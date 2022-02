¡Regresaron! Florence + The Machine reflexiona sobre ser mujer en su nueva rola “King”

¿Se viene nuevo disco de Florence + The Machine? Es muy pronto para asegurarlo, pero quizá la idea no es tan equivocada. Como sea, lo importante es que tenemos nueva música suya y este podría ser el comienzo de una nueva etapa en la trayectoria de Florence Welch y compañía.

Este miércoles 23 de febrero, el combo británico compartió un nuevo sencillo titulado “King” junto con su enigmático video oficial. Con este tema, el proyecto liderado por Welch podría encaminarnos hacia alguna nueva entrega discográfica de cara al futuro. ¿Listos?

Florence + The Machine comparten su nueva rola “King”

Han pasado prácticamente cuatro años desde que Florence + The Machine lanzó su último disco de estudio, el High As Hope de 2018. Luego, en 2021, lanzaron una canción como parte de la banda sonora del live-action de Cruella para Disney, pero no se veía y no se comentaba a ciencia cierta algo sobre su próxima entrega musical propia… hasta ahora.

El 2022 nos trae grandes regresos y a la lista se agrega la agrupación de Florence Welch con la canción “King”. Se trata de una canción de texturas sonoras suaves con la emotiva voz de la vocalista levantando en intensidad las secuencias musicales a medida que avanza el tema. El track nos habla sobre una reflexión acerca de ser mujer, la feminidad y dejar de lado los roles de género definidos como tal en el coro que dice “I am no mother, i am no bride, i am King”.

“Como artista, nunca pensé tanto en mi género. Simplemente seguía adelante. Yo era tan buena como los hombres y simplemente salía y los igualaba cada vez. Pero ahora, pensando en ser una mujer de mis 30 años y en el futuro, de repente siento este desgarro de mi identidad y mis deseos“, dijo Florence Welch sobre la canción en un comunicado.

“Ser una artista, pero también querer una familia podría no ser tan simple para mí como lo es para mis homólogos masculinos. Me había inspirado casi exclusivamente en artistas masculinos, y por primera vez sentí que se derrumbaba un muro entre mis ídolos y yo, ya que tengo que tomar decisiones que ellos no tomaron“, agregó la cantante.

Por el momento, no se ha confirmado si esta es la primera entrega de un futuro álbum de estudio de Florence + The Machine ni una posible fecha de lanzamiento para lo que sería su quinto material discográfico. Pero como dijimos, no suena nada descabellado y tendremos que andar atentos a próximos anuncios. Aquí el video oficial de “King”.