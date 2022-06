Joe Satriani nos cuenta sobre su nuevo disco y cuando le dio clases a Kirk Hammett

En la historia de la música han aparecido personajes que cambiaron por completo la forma en que escuchamos un instrumento. Pero si hablamos de la guitarra hay varios nombres importantes que no solo implementaron técnicas que muchos replicarían más tarde, también compartieron sus conocimientos con las siguientes generaciones. Tal es el caso de Joe Satriani, un guitar hero de la vida real.

Desde mediados de los 80, Satriani llamó la atención de la industria musical por su espectacular virtuosismo a la hora de colgarse una lira y conectarla a un amplificador. Con cada material discográfico que presentaba, demostraba no solo su enorme capacidad de tocar a velocidades que muy pocos pueden lograr, sino también su creatividad. Pero lo más importante de este gran guitarrista es que siempre sabe cómo reinventarse y seguir evolucionando con las seis cuerdas.

Foto: Getty Images

Joe Satriani estrenó su disco ‘The Elephants of Mars’ y tuvimos chance de platicar con él

Así como muchos otros músicos durante este tiempo en el que el coronavirus llegó al mundo y detuvo por completo los conciertos y festivales, Joe Satriani no se quedó quieto. Este 2022 su decimoctavo álbum de estudio, The Elephants of Mars, un disco que sin duda no sabíamos que necesitábamos pero que confirma una vez más su estatus como una verdadera leyenda de la música y la guitarra.

Es por eso que aprovechando el lanzamiento de este material discográfico, tuvimos chance de platicar un buen rato con Satriani, quien entre otras cosas nos contó un poco sobre el proceso creativo del álbum, su percepción sobre el papel de la lira en la actualidad. así como algunas anécdotas de los tiempos en que fue maestro de Kirk Hammett, Steve Vai y mucho más. Una charla con un personajazo que ha influido a que muchas personas sigan interesadas en tocar y hacer solos épicos.

Foto: Getty Images

Componer música en medio de un momento de incertidumbre y sin presión

Como ya lo mencionamos antes, mientras el mundo se paralizaba durante la pandemia, Joe Satriani puso manos a la obra. A inicios de 2020 estrenó el disco Shapeshifting, pero alguien como él siempre está creando. Es por eso que dos años después y justo en el momento en que las cosas volvieron a la normalidad en la industria musical presenta The Elephants of Mars, un álbum que se creó por la necesidad de entregarlo algo nuevo a sus fans después de un buen rato de incertidumbre.

“‘Shapeshifring’ se lanzó porque ya estaba programado, en abril de 2020, y en aquel momento retrasamos todo pensando que la situación se calmaría en unos 5 o 6 meses para salir de gira. En ese momento empecé a planear la grabación de un disco vocal e instrumental que pudiéramos complementarlo con el anterior cuando volviéramos a los escenarios. Desafortunadamente estaba equivocado y la pandemia empeoró, pero al final de ese año pensé ‘ok, apuesto a que la gente esperará un nuevo disco cuando esto termine'”. “Así que fue una buena oportunidad para replantarme dónde estaba, en que me encontraba trabajando y de qué manera hacía algo completamente diferente. Lo obvio para mí después de ‘Shapeshifting’ era hacer algo más parecido al rock de la vieja escuela, ir al estudio con un montón de músicos, grabar pistas en vivo, terminar en dos semanas, mezclarlo y lanzarlo. Pero no quería algo así, mejor me concentré en mi propio estudio para hacer mejores canciones, mejores arreglos, tocar mejor la guitarra y encontrar un mejor sonido, así como buscar un equipo que aportara algo diferente“. “A todas las personas a las que les vendí la idea (del disco) les dije ‘ok, esto es lo que quiero lograr, tómate tu tiempo, no hay prisa’. Creo que eso fue importante, no sentir la presión de tener una fecha para entregar un álbum. Probablemente esto tomaría un año, pero eso fue muy bueno, porque así nadie se sentía comprometido o con la prisa de crear algo en donde dieran menos de lo que son capaces. Todos disfrutamos el proceso, fue muy especial”.

Foto: Sony Music

Un disco lleno de guitarrazos y mensajes

Por supuesto que en The Elephant of Mars, las liras de Joe Satriani combinadas con sus amplificadores, pedales y más son protagonistas. Pero acompañando todas las canciones del disco, el guitarrista busca dejarle un momento de creatividad y diversión a quien lo escuche, aunque también quiere que esas rolas formen parte del soundtrack de sus vidas.

“Supongo que de alguna manera, podría responder que me gustaría que mis fans se queden con esas emociones personales que encuentran en mi música y las historias que cuento. Tienes razón, es un poco como una montaña rusa. No me gusta entregar algo que no comunique nada, pero creo que a diferentes niveles y como siempre, quisiera que el público que acepte mis canciones y la use en sus vidas, no importa, como ellos gusten (…) Me encanta celebrar esa parte del álbum, el hecho de que está compuesto con un montón de colores, sabores y texturas, espero que la gente lo escuche y se divierta, pero también despierte su lado creativo”.





Aventémonos un clavado al pasado para conocer las influencias de Satriani

Dejando un poco de lado su nuevo disco, aprovechamos esta oportunidad de platicar con una leyenda como Joe Satriani para aventarnos un clavado y redescubrir a la persona que hay detrás de la guitarra. Así que es momento de viajar al pasado para recordar junto a él, esos primeros artistas que lo influyeron a tal punto de convertirse en uno de los músicos más prodigiosos en su instrumento.

“Cuando era muy joven me encanta lo que sea que escucharan mis papás, ponían mucho jazz. Pero crecí y empecé a escuchar rock and roll, la música de los 60, aunque en realidad todo se juntó cuando me expuse a Jimi Hendrix. Pensaba que era el sonido más perfecto y rabioso que había escuchado de un guitarrista y encarnaba todo lo que me gusta, desde West Montgomery hasta John Lee Hooker, George Harrison, Keith Richards y Pete Townshend, simplemente sonaba asombroso. Y creo que probablemente el otro tipo que era muy diferente pero que también es muy importante para mí, Jimmy Page”. “Ambos Jimmys tenían una manera muy clara a la hora de crear su propio sonido, porque a los dos les encantaba la música y esa es la clave. No solo se trata de crear música original con tus instrumentos, también es llegar al estudio y utilizarlo como un instrumento final, así como ellos. Me refiero a la manera en cómo grababan, componían sus arreglos y creaban un sonido para sus discos (…) Fue un gran periodo, lo extraño, todo pasó cuando era niño pero como un joven, escuchar esta música hizo que me identificara en un montón de niveles”.

¿Qué opina una leyenda de la guitarra sobre este instrumento y el rock en la actualidad?

Si algo hemos escuchado decir hasta el cansancio a muchas personas es que el rock está muerto. Y sí, es claro que en estos momentos no es el género más popular ni el que prefieren la gran mayoría de los jóvenes. Sin embargo, Joe Satriani considera que a pesar de todo, hay un nueva generación tocando cosas que quizá el no podría imitar, demostrando que el interés sigue ahí.

“Claro, hay un montón de guitarristas jóvenes muy creativos y talentosos en todo el mundo. Pienso que en estos tiempos y mucho más que en otras décadas, no creo que exista mucha innovación en cuanto a la guitarra, pero aún así, seguro hay gente haciendo cosas que jamás se habían visto antes”. “Tienes razón, no es parte de la cultura popular (hablando del rock) como lo es el pop o el hip-hop, pero sigue ahí. Basta con irte a las redes sociales y podrás ver a millones de guitarristas tocando cosas sumamente complicadas y difíciles, aunque al mismo tiempo se ve que la están pasando de maravilla y suenan increíble. Me gusta ver eso, le dedico unos minutos de mi día y sé que probablemente nunca podré hacer eso porque no es lo mío. Pero siempre me inspira pensar ‘si ellos pueden tocar todo eso, quizá yo lo haría mejor'”. “Mi consejo para los jóvenes que quieren empezar a tocar la guitarra es primero que nada: no traten de sonar como yo, no es el punto, porque son el futuro y tienen el control de dirigir hacia donde quieren que vaya la música. Y una vez más, hagan canciones que la gente pueda usar en su vida. Hago mucho énfasis en esto porque de alguna manera y aunque muchas veces no nos demos cuenta, siempre acompañamos en su día a día a las personas, sin importar qué estén pasando. Así que si no escribes esta clase de canciones, temo decirte que terminarás siendo un artista solitario. Es algo muy importante y complicado de expresar, pero quien sepa interpretarlo, seguramente le servirá para siempre”.

Foto: Getty Images

El maestro de varios guitarristas increíbles

Además de ser reconocido como músico, componer discos y salir de gira, Joe Satriani fue el maestro de algunos de los mejores guitarristas de todos los tiempos. En particular hay dos muy importantes, Kirk Hammett de Metallica y Steve Vai, así que por supuesto que le tuvimos que pedir que nos contara cómo fue darle clases a este par de monstruos de las seis cuerdas antes de que todo el mundo los conociera.

“Era divertido darles clases, ambos fueron estudiantes muy diferentes y empezaron de maneras distintas. Steve llegó siendo prácticamente un novato, tenía unos 12 años, crecimos en la misma ciudad e íbamos en la misma escuela. Así que para mí fue una cosa familiar, ¿sabes? Lo vi pasar de principiante hasta avanzado en menos de un año, es muy talentoso. Fue emocionante, la pasamos muy bien, conectamos y nos hicimos hermanos luego de esa experiencia. Creo que ayudó mucho que veníamos del mismo lugar, conocíamos a las mismas personas y pasamos por cosas muy similares”. “Con Kirk fue muy distinto porque en ese momento yo era un poco más grande que él y aún así estaba en otra generación. Cuando vino conmigo realmente ya era un muy buen guitarrista, ya tocaba la guitarra solista en Exodus y estaba listo como artista. Él conocía un montón de música, pero estaba interesado en crecer como intérprete. Lo espectacular de Kirk es que siempre traía hambre de conocimiento, y eventualmente pasamos de una clase a dos por semana porque no se cansaba. Ensayaba muy duro y eso hay que reconocerlo”. “Me llena de orgullo ver cómo los dos trabajaron mucho y consiguieron el éxito no solo en la industria musical, también como músicos, porque hasta la fecha buscan superarse y tratan de innovar desde su trinchera. Y considero que esa debería ser una gran meta para cualquier artista”.

Steve Vai y Joe Satriani con Steve Miller/Foto: Getty Images