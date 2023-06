Tras el lanzamiento del noveno disco de estudio de The Used, el excelente Toxic Positivity (aquí la reseña del material), tuvimos la oportunidad de una entrevista con Bert McCracken, líder de la banda. Este álbum tuvo una gran influencia del encierro durante la pandemia, y de cómo Bert lidió consigo mismo pero mantuvo la esperanza de que algún día se sentiría mejor.

Definitivamente nos quedamos con más ganas de averiguar exactamente cómo se sintió Bert durante la composición del álbum, uno de los mejores de la banda hasta ahora, y vaya que se abrió con nosotros sobre todo lo relacionado al disco, desde lo musical hasta lo personal.

The Used. Foto: vía Facebook de la banda.

Entrevista con Bert McCracken de The Used

Sopitas.com: Este noveno disco, creo yo, es uno de tus trabajos más personales acerca de lidiar con tiempos difíciles, pero a la vez permanecer esperanzado. ¿Cómo fue componer canciones que hablan sobre estar en un momento tan difícil y las secuelas que siguieron?



Bert McCracken: “Sí, fue un momento bastante loco durante la pandemia por el aislamiento de todos y creo que mucha gente se vio muy afectada por la depresión y la ansiedad. Así que capturar esos sentimientos para mí fue muy importante desde el principio.

“Comenzamos el proceso durante la pandemia, así que realmente puedes escucharlo en canciones como “Worst I’ve Ever Been” y “I Hate Everybody”, estando en un momento muy, muy bajo…

“Y tratando de capturar esos sentimientos, creo que como banda solo podemos escribir en ese momento qué está pasando exactamente con nuestras vidas en ese momento. Y poder hacer eso es realmente terapéutico. Es realmente catártico en muchos sentidos”.

Portada de ‘Toxic Positivity’ de The Used. Foto: Big Noise Music Group.

Sopitas.com: En “Worst I’ve Ever Been” tienes una línea que dice que el optimismo es una ilusión. Hay optimismo por todos lados y todo el mundo está diciéndote cómo debes ser. ¿Cómo ha sido para ti lidiar con el optimismo? ¿Cómo fue tu reacción a ese tipo de posturas?

Bert McCracken: “Sí, de ahí viene el título del disco, esta positividad tóxica. Creo que se refleja mucho en las redes sociales. Todos mostrando su mejor cara, su mejor vida, la casa más bonita, los coches más bonitos.

“Creo que realmente daña el espíritu humano. Y sí, creo que, en gran medida, tener la maldición de la depresión y tener personas a tu alrededor que parecen perfectamente felices te aísla aún más que la pandemia”.

The Used y la positividad tóxica

The Used ha sido una de las bandas de la oleada de rock emo más consistentes de los 2000, y no han parado de lanzar discos, desde joyitas que mostraban su concepto como la dupla Love and Death (2004) y Lies for the Liars (2007), hasta recuentos más íntimos como The Canyon (2017).

Bert McCracken no solo ha sido el motor creativo de la banda, sino que mantiene su voz intacta y nos sigue regalando momentos distorsionados vocalmente, también agudos que destacan en rolas del nuevo disco como “House of Sand” y “Dopamine”.

Es sorprendente cómo es que Bert tiene una creatividad inagotable para relatar sus alrededores, y cómo traduce lo que ve en su realidad a las canciones que compone.

Sopitas.com: Me gusta mucho el título del álbum, porque es imposible tener una felicidad permanente. Y creo que se ha convertido en una obligación para ti con las redes sociales, como dijiste. Pero ¿Cuáles han sido algunos momentos de positividad tóxica que recuerdes particularmente que te inspiraron para el álbum?

Bert McCracken: “Estando en Los Ángeles durante la pandemia, mucha gente se sintió feliz de estar en casa, feliz de no tener que salir y sí, ese tipo de sentimiento para mí solo genera enojo e ira.

“Es realmente difícil cuando sientes una depresión emocional tan fuerte mirar a tu alrededor en el mundo y creer que hay personas que funcionan con total normalidad y se despiertan felices y se acuestan felices.

“Como dices, hay un cierto nivel de positividad y optimismo que está permitido en la emoción humana. Pero creo que nos estamos perdiendo la otra parte porque todos tienen esos momentos de tragedia y muerte y los humanos experimentan un lado diferente del mundo, no solo la positividad. Entonces, sí, creo que eso es una gran parte de eso”.

Bert McCracken de The Used. Foto: Getty.

Sopitas.com: Reseñamos este álbum y tiene muchos sonidos nuevos. Me gusta que es como una montaña rusa, a veces no sabes lo que sigue y eso te mantiene escuchándolo. Pero me asombró, por ejemplo, el puente estilo drum and bass conviviendo con guitarras distorsionadas en “Cherry”, o la completamente bailable “Dancing With a Brick Wall”. ¿Cuál fue la inspiración detrás de estos nuevos sonidos?

Bert McCracken: “Nos gusta mirar hacia atrás y sentir lo que la banda ha hecho en el pasado y tratar de crear formas aún más creativas y directas de sacar el sonido nuevo y moderno, pero todavía en un sentido antiguo, de manera nostálgica. Nos encantan nuestros primeros dos discos. Nos encanta todo nuestro catálogo.

“Queríamos reflejar la ira, la hostilidad y la emoción de los primeros tres discos, pero con una especie de giro nuevo. Somos mucho más viejos y somos mucho más maduros, o al menos deberíamos serlo. Así que intentamos reinventar el sonido, pero no nos preocupa demasiado. Si la canción transmite el mensaje de emoción, entonces creo que lo logramos sin importar cómo suene la canción.

“Sí, definitivamente nos gusta diversificarnos. Queremos mantener las cosas frescas y modernas. Y John Feldmann tiene el dedo en el pulso. Trabaja con todos, es una leyenda. Así que trabajando con él y jugando con los sonidos, sentimos que capturamos la verdadera esencia de las canciones de The Used hoy en día”.

Sopitas.com: Con este nuevo disco y la experimentación, ¿Cuál es la reacción que esperan del público con rolas que son hasta bailables?

Bert McCracken: “Como cualquier espectáculo de rock, esperamos que la gente venga y olviden sus problemas en el exterior y puedan actuar como niños nuevamente en su corazón; que simplemente se sientan libres de volverse locos. Ya sabes, bailar, cantar, sentir que nadie a su alrededor los va a juzgar, sentirse parte de la familia, sentirse parte de algo que es más grande que ellos”.

The Used en un festival e Las Vegas. Foto: vía Facebook oficial de la banda.

¿The Used nos traerá material inédito pronto?

Como dijimos antes, parece que Bert no se detiene, y con esto podemos pensar en un nuevo EP o hasta un disco completamente inédito de The Used para el futuro próximo. La banda tiene al momento tres EPs y dos discos en vivo, por lo que no nos sorprendería que lanzaran un EP antes de que termine este año.

Sopitas.com: Claro, por eso escuchamos música en vivo. Sobre el álbum, está muy equilibrado, Tienes canciones pesadas que pueden convivir con una balada acústica como lo es la fenomenal “House of Sand”. ¿Cómo eligen entre canciones? ¿Cuántas escribiste para el álbum?”

BMC: “Escribimos cerca de 21 canciones y queríamos contar una historia que comenzara en lo profundo de la pandemia y saliera de la pandemia y terminara con una nota realmente positiva.

“Así que elegir las canciones para el disco se trataba realmente de contar esa historia. Tenemos otras diez o más canciones que probablemente sacaremos próximamente. Queremos sacar todo lo que escribimos”.

The Used. Foto: vía Facebook oficial de la banda.

Bert McCracken y la importancia de la salud mental

Sopitas.com: Siento que puede que estemos viviendo en una censura sobre hablar de salud mental, con todo el contexto de positividad y optimismo. ¿Qué dirías sobre eso?

Bert McCracken: “Sí, creo que es muy importante, especialmente ahora, poder hablar sobre los sentimientos. A los hombres en general les cuesta mucho hablar de sentimientos. Nunca hablamos con nuestros amigos sobre cómo nos sentimos o si estamos en un mal lugar. Creo que la masculinidad también es tóxica. Siento que los hombres no saben compartir sus sentimientos.

“Creo que en gran medida [la salud mental] está llegando a un punto en el que las personas se sienten más cómodas hablando sobre su depresión, se sienten más cómodas hablando sobre su ansiedad y sus formas de sobrellevar y lidiar con estos problemas, creo que se está volviendo mucho más popular. Así que eso es bueno”.

Bert McCracken de The Used. Foto: Getty.

Sopitas.com: Tienes un gran aforismo al final del disco que dice “No me daré por vencido conmigo mismo”, ¿Cómo te vino a la cabeza?

Bert McCracken: “El fin de la pandemia. Creo que mucha gente esperaba sentirse muy diferente cuando salieran del encierro. Y para mí, no me sentí diferente una vez que todo volvió a abrir y esos sentimientos realmente se quedaron conmigo.

“La pandemia realmente me jodió la cabeza. Y estar en el estudio, estar con mis mejores amigos y comprender que las cosas cambiarían y que las cosas podrían mejorar si se lo permitimos.

“La esperanza era escribir una canción que capturara eso y permitiera que la gente sintiera que tal vez, ya sabes, si no me rindo, tal vez las cosas cambien, las cosas mejoren. Decir que yo no me doy por vencido es darle a la gente una voz para hablar que no tendrían normalmente”.

Sopitas.com: ¿Tienen planes de visitar México pronto?

Bert McCracken: “Eso espero, hemos tenido pláticas y tal vez a principios de 2024, mantendremos los dedos cruzados”.

Sopitas.com: Maravilloso. Fue muy agradable platicar contigo Bert, felicidades por álbum de nuevo.

Bert McCracken: “Gracias por el tiempo, y sí, cruzamos los dedos por estar ahí (en México) pronto”.