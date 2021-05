Faye Webster nos da un adelanto de su nuevo disco con “I Know I’m Funny haha”

Sin lugar a dudas, la música nos ha salvado en estos tiempos tan extraños que estamos enfrentando desde el año pasado. Durante los últimos meses y para nuestra fortuna, nuestras bandas y artistas favoritos se rifaron lanzando rolas nuevas. Pero bajita la mano, también hay jóvenes prometedores estrenando cosas fantásticas que nos emocionan muchísimo, como todo lo que ha hecho Faye Webster desde hace ya un par de años.

Esta chica es una de las verdaderas revelaciones del folk rock estadounidense, que con tres materiales discográficos y varios sencillos exitosos, tiene todos los reflectores de la industria musical por su estilo tan único, directo y honesto. Imagínense qué tan cañona está que en 2020 el ex presidente Barack Obama la reconoció e incluyó una de sus canciones, “Better Distractions” dentro de su lista de lo mejor del año.

Faye Webster lanza una rola más de su nuevo disco

Pero ahora, Faye Webster está arrancando otra etapa en su carrera con el anuncio de su cuarto álbum de estudio, I Know I’m Funny haha. Fue a finales de abril cuando reveló los detalles de su siguiente disco, el cual contará con 11 canciones recién salidas del horno y que publicará bajo el sello Secretly Canadian. De este material ya hemos tenido chance de escuchar sencillos como “Cheers”, “In a Good Way”, “Both All the Time” y la ya conocida “Better Distractions”.

Sin embargo, en esta ocasión nos presenta una rola más, la que le da nombre a su nuevo disco. Este es un tema que tan solo cuenta con una guitarra, batería y bajo, a la que de repente se le une una slide guitar que le da un toque nostálgico. Pero sin duda, lo que más llama la atención es la letra, la cual narra una extraña relación entre una pareja que pasa por distintas situaciones y en donde se dan cuenta de que las cosas entre ambos han cambiado.

La inspiración de esta rola viene de situaciones comunes

Sobre esta canción y de acuerdo con Pitchfork, Faye Webster comentó que la inspiración vino de momentos comunes y corrientes que muchas veces, no consideramos importantes como para motivarnos a crear algo con eso:

“I Know I’m Funny jaja” pasó de ser un pensamiento, a una letra, al título de una canción, al título de un álbum. Estos son los pensamientos que pasan por mi cabeza cuando escribo una canción, cosas que la gente podría pasar por alto fácilmente y no cree que sean lo suficientemente dignas o bonitas para ser cantadas. Creo que eso es lo que más se relaciona con la gente, y creo que es un aspecto de la composición que no escuchas a menudo. Esta canción se siente por todos lados pero, al mismo tiempo, cuenta una historia tan simple y comprensible. No recibir mi depósito de seguridad de mi arrendador, la familia de mi pareja olvidándose de quién soy porque estaban borrachos, queriendo estar en una banda de rock con Booth…. Casi suena como una biblioteca loca a primera vista, pero simplemente funciona.

Faye también estrenó el video de esta canción

Por si esto no fuera suficiente, también estrenó el videoclip oficial de su nuevo sencillo, el cual dirigió la propia Faye junto a su novio, el músico Boothlord. En él podemos ver a la cantante en su día a día, desde manejar, viajar en un bote con su familia y jugar ajedrez en un picnic improvisado, hasta probar los filtros de Instagram. En general es una visión muy personal a la vida de esta artista tan talentosa y prometedora.

I Know I’m Funny haha, el cuarto álbum de estudio de Faye Webster llegará a plataformas digitales y en formato físico el próximo 25 de junio (que por cierto, pueden preordenar POR ACÁ). Y para que la espera sea más amena, chequen a continuación el video de la rola que le da nombre a este disco: