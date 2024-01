Slash nos cuenta sobre su regreso a México, "I'm Just Ken" y la vez que Madonna lo corrió de un hotel

Lo que necesitas saber: Aprovechando que volverá a nuestro país para tocar en la CDMX, platicamos con el icónico guitarrista sobre este show, sus proyectos en solitario, algunas historias locas y más.

Definitivamente, a lo largo de la historia del rock han surgido figuras importantísimas sin las cuales, de plano no podríamos entender este género y su influencia en la cultura popular. Y si tuviéramos que armar una lista con esos nombres grandes, de plano tendría que estar Slash, uno de los guitarristas más importantes de todos los tiempos.

Desde que saltó a la fama junto a Guns N’ Roses, Saul Hudson –como en realidad se llama– se convirtió en un ícono de la guitarra, un verdadero héroe de este instrumento que cautivó al mundo con su peculiar forma de tocar y por el look que siempre ha manejado tanto dentro como fuera del escenario. Estamos seguros que aunque no sepan quién es, lo han escuchado o lo ubican de algún lado.

Slash es una de los guitar heroes de todos los tiempos/Foto: Getty Images

Slash regresará a México y tuvimos chance de platicar con este ícono del rock

Sin embargo, más allá de la trayectoria que tiene con la banda que formó junto a Axl Rose, Duff McKagan y compañía, con el paso de los años, Slash armó una enorme carrera en solitario y con otras agrupaciones donde no solo logró sobresalir como siempre lo hace, también consiguió evolucionar como músico y artista.

Aprovechando su regreso a nuestro país para tocar con Myles Kennedy & The Conspirators este 23 de enero en el Pepsi Center WTC, tuvimos chance de platicar con el legendario guitarrista sobre su trabajo con esta banda, la música que ha hecho para películas, su participación en el soundtrack de Barbie, su perspectiva del rock en la actualidad, México y una anécdota loca con… ¿Madonna?

Slash tocando en vivo/Foto: Getty Images

Volver a trabajar con un proyecto emocionante

Para nadie es un secreto que en los últimos años, Slash se ha dedicado casi por completo a tocar con Guns N’ Roses. Es por eso que ha dejado un poco de lado a Myles Kennedy & The Conspirators, pues fue en 2022 cuando lanzó su más reciente material discográfico con esta agrupación, 4. Sin embargo, luego de cumplir con sus compromisos, retomará este proyecto en 2024 y se nota que volver con sus compañeros lo tiene muy emocionado.

“Bueno, estoy entusiasmado con la gira porque, ya sabes, cuando ocurrió la pandemia, de alguna manera destruyó todo nuestro calendario. Entonces, tuvimos nuestra gira hasta 2019 y luego nos estábamos preparando para hacer otro disco. Aunque después llegó la pandemia y simplemente frenó todo. Pero en realidad nos juntamos después de un año, nos fuimos a Nashville y grabamos el disco ‘4’, y nos lo pasamos genial haciéndolo. Fue el primer álbum que hicimos e hice en el que todos tocamos en una habitación en vivo, y eso es lo que está en el disco. Eso fue realmente genial”. “Trabajamos con Dave Cobb, que en realidad es más un gran productor country que otra cosa, pero fue fantástico trabajar con él. Y así se terminó el disco, luego tuvimos que esperar un rato y finalmente salimos e hicimos una pequeña gira por Estados Unidos. Pero luego Miles tuvo que volver a Alter Bridge, y yo tuve que regresar a Guns N’ Roses, y recuperar todo el año que se perdió en 2020. Y ahora por fin lo haremos (refiriéndose a tocar), ya sabes, en América Latina, Australia, Asia y Europa, con el disco 4 dos años después de su lanzamiento. Así que estamos realmente emocionados de volver a salir e intentar regresar a esa especie de sensación de normalidad, ¿sabes? Así que creo que vamos a hacer esta gira, todos están muy entusiasmados con ella. Y luego regresaremos y en algún momento antes de fin de año, grabaremos otro disco”.

Slash es un gran fanático del cine de terror… y ahora hasta es productor de algunas cintas

Además de su trabajo en el rock y aunque quizá algunos sepan, Slash es un gran fan del cine, específicamente del terror. Sin embargo, ha llevado su afición al siguiente nivel, pues además de componer música para películas de miedo, también ha sido productor ejecutivo de algunas cintas (la más reciente de ellas fue The Breach de 2022). Y de plano, esta faceta de su carrera es algo que le encanta, pues junta dos de sus pasiones en la vida.

“Soy un gran fanático del terror desde que tengo uso de razón. Incluso antes de ser fanático de la música, era fanático del terror. Y por eso siempre me he mantenido en la cima de la industria del género, ya sabes, en el cine, con películas de terror, ciencia ficción, suspenso y todo ese tipo de cosas. Estoy realmente sintonizado con todo lo que sale y así sucesivamente. Pero en 2013 comencé a producir y ha sido algo que he estado haciendo todo este tiempo, aunque es difícil sacar películas”. “Así que estrené una película en 2013 y estuve involucrado en algunas otras, pero ‘The Breach’ es realmente la siguiente película que produje y que se estrenó en cines. Y, ya sabes, una de las mejores cosas de producir películas es que puedo involucrarme con la música, y realmente disfruto componiendo para un aspecto visual, porque es un enfoque completamente diferente que cuando estoy grabando o cuando escribo para, digamos, una banda o para hacer un disco de rock. Y lo encuentro muy, muy satisfactorio y convincente”. “Así que en realidad he escrito algunas cosas diferentes aquí y allá, he grabado muchas cosas en diferentes películas a lo largo de los años. Y tal vez muchos ni siquiera lo sepan, pero al igual compuse toda la banda sonora de ‘The Fighter’ cuando salió y toqué en películas de ‘Rápido y Furioso’. De todos modos toqué en todas estas cosas diferentes. De hecho, tengo nuevos proyectos que saldrán este año. Entonces es algo que me divierte mucho hacer fuera de estar en The Conspirators, Guns N’ Roses o lo que sea. Es una avenida musical diferente que disfruto mucho”.

Su participación en ‘Barbie’ con una de las rolas más importantes de la película

Estamos seguros que a muchos les sorprendió cuando se enteraron que Slash colaboró en el soundtrack de Barbie, una de las películas más importantes de los últimos tiempos. Pero quizá se quedaron con el ojo cuadrado al saber que tocó la lira en una de las rolas más épicas de la cinta, “I’m Just Ken” con Ryan Gosling. Y sí por supuesto que el guitarrista nos contó cómo fue que se involucró en el proyecto (spoiler, todo es culpa de Mark Ronson).

“Bueno, creo que… Mark Ronson es el tipo que escribió y produjo la banda sonora de ‘Barbie’. Él es mi amigo, me llamó y me preguntó si estaría interesado en tocar algo de guitarra para un proyecto en el que estaba trabajando, que resultó ser ‘Barbie’. Y fue más bien algo que hice por Mark. Luego, realmente no estuve involucrado en, ya sabes, en la película de ‘Barbie’ per se. Pero cuando hicimos esto, hicimos la canción, él me envió el demo de la canción y yo simplemente pensé que era muy divertido, ¿sabes?”. “Y tenía una idea clara del acuerdo, de cómo se suponía que iba a ser todo esto. Así que trabajé con él en ello y lo logramos juntos. Aún no he visto la película, pero sé que cuando se estrenó la canción era muy popular. Entonces, es un proyecto interesante, interesante para mí con el que asociarme, ya sabes, pero como dije, fue algo que hice más por Mark que por el tipo de concepto real de ‘Barbie'”.

La percepción de Slash sobre el rock en la actualidad

En los últimos años hemos escuchado hasta el cansancio que el rock se está muriendo. Y sí, tenemos claro que no es el género más popular en la actualidad, pero si algo tenemos muy claro es que hay toda una nueva generación que se niega a que los guitarrazos dejen de sonar. Pero, ¿qué opina Slash al respecto? Bueno, pues acá les dejamos lo que nos dijo sobre el tema.

“El rock como género ha cambiado muchas veces a lo largo de su historia. Entonces siempre es diferente, ya sabes, cada década cambia tres o cuatro veces dentro de la misma. Y creo que ahora mismo está pasando por eso, haciendo lo que sea que esté haciendo. Creo que simplemente está saliendo de una etapa donde se estuvo procesando (el rock) durante mucho tiempo allí, desde el comienzo del milenio hasta… oh Dios, creo que probablemente alrededor del 2015. Más o menos en ese punto, todo fue sobreproducido, usando herramientas profesionales a morir y procesándolo a niveles inimaginables”. “Y pienso que a eso debe que el rock and roll se ha vuelto tan comercialmente inviable. Pero creo que ahora lo que está sucediendo es que los jóvenes quieren tocar rock and roll y solo lo hacen porque les gusta la música, les gusta cómo se siente y les gusta la energía y están creando estas cosas por sí mismos. Y no se trata de intentar ganar millones de dólares y no se trata de, ya sabes, ver cuántas limosinas puedes conseguir y cuántas chicas te puedes ligar. Realmente se trata de la música. Y creo que estamos al borde de una nueva generación de rock and roll realmente genial. Entonces veremos qué pasa”.

El cariño que el guitarrista siente por México

México es uno de los países que han recibido con los brazos abiertos la música de Slash. No importa si es con una de sus bandas, proyectos o en solitario, cada que visita nuestro país, los miles de fans que tiene de este lado del mundo van a sus conciertos y lo abrazan como si fuera una deidad del rock (que lo es). Es por eso que le entusiasma tanto venir a tocar para sus fans mexas, porque la vibra y energía que se arma cuando da shows acá es algo único.

“Siempre me siento muy honrado por la idea de que la gente en México haya sido tan solidaria y entusiasta a lo largo de toda mi carrera. Eso siempre ha sido enormemente halagador. Entonces esto te hace tener muchas ganas de ir a México. Porque ya sabes, tienes una audiencia receptiva, así que hay mucha energía cuando tocamos en México. Pero en cuanto a qué esperar del show, para alguien que no está necesariamente familiarizado con lo que hacemos, podemos decirle que sentirán una gran energía. Todo es muy simple, básico, un espectáculo de rock and roll puro, entregado al máximo volumen. La banda es realmente buena“. “Pero sobre lo que vamos a hacer esta vez en comparación con lo que hemos hecho en el pasado, obviamente vamos a tocar cosas del nuevo disco que nadie nos ha escuchado tocar antes, excepto por los que han visto algo en YouTube, jaja. Tocaremos algunas de las cosas más antiguas y creo que tenemos un par de canciones ahí que nunca hemos tocado en vivo todavía que seguro van a sonar. Será un espectáculo divertido y un poco diferente. Definitivamente habrá algunas diferencias entre este concierto y el último que hicimos en 2019″.

Foto: OCESA.

La vez que Madonna corrió a Slash y compañía de un hotel en México

Se sabe que Slash es uno de los más grandes rockstars de la historia, es por eso que le han pasado un montón de cosas locas a lo largo de su carrera, incluso en México. Aunque definitivamente, la historia más alocada que ha vivido en nuestro país fue cuando la mismísima ‘reina del pop’ lo mandó a volar junto a sus compañeros de un hotel… así como lo leen. Chequen lo que nos contó al respecto.

“Oh Dios, eso es muy difícil, hemos pasado por muchas cosas locas. Estoy intentando pensar en algún momento así. No lo sé, hubo tiempos salvajes allí. Estoy tratando de acordarme de algo, una cosa específica. Lo primero que me viene a la mente es que Madonna nos dejó fuera del hotel jaja. Ella se hospedaba en el mismo hotel que nosotros, llegamos y nos prohibieron la entrada al edificio. Eso fue hace unos años, pero nunca lo olvidaré, fue bastante divertido. Pero, sí, quiero decir, hemos tenido algunas fiestas locas de las que no voy a entrar en detalles, y también algunos momentos salvajes de fans y esas cosas”. “Creo que uno de los más divertidos que recuerdo fue no hace mucho, cuando nos fans tuvieron la misión de meter un (Donald) Trump inflable al show, eso hizo estallar todo lo que pasaba alrededor del público. Tenemos muchas experiencias geniales tocando en todo México”.

Madonna/Foto: Getty Images

Aprender a apreciar la conexión con el público

Por supuesto que a lo largo de los años, Slash ha aprendido un montón de cosas tocando con bandas y por su propia cuenta. Sin embargo, con su enorme trayectoria dentro de la industria musical, considera que la mayor lección que le ha dejado todo este camino es apreciar por completo los momentos que pasa sobre el escenario, porque es ahí donde se conecta con sus fans.

“Bueno, tocar música e interpretar música frente a una audiencia es algo muy personal para el músico y también para la audiencia misma. Y es una interacción que ocurre totalmente en el momento y es totalmente orgánica y visceral, ¿sabes? Y así, una vez que has tenido esa experiencia, automáticamente tienes una conexión con esas personas en la audiencia que dura prácticamente para siempre. Y eso es… esa es una de las cosas realmente especiales de ser un músico que toca en vivo para un público. Eso que pasa que no puedes tener con nada más, ¿entiendes a qué me refiero? Eso es algo que entendí desde el principio, pero sólo ha crecido a medida que han pasado las décadas y es muy especial. Entonces significa mucho para mí”.

Slash/Foto: Getty Images

