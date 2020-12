La fuerza musical que nadie puede parar: Una entrevista con Tash Sultana

Una vez cada cierto tiempo, aparecen artistas espectaculares que son capaces de volarnos la cabeza con su propuesta única. Ejemplos hay muchos, fácilmente podríamos hacer una lista enorme de músicos que a simple vista y por lo que nos han mostrado, aman la música, viven por ella y para ella. Pero recientemente tenemos un caso muy particular que es digno de estudiar y admirar, una chica llamada Tash Sultana.

Con apenas 25 años, esta talentosa multinstrumentista y productora nacida en Australia llegó para cambiar las reglas del juego y demostrarnos de lo que es capaz. Para ella es más que suficiente una guitarra, teclados, una caja de ritmos y su energía para emocionar a miles de personas reunidas en un solo escenario para escuchar sus rolas. Y aunque ha conquistado escenarios importantes en todo el mundo, no se conforma con eso.

Tuvimos la oportunidad de platicar con Tash Sultana por llamada de Zoom, quien nos contó cómo es que se mantiene fiel a su propuesta, crear su propia guitarra lo que representa este instrumento en su vida, qué podemos esperar de su próximo disco, y sobre todo, nos dejó muy claro con todas las respuestas que nos dio que la música es su pasión, es algo que está dentro de su ser y conforme crece explota más y más.

Los inicios de una talentosa artista

Cuando somos pequeños, no somos conscientes de aquellos artistas y bandas que nuestros padres ponían. Pero conforme crecemos nos vamos dando cuenta del impacto que tuvieron esas canciones en nuestras vidas, pero también descubrimos un montón de propuesta que a lo largo de los años nos influencian. Eso fue lo que le pasó a Tash Sultana, quien a temprana edad descubrió que su verdadera vocación estaba en la música.

“Creo que mis primeros recuerdos musicales son muy parecidos a los de todo el mundo, con las canciones que mis papás escuchaban cuando apenas tenía unos cuantos años. Realmente siempre me gustó, ¿sabes? No tenía ni idea de quienes cantaban o sonaban en la radio, pero el hecho de que me transmitieran un sentimiento me llamaba la atención, siento que por eso me gusta tanto lo que hago, me gusta que quien me escuche se lleve eso, algo más, una experiencia única que jamás haya vivido. Así que básicamente “. “Al principio me inspiraron las bandas que me enseñaban mis papás, Pink Floyd, Led Zeppelin, y esas cosas, ‘los clásicos’. Pero conforme fui creciendo encontré otras propuestas y artistas que me volaron la cabeza, una de ellas es PJ Harvey, desde ahí empecé a tener en mente qué era lo que me gustaría hacer. Así que como todos, empecé a tocar covers cuando era más joven, aunque mis papás no les parecían las canciones que tocaba, de hecho mi mamá me decía algo como ‘¿por qué demonios estás tocando esas cosas? ¿sabes lo que significa? Aunque para ser honesta no me importaba mucho, solo las tocaba y ya”.

Emprender el camino solista

Así como muchos otros cuando iniciaban, Tash Sultana comenzó formalmente en la música con una banda de rock. Sin embargo, su hambre musical era tan grande que a la par, compuso rolas más personales donde experimentaba con toda clase de sonidos que quizá los demás integrantes no hubieran querido seguir. Después de pensarlo mucho, decidió que lo mejor para ella era ser solista y así fue como empezó a tocar en las calles.

“Cuando empecé a dar shows era muy joven y estaba en una banda de rock clásica, ya sabes, bajo, batería, guitarra y un cantante. Pero también quería hacer mis cosas como solista, siempre me gustó componer música por mí misma, en la intimidad de mi cuarto y con una guitarra acústica, pero después incorporé otros elementos como el stompbox y esa clase de cosas que me permitían ampliar mi sonido. No es que no me gustara tocar en una banda, pero yo quería explorar otra clase de ritmos que era mucho más fácil experimentar si lo hacía por mi propia cuenta”. “Así que cuando inicié en el busking (música callejera) sentí que debía ser de esa manera (utilizando pedales de loops), no me importaba llamar la atención de la multitud, el punto del busking para muchos es conseguir que la gente te vea, ¿cierto? Que miles de personas se detengan a la vez para verte. Pero para mí no lo era, iba más allá de eso, tenía que hacer algo más para ganarme esa atención y eso lo encontré gracias a los loops”.

Ver en YouTube

Un pedal le ayudó a tener el sonido de una banda

Cuando tomó su propio camino y a falta de una banda que la acompañara, Tash Sultana encontró una herramienta que podía ayudarla a tener esos instrumentos que necesitaba para tener un sonido sólido, el pedal de loop. Esta maravilla terminó siendo parte de la esencia de su proyecto, dándole chance de ‘tocar’ en el escenario desde el bajo, la guitarra y hasta la trompeta a la vez, y para ser honestos no nos imaginamos verla en vivo sin ese elemento único.

“Empecé a loopear cuando tenía 18 años, mi papá me llevó a una tienda de música y me dijo ‘tienes dos opciones, elegir un banjo o algo más’ y yo le contesté ‘bueno, está bien, quiero comprar este Roland CR-30 Loop Station’. Por supuesto que me miró raro porque no sabía qué era, de hecho recuerdo que al final me dijo ‘ah, eso es horrible, elegiste la peor opción’. A mí no me importó, así que fui corriendo a mi casa y empecé a aprender a loopear”. “Cuando decidí a tocar en las calles lo empecé a usar, lo conectaba con una guitarra acústica y otra eléctrica, pero lo interesante de todo es que siempre intentaba cambiar, eso era lo que a la gente le gustó de mi música, No sé cuál es la diferencia pero me encanta, me siento cómoda trabajando de esa manera, así que cada vez que regresó al busking, porque de repente lo sigo haciendo, intento meter más elementos, ya sabes, pedales de delay, distorsión o algo así. Ahí fue donde todo comenzó, después le conecté un teclado, pads, empecé a volverme loca con las posibilidades, aún sigo usando ese loop station y me costó años construir ese sonido, pero creo que es lo que me hace diferente”.

Ser fiel contigo y a tu música

Si algo ha caracterizado a esta talentosa multinstrumentista y productora es que durante todo el tiempo que ha estado a la industria musical se ha mantenido firme y ha defendido su propuesta. Por más que otros géneros cobran fuerza, se hacen fuertes y pasan tendencias, Tash Sultana sigue haciendo esto por el amor a la música, intentando ser sincera con ella misma y por supuesto, con todas esas personas que la escuchan en el mundo.

“No soy una persona que siga tendencias, de hecho me molestan mucho (entre risas). La música pop siempre va a estar a la moda, ¿sabes? No por nada la palabra pop significa popular, aunque de repente se meten en el gusto de la audiencia otros géneros que quizá no van de la mano con el pop, como el trap, el hip-hop, un poco de soul, puedes cambiar para andar en esa misma moda, pero al final todos se dan cuenta del por que tomaste esa decisión”. “Soy una artista que no le gusta encasillarse en un solo género, me gusta muchos estilos o géneros y los incorporo a mi propia música. Así que siempre cambiare si la dirección de la canción lo pide, cada canción es muy diferente, puede que parezcan similares pero suenan diferente. La cosa para mí era darme cuenta de que no quería perseguir una carrera pop, no es para mí, aprecio a la gente que lo hace porque es algo muy complicado, pero eso no me gusta”.

“No quiero ser una creadora de hits, no quiero componer la canción más exitosa del mundo o la más popular, solamente quiero hacer canción sinceramente honesta y dejarlo volar, y siento que eso es lo que la gente necesita, de hecho. Es por eso que la gente viene a mis conciertos, compra mi merch y habla con sus amigos o a su gato de mí, eso es todo y estoy muy contento de seguir ese camino”, dice Tash al respecto.

La primera artista en tener su propia guitarra Fender

En medio de todo lo que estamos viviendo este 2020, a Tash Sultana le están pasando grandes cosas. Una de ellas es que Fender se acercó a ella para crear su propia guitarra, la cual está basada en uno de los modelos más icónicos de la historia, la Stratocaster. Quizá lo más importante de todo es que es la primera artista en lograr esto pero, ¿qué representa para ella y por qué escogió esta lira en lugar de otras?

“Siento que lo que me enamoró de la Stratocaster fue lo fácil que es tocarla y es un modelo icónico. Estoy segura que si a alguien que en su maldita vida ha tocado la guitarra le enseñas una Stratocaster, saben de lo que hablas, todo el mundo las conoce. He tocado un montón de Telecasters y me encanta el sonido, pero se pierde algo cuando quieres tocar algo más funky o con más groove, incluso a veces en un solo puede escucharse apagada la guitarra. Pero cuando me tope con la Stratocaster encontré eso que estaba buscando, así que sí, la preferí sobre un montón de guitarras porque soy más una chica Strat”. “Es jodidamente espectacular, lo digo de la mejor manera. Es una de esas cosas que tenía en mi lista de deseos y que jamás creí que podría cumplir en la vida, nunca pasó por mi mente que una de las compañías más grandes del mundo se acercara a mí para hacer esto conmigo, es más, ni siquiera lo pensé, simplemente dije ‘claro que sí, hagámoslo, es increíble’. Aún no lo asimilo pero es maravilloso. Si en el futuro tengo la oportunidad de trabajar en otra guitarra con Fender, probablemente sería un híbrido entre la Tele y la Strat, algo que tenga un tono más jazzero. Ojalá que algún día pase, ya lo veremos”.

Ver en YouTube

Tash Sultana y Free Nationals

Todos en algún momento hemos soñado con armar una superbanda en la que toquen nuestros héroes musicales, y aunque casi siempre esa idea siempre se nos queda en la cabeza, hay casos en los que sí se cumple y nos vuelan la cabeza. A Tash Sultana siempre la vemos en solitario arriba de un escenario, pero tiene en mente que si en el futuro tuviera que sumar integrantes a su proyecto, sin pensarlo contaría con Free Nationals, la banda que acompaña al rapero Anderson .Paak.

“Creo que tendría que escoger a Free Nationals, seguro. Tash Sultana y Free Nationals sería algo que le volaría la cabeza a muchas personas, la verdad en este momento no se me ocurre quién más podría estar en mi banda porque quizá olvidaría a alguien y después me arrepentiría, pero creo que tenemos todo cubierto con ellos, son grandiosos”.

Ver en YouTube

El futuro para Tash Sultana

En 2020 Tash Sultana lanzará su segundo álbum de estudio, Terra Firma, un disco muy esperado pues han pasado dos años desde que nos sorprendió con Flow State. Aunque tanto tiempo de retraso tiene una explicación, ya que para grabarlo, la artista australiana estuvo experimentando y explorando diferentes ritmos, para entregarnos el disco más maduro y mejor trabajado de su corta pero certera carrera.

“Quizá en este disco demuestre más madurez musical, me he clavado más en la composición, un poco más en las texturas . Si algo he aprendido es que al ser solista tengo la oportunidad de experimentar y llegar a límites inimaginables, así que decidí incorporar a mis canciones instrumentos que quizá muchas personas no piensan escuchar en un disco de Tash Sultana, como arreglos de cuerdas y más trompetas. La diferencia en este disco está en que no quería seguir la fórmula o lo que he hecho en los últimos años, por momentos cambio el tempo o la progresión, cambio la estructura o la afinación para que no suene monótono. “No me gusta imitar a la hora de crear música, así que prefiero decir ‘al carajo, haré esto’ y después me pongo a pensar en cómo se escuchará en mis conciertos, es ahí cuando me doy cuenta si funcionará o no, si puedo ejecutar esa canción de la mejor manera posible. Si puedo hacerlo, lo agrego, aunque tenga que pedirle a tres músicos más que me ayuden. Este nuevo disco será el mejor momento de Tash Sultana donde me verán junto a otros tres hijos de p*ta en el escenario empujando las canciones. Será una locura”.

Ver en YouTube

Lo que puede significar una guitarra

Para muchos, una guitarra es un simple objeto de madera que emite sonidos. Pero para alguien como Tash Sultana representa algo más, un instrumento que tiene la capacidad de perderla entre cada traste, entre cada nota que sale al pisar las distintas cuerdas, y que a la vez –por más extraño que parezca– la mantiene conectada con la realidad. Mejor dejemos que nos explique lo que una lira le hace sentir.

“Para mí una guitarra representa el presente, el momento. Creo que es lo primero que siento cuando me encuentro con una y me la cuelgo, sucede algo mágico y me hace creer que estoy en el momento, en la vida real, no existe el sentido del tiempo; nada más, solo estoy ahí tocando”.

La importancia de la tecnología para que el mundo conozca tu música

Si algo nos ha enseñado la tecnología es que tiene la capacidad de unirnos aunque estemos en distintos lugares de este planeta. Esto por supuesto que también aplica para la música, pues gracias a las plataformas digitales tenemos la oportunidad de escuchar bandas y artistas de distintos países que, de otra manera jamás hubiéramos conocido. En pocas palabras, Tash Sultana dice que todo estos cambios están poniendo la música al alance de cualquiera.