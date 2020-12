Estos son los artistas más interesantes de este 2020

El 2020 representó un reto para muchas industrias, quienes con la llegada de la pandemia tuvieron que acostumbrarse al cambio para sobrevivir. Una de ellas sin duda fue la música, que lo largo de todos estos meses de encierro nos tocó ver cómo los conciertos y festivales se tuvieron que mover al formato digital, pero por más extraño que parezca, gracias a los artistas que aprovecharon su tiempo de encierro, tuvimos rolas nuevas casi cada semana.

Caro que muchos sacaron ventaja de toda esta situación, como las propuestas nuevas, quienes vieron una oportunidad en medio de todo lo que estaba pasando para darse a conocer. Desde distintos puntos del mundo aparecieron músicos talentosísimos que nos dejaron sin palabras, demostrando que aunque tenemos a nuestros favoritos, siempre podemos descubrir –gracias al internet– voces interesantes.

Los artistas nuevos nos sorprendieron este año

Es por eso que en casi 12 meses, aquí en Sopitas.com inauguramos una sección en la que durante un día de la semana les presentamos algunos artistas que nos emocionaban y por supuesto, queríamos que todos ustedes escucharan. Propuestas que aunque llevan años dentro de la industria, haciéndose un lugar en medio de un panorama complicado, lograron sobresalir y con mérito propio este año.

Y para cerrar el 2020 como se merece, con música increíble, armamos una lista con algunos de los músicos que nos volaron la cabeza todo este tiempo. Cabe recalcar que este listado no tiene un orden en específico y no pretende ser definitivo, lo único que queremos es recordar aquellos artistas que hicieron de estos meses de cuareterna algo más ameno con sus canciones.

Gerry Cinnamon

Si hablamos del folk, no podemos dejar de lado al gran Gerry Cinnamon, que a pesar de la pandemia tuvo un año espectacular. Para que se den una idea, en abril de 2020 lanzó su segundo álbum de estudio, The Bonny, donde incluyó algunas rolas que nos levantaron el ánimo –y de repente nos pusieron melancólicos– como “Where We’re Going”, “Kampfire Vampire”, “Canter” y más.

Un tipo que lleva años dentro de la industria pero que no ha tenido el mérito que se merece, pues es un verdadero fuera de serie cuando pisa un escenario y sin hacer tanto ruido, ha llenado algunos de los foros más importantes de Irlanda y Reino Unido. Canciones brutalmente honestas y llenas de una poesía muy peculiar es lo que nos presenta este gran artista, y sin duda estamos ansioso por verlo acá en México.

Jorja Smith

El R&B tampoco nos dejó votados este año, y el ejemplo perfecto de esto es Jorja Smith, una chica con una propuesta sumamente interesante pues en sus rolas mezcla este mismo género con otros sonidos como el grime, el UK garage, el soul y hasta el pop. Todo esto da como resultado una combinación explosiva que ha enamorado a artistas como Drake, Kendrick Lamar, Khalid, Stormzy, Burna Boy y hasta Kali Uchis, con quienes ha colaborado.

En 2020, la cantante británica nos presentó algunos sencillos como “Be Honest”, “By Any Means” y “Come Over”, tres rolas que demuestran la enorme capacidad que tiene para reinventarse y salirse de su zona de confort. Podemos esperar un montón de cosas espectaculares de esta chica, pero mientras nos conformamos con escuchar estas canciones que hicieron durante unos minutos más ameno el encierro.

Khruangbin

Directamente desde Houston, Texas, tenemos a una banda que sin duda nos voló la cabeza y llegó a todos lados este 2020, los geniales Khruangbin. Sin duda este es un grupazo que desde el 2014, vino para demostrarnos que la psicodelia no estaba muerta, al contrario, estaba mutando. El pasado 26 de junio nos presentaron su tercer álbum de estudio, Mordechai, un material que se coló a las listas de los mejores discos del año y con justa razón.

A lo largo de los casi 44 minutos de duración, la banda nos demuestra todo lo que son, lo que han logrado y por ahí nos ofrece una mirada a todo lo que está por venir, donde gracias al desarrollo lírico de la banda y al perfeccionamiento de su fusión de influencias intercontinentales dejan muy claro que están forjando su propio camino sonoro, el cual se escucha impresionante y por supuesto nos emociona.

Yazmin Lacey

Aunque tenemos artistas que están retomando esos ritmos de hace algunos años y mostrándolos con su propio sello a las siguientes generaciones, hay muchos otros que simplemente se niegan a que mueran, presentándolos tal cual como son. Yazmin Lacey llegó a la industria musical con una propuesta auténtica, recuperar sus raíces africanas entre varios géneros como el jazz, soul, gospel, garage, reggae, R&B y el Motown.

Y es que esta artista no se compara con nada de lo que hayas escuchado en todos estos meses. Eso queda muy claro con el EP que lanzó este 2020, Morning Matters, donde únicamente necesitó rolas poderosas, letras sofisticadas y su maravillosa voz para ponernos la piel chinita. Sin duda, Yazmin es una de esas joyas en bruto con una carrera en ascenso que estamos seguros que seguirán dando de qué hablar en el futuro.

Arlo Parks

En estos tiempos tan complicados como los que vivimos, sin duda nos hace falta escuchar una voz íntima que nos acompañe en nuestro buenos y malos momentos, y sin duda eso lo encontramos con Arlo Parks. Esta chica de 20 años ha logrado consolidarse como una propuesta que llegó para demostrar que aquellas personas introvertidas y vulnerables, pueden conectar con miles de personas transformando esos sentimientos privados en poesía y más tarde en música.

El próximo año pinta espectacular para esta artista, pues lanzará su primer material discográfico, Collapsed in Sunbeams, del cual nos ha presentado varios sencillos geniales. Entre ellos “Black Dog”, que es una gran ejemplo de una canción que simpatiza con las personas que intentan ayudar y dar voz a su miedo y ansiedad. No podemos esperar hasta el próximo año para escuchar completito su álbum debut.

Will Joseph Cook

No todo fueron pensamientos profundos este año, de hecho estamos seguros que por acá escucharon a muchos artistas que simplemente los hacen sentir bien y olvidarse por un ratito de todo lo que está pasando a su alrededor. Y para eso se pinta solo Will Joseph Cook, un joven que con sus rolas indie pop logró recordarnos por unos cuantos minutos aquella época de adolescencia donde lo único que nos importaba era vivir el momento.

Y prueba de ello es su segundo álbum de estudio, Something to Feel Good About, el cual como su nombre indica –y casi casi como si lo hubiera planeado– lo único que hizo fue levantarnos el ánimo con rolas como “Be Around Me” o “Driverless Cars” cuando de plano andábamos agüitados. Nada como escuchar artistas y músicos como él en estos momentos llenos de incertidumbre y miedo para perdernos en la música.

boy pablo

Uno de los debuts más emocionantes del 2020 fue el de boy pablo, quienes después de componer por años un montón de canciones en la intimidad de su cuarto y lanzando EP’S en internet, por fin nos presentó su primer álbum de estudio, wachito rico. Y sin duda fue una de las mejores cosas que nos pasó musicalmente hablando, que a través de sus canciones nos llevó directito a la inocencia y a los sentimientos de la adolescencia.

Aunque este disco tiene toda la esencia que ha mostrado en sus temas anteriores, nos hacía falta escuchar algo fresco que simplemente enfocara nuestros pensamientos en cosas positivas, y vaya que lo logramos con rolas como “hey girl”, “leave me alone”, “rest up” o “honey”. Por un instante, este chico nos hizo pensar que el mundo no estaba tan podrido como lo imaginábamos, solo necesitábamos escuchar su música para cambiar el chip.

Agnes Obel

La música también nos regaló pasajes oscuros maravillosos que aunque por un momento parecen desoladores, para ser honestos también traen consigo un poco de esperanza. Agnes Obel no es nueva dentro de la industria, pues a sus 40 años se ha posicionado como una de las artistas más interesantes de su natal Dinamarca; sin embargo, este 2020 dio de qué hablar con su esperado cuarto material discográfico, Myopia.

A lo largo de 10 canciones, este disco está construido alrededor del concepto de lo poco que podemos fiarnos de nuestra percepción al estar sumergidos en nuestros propios prejuicios. Y si a esto le sumamos una fuerte instrumentación encabezada por pianos, violines, violonchelos y xilófonos, da como resultado melodías que nos llevan a experimentar toda clase de sentimientos en cuestión de minutos, ideal para esos momentos de introspección.

beabadoobee

Los guitarrazos nunca fallan para alegrar nuestro día, y qué mejor si vienen de una joven muy talentosa que este año la rompió por completo, por supuesto que hablamos de beabadoobee. Con apenas 20 años, esta compositora y cantante nos dejó sin palabras con el lanzamiento de su álbum debut, Fake It Flowers, una colección de rolas que nos hizo recordar el girl power de a mediados de los 90 con bandas que tomaban como bandera el DIY y el lo-fi.

Beatrice Laus –como en realidad se llama– presentó hitazos pop con ese toque del rock alternativo y un poco de folk que tanto la caracterizan. Escucharla es como tener a los Smashing Pumpkins del Mellon Collie and the Infinite Sadness, pasando de canciones poderosas a otras casi acústicas, demostrando que es capaz de manejar ambos estados de ánimo. Nada como escuchar sus riffs distorsionados para mandar todo al demonio.

KennyHoopla

Al igual que beabadoobee, el rock también nos presentó uno que otro artista que nos sorprendió. Y ahora toca el turno de hablar de un chico que a pesar de tener 23 años, cuando interpreta sus rolas parece que lleva toda una vida de carrera, KennyHoopla, quien este año estrenó el que quizá sea el material más ambicioso de su corta pero ascendente carrera, How Will I Rest in Peace if I’m Buried by a Highway?

Gracias a la rola que le da nombre a este álbum, demostró cuál era su estilo, rock con hip hop, pop punk, combinado con un poco de ambient trap e incluso drum and bass, que combinado con su voz tan potente da como resultado algo que para nada se está escuchando en este momento. Un viaje con guitarras llenas de reverberación, ganchos vocales y baterías bailables es lo que les espera al escucharlo.

Moses Boyd

Por último pero no menos importante, tenemos a un artista que sin duda dio de qué hablar en su natal Reino Unido, el gran Moses Boyd. No es para menos, pues después de tantos años trabajando con toda clase músicos y tocando en bandas, gracias a su álbum debut como solista, Dark Matter, este enorme baterista y compositor recibió una nominación al Mercury Prize del 2020, el cual se llevó Michael Kiwanuka.

Sin embargo, aunque no se llevó el premio al mejor disco británico, su disco resultó ser una grata sorpresa. Pues desde el bombo y dirigiendo a un montón de instrumentistas talentosos, nos lleva por un trip musical donde el jazz con el grime, la electrónica, la música africana y hasta el rock se hacen presentes. Sí, es un músico virtuoso pero no se complica la vida, pone lo justo y lo exacto que necesita cada rola y eso muy pocos a su nivel lo pueden conseguir.

