No exageramos cuando decimos que el 2023 está siendo un gran año musical. Además de la conciertiza que se nos viene, desde los primeros días tuvimos lanzamientos increíbles y los próximos meses seguirán así. Pero ahora andamos emocionados porque Florence + The Machine se lució con su cover a “Just A Girl” de No Doubt.

Como recordarán, en 2022 y después de casi cuatro años sin estrenar música nueva, Florence + The Machine regresó con su quinto material discográfico llamado Dance Fever, un álbum increíble que tuvo sencillos muy rifados como “King”. Sin embargo, a pesar de que Florence Welch sigue de gira promocionado el disco, aún tiene algunas sorpresas bajo el brazo.

Florence Welch en el video de “King”/Foto: Captura de pantalla

Florence + The Machine nos sorprende con su épico cover a “Just A Girl” de No Doubt

Después de lanzar varios remixes que artistas como IDLES y The Blessed Madonna se armaron para Dance Fever, Florence + The Machine nos sorprende con su cover a “Just A Girl” de No Doubt para el soundtrack de la serie Yellowjackets, una verdadera y grata sorpresa que de plano no sabíamos que necesitábamos, pero que nos dejó con la boca abierta.

Para que se den una idea de cómo está la cosa, Florence + The Machine le metió una épica instrumentación a esta versión, donde brilla un piano sombrío que acompaña la hipnótica de Florence Welch casi todo el tiempo. Pero lo más cool es que al final le metieron el punch punk rockero, como la vibra que nos transmite la rola de Gwen Stefani y compañía.

Florence Welch tocando con Florence + The Machine en 2023/Foto: Getty Images

Nosotros seguimos esperando a que Florence + The Machine regrese a México, pues ya pasaron casi cuatro años de aquel espectacular concierto que se aventaron en el Palacio de los Deportes. Pero mientras aguantamos a que anuncie algo de este lado del charco y para que la espera sea amena, escuchen a continuación su cover a “Just A Girl” de No Doubt: