de eso, otro de los retos que nos cuentan en entrevista, es poder tener un lugar más amplio para desempeñar sus actividades. Hoy, el Coro Gay CDMX tiene más de 80 integrantes, y se espera que crezca de cara al futuro. Y aunque son tantas personas y mucho tiempo de darle vuelo al conjunto, para los directores sigue habiendo sorpresas gratas en esta experiencia.

Enrique Dunn, el director artístico del Coro Gay CDMX, nos cuenta en entrevista que lo más sorprendente es ver como este grupo genera un impacto en la vida de quienes se aventuran a unirse. Y el impacto va desde los asuntos personales hasta lo meramente musical.

“Lo que más me ha sorprendido es el proceso y el progreso que cada uno de les integrantes del coro han tenido. De cómo entran, cómo se sienten cuando inician y cuando han pasado ya seis meses o un año, la evolución que tienen tanto en sus vidas personales, en su desenvolvimiento como en su crecimiento musical. Es algo que ha sido muy impactante y muy emotivo“, platica Dunn.

La genialidad del Coro Gay de la CDMX no solo se basa en la diversidad, la inclusión y el talento de su gente; también en lo autosustentable del proyecto. Es decir, se han sostenido 10 años siendo un proyecto independiente y Pablo Otero, uno de los miembros de la mesa directiva, describe así el valor de ser una iniciativa independiente:

“Lo más importante es que nosotros decidimos todo lo que sucede adentro. Decidimos qué queremos cantar, cómo lo queremos cantar… Creo que eso es lo más importante, que no tenemos que quedar bien con nadie, no tenemos una línea, nadie nos dice qué podemos cantar o qué no y dónde podemos cantar y dónde no podemos cantar; creo que esa es la libertad que nos da ser autosustentables”, afirma Otero.