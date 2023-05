Dicen por ahí que la vida no se detiene y hay que seguir adelante, y eso lo saben los Foo Fighters. A un año de la trágica muerte de Taylor Hawkins y tras un largo periodo de luto, la banda regresó oficialmente a los escenarios con un nuevo baterista y un montón de música para compartir con nosotros en el futuro.

Como recordarán, la agrupación comandada por Dave Grohl nos sorprendió arrancando el 2023 anunciando que estarían de vuelta para aventarse varias presentaciones en festivales y conciertos individuales. Pero lo que más impactó fue que los Foo Fighters volverán con todo y nuevo álbum de estudio llamado But Here We Are.

Dave Grohl tocando con Foo Fighters en 2022/Foto: Getty Images

Los Foo Fighters regresaron a los escenarios después de más de un año

Después de escuchar los primeros dos sencillos del álbum, los Foo Fighters anunciaron un livestream especial donde la mayor noticia fue que luego de muchos rumores, confirmaron que Josh Freese sería el nuevo baterista de la banda. Y ahora sí, con todo más que listo, regresaron como se debe a los escenarios.

Este 24 de mayo, Foo Fighters dio su primer concierto con banda completa de 2023 en el Bank of New Hampshire Pavilion en Meadowbrook en Gilford, Estados Unidos. Y sí, como ya se podrán imaginar, este show fue sumamente especial y emotivo, pues nos regaló momentos que vale la pena repasar y que nos dan una idea de cómo serán sus presentaciones a lo largo del año.

Foo Fighters/Foto: Danny Clinch

No podía faltar el tributo a Taylor Hawkins en el primer concierto de los Foo Fighters sin él

Para empezar, la banda se aventó un setlist de 21 rolas, donde por supuesto que los Foo Fighters tocaron por primera vez canciones de su nuevo disco, como “Rescued”, “Under You”, “Nothing At All” y el tema principal del álbum. Aunque eso sí, los clásicos no podían faltar y por ahí sonaron temazos del tamaño de “Walk”, “Learn To Fly”, “The Pretender”, “My Hero” y “Monkey Wrench”.

Casi para el final, Dave Grohl sorprendió echándose “Cold Day in the Sun”, la cual tenía cinco años que no sonaba en un concierto de los Foo Fighters y que el frontman interpretó solito con su guitarra acústica a manera de tributo a Taylor Hawkins. También invitaron a la hija de Dave, Violet Grohl, quien cantó “Shame Shame” con la banda y cerraron con un combo poderoso de rolones: “Best of You”, “Aurora” y “Everlong”.

Foo Fighters se dirigirá a Boston para encabezar el festival Boston Calling el próximo 26 de mayo. También están programados para aparecer en Bonnaroo, Louder Than Life, Austin City Limits y Riot Fest, así como en fechas individuales con The Breeders com banda invitada. Y después de checar su regreso a los escenarios, nos queda muy claro que volvieron y en plan grande, tanto así que queremos verlos de vuelta en México, ¿a poco no?