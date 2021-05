Defender al planeta con metal y buena vibra: Una entrevista con Gojira

En la actualidad, hay muy pocos artistas que están comprometidos con dar un mensaje más impactante en sus canciones. Podríamos contar con los dedos de las manos a aquellos que se dedican de cierta manera a evidenciar problemas tan graves que enfrentamos como humanidad a través de la música. Sin embargo, todavía hay quienes se atreven a hablar de estas cosas, hasta con riffs ponchados y pesados para entrarle al slam, como el caso de Gojira.

Después de casi cuatro años en silencio, la banda francesa conformada por los hermanos Joe y Mario Duplantier junto a Christian Andreu y Jean-Michel Labadie anunció que este 2021 volvieran por la puerta grande con un nuevo material discográfico. Desde el 2020 estuvieron soltando sencillos emocionantes como “Another World” y “Born For One Thing”, que nos adelantaban un poco de lo que podríamos escuchar en su siguiente álbum.

Finalmente este 30 de abril y tras dejarnos picados con un par de rolas poderosas que lanzaron previamente, Gojira regresa con Fortitude. Un disco en el que nos muestran una faceta mucho más madura, pero que también nos deja muy claro que desde entonces han cambiado como músicos y personas, pero que siguen interesados con dejarle algo a sus fans gracias a su música; recordarles que también es importante evaluarnos como humanidad.

Aprovechando el lanzamiento de este disco, tuvimos chance de platicar con el líder, vocalista y guitarrista de la banda, Joe Duplantier, quien nos contó el proceso que los llevó a grabar un nuevo álbum, los retos a los que se enfrentan los grupos de metal, la importancia de recordar todo lo que los pueblos indígenas nos han regalado a lo largo de los años y salvar un lugar importante para este planeta como lo es el Amazonas.

En 2016, Gojira lanzó su sexto álbum de estudio, Magma. Sin embargo, desde entonces hasta antes de la pandemia, estuvieron de gira por todo el mundo para promocionarlo, lo cual complicó de alguna manera el empezar a componer rolas parra un siguiente material discográfico. Es por eso que tardaron tanto en anunciar un nuevo disco, pero mejor dejemos que Joe Duplantier nos cuente mejor qué fue lo que pasó con la banda todo este tiempo:

Intentamos componer en el camino pero ese método no funcionó para nosotros, porque necesitamos estar concentrados y de alguna manera sentirnos emocionalmente fuertes, y hacer música después de bajarte de un escenario es muy difícil. Necesitábamos tiempo para eso. No sé cómo le hacen otras bandas para estrenar discos cada dos años, pero eso no es para nosotros, también buscamos tener algo qué decir y estar descansados para inspirarnos y crear algo de lo que nos sintamos orgullosos”.

Luego de mucha espera, este 30 de abril por fin llegó a plataformas digitales el nuevo disco de Gojira, Fortitude. Además de contar con riffs poderosos que los harán querer armar un moshpit en casa –y como casi todos los discos de esta banda– está inspirado en muchas de las cosas que Joe escuchó y leyó en su juventud. Esto y más fueron piezas claves para crear el contenido lírico de este álbum, que nos muestra cierta esperanza.

“Este disco está inspirado en un sentimiento muy personal. Nos llevamos una impresión cruda cuando empezamos a trabajar en este álbum, hace tres años y cuando empezamos a pensar en nuevas canciones queríamos expresar algo positivo y fuerte para todo el mundo. Personalmente me gusta escuchar algo que me haga sentir bien, no importa a donde vaya, siempre pongo algo que ame. Desde hip-hop como A Tribe Called Quest hasta música electrónica, me gusta James Blake, o algo más pesado como Carcass, In Flames, Metallica”.

“El punto es que escuchar canciones que me encanten me hace sobrellevar el día de una manera espectacular. No sé qué haría sin la música. Y sentimos que el estado de la humanidad se pervirtió desde hace mucho tiempo, estamos destruyendo el planeta, la injusticia está tan presente, hay mucho odio, tenemos maniacos controlando elecciones presidenciales como Trump, Bolsonaro o Putin y nos preguntamos, ¿qué está pasando?”.

El mundo se siente como una montaña rusa y hay gente que busca hacer la diferencia buscar ser positiva, creo que eso es lo que necesitan nuestros fans y amigos de todo el mundo, sentir cierta compasión, amor y hermandad. Estamos en una épioa donde andamos tan conectados a las redes sociales que enloquecemos, así que tenemos que estar relajados y no entrar en pánico para defender lo más preciado, el corazón”.