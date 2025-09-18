Lo que necesitas saber: Traemos en el radar a Folk Bitch Trio, que se mueven entre el indie folk y el indie rock que recuerdan a Big Thief o Phoebe Bridgers.

En una nueva ola de indie folk con tintes de rock, encontramos a las australianas Folk Bitch Trio, una banda de Melbourne formada por Gracie Sinclair, Heide Peverelle y Jeanie Pilkington, que arrancó en 2020 y que en poco tiempo ya consiguió firmar con el sello Jagjaguwar (casa de artistas como Angel Olsen o Bon Iver).

El nombre puede sonar grosero, pero detrás de él hay un trío que construye canciones con muchísima sensibilidad: guitarras del indie folk, atmósferas con un ligero reverb, voces cristalinas y letras que no temen exponer vulnerabilidad o incomodidad. Su música es un espejo emocional que alcanza su meta con expresar sus debilidades o miedos.

¿A qué suena Folk Bitch Trio?

Folk Bitch Trio se mueve entre el indie folk y el indie rock por momentos. Definitivamente nos recuerdan a las First Aid Kit, pero también podríamos decir que hay algo de la crudeza lírica de Big Thief, las sutiles confesiones de Phoebe Bridgers y hasta vocalmente nos recuerdan a una versión femenina y más calmada de Kings of Convenience.

Folk Bitch Trio juega con guitarras flotantes y armonías vocales que atrapan, generalmente, desde una calma contemplativa que parece el soundtrack de un sueño lento. La producción de su debut Now Would Be a Good Time (2025) tiene un pie en lo casero y otro en lo pulido: logra sonar íntimo sin perder esa capacidad de llenar un espacio amplio, prácticamente por sus armonías perfectas.

Canciones esenciales de Folk Bitch Trío

Si quieres empezar a escuchar Folk Bitch Trio, te recomendamos estos temas clave para entrarles con todo. “Cathode Ray” tiene una base hipnótica que puedes poner en loop, y un tono que mezcla nostalgia con claridad brutal. “Hotel TV” parece ligera, pero muestra el trasfondo sobre lo cotidiano y lo absurdo. La abridora de su disco debut “God’s A Different Sword” es uno de sus tracks más intensos, con guitarras que suben la tensión.

“Analogue” es un sencillo que es una declaración sobre el objetivo de su banda: capas vocales y de guitarras acústicas y eléctricas crean una maravillosa canción que te va a levantar el ánimo. Finalmente, “I’ll Find A Way (To Carry It All)” es una balada que se vuelve mantra, ideal para entender su lado más vulnerable.

¿Han trabajado o colaborado con otros proyectos?

Sus primeros sencillos, bastante ligeros y divertidos, fueron junto a Bones and Jones, pero más allá, solo encontramos una recomendación que les dio Phoebe Bridgers.

Su crecimiento ha sido más bien orgánico: shows en Melbourne, un EP y sencillos que fueron ganando terreno en Bandcamp, hasta llegar a los oídos de Jagjaguwar.

Folk Bitch Trio es ideal para escuchar cuando…

Folk Bitch Trio va rebién si quieres acompañar un momento tranquilo, de introspección y andas medio metafísico. Necesitas música introspectiva que no se quede en lo triste, sino que te deje con cierta claridad mental y algo de esperanza.

Sí hay música bastante otoñal, o inclusive invernal, con atardeceres fríos que a fuerza buscan un soundtrack que equilibre calma con algo de tensión emocional.

Tres datos curiosos sobre Folk Bitch Trío

Origen pandémico: el proyecto nació en 2020, en pleno encierro, cuando las tres integrantes empezaron a compartir maquetas y a consolidar su dinámica como trío.

Un debut grabado en invierno: parte de su álbum debut se registró en Aotearoa (Nueva Zelanda) durante un invierno, lo cual impregnó a las canciones de una atmósfera fría y contenida.

Nombre faltoso: “Folk Bitch Trio” nació como una especie de broma interna. El nombre salió de un mensaje de texto que Jeanie envió a un grupo de chat a Gracie y Heide, preguntándoles: “¿Les gustaría formar un Folk Bitch Trio?”. Y se quedó como nombre de la banda.