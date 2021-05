Gaspard Augé de Justice comparte la rola “Hey!” y le pone fecha a su disco solista

Han pasado varios años desde que Justice lanzó su último material discográfico y seguro que los fanáticos esperan con ansias el momento de su regreso, aunque no hay parece cercano en realidad. Sin embargo, eso no significa que sus miembros no aprovechen el tiempo para ponerse creativos. En el caso de Gaspard Augé, se acerca un lanzamiento para ponerle acción al momento.

El productor y compositor francés ha estado compartiendo algunos tracks desde hace unas semanas y con ellos, hizo el anuncio oficial de su nuevo álbum en solitario. Ahora, tenemos un nuevo adelanto en la rola “Hey!” y por fin conocemos la fecha en que este material verá la luz.

Gaspard Augé de Justice comienza su carrera solista

Cuando se forma parte de una banda o de un equipo creativo durante tanto tiempo, muchas veces es normal que a uno le entre la espinita de componer por su cuenta. Probar suerte como solista es parte de ese apetito musical que artistas como Martin Gore (Depeche Mode), Thom Yorke (Radiohead) y en su tiempo Gustavo Cerati (Soda Stereo) querían explorar.

Pues bien, así lo está haciendo Gaspard Augé, quien lleva unas cuantas semanas liberando canciones para mostrarnos un poco de lo que vendrá en su disco debut en solitario. Pero tranquilos, tranquilos… esto no quiere decir que Justice aplicará ‘un Daft Punk’ (disculpen recordarles un momento triste).

“Hey!”, el nuevo sencillo rumbo al lanzamiento de ‘Escapades’

Escapades es el título que Gaspard Augé escogió para su nueva producción discográfica para la cuál se hizo acompañar del también productor Victor le Masne, reconocido por su trabajo con Joseph Mount de Metronomy. Y el concepto del disco es bastante peculiar.

A través de un comunicado recogido por Consequence Of Sound, Augé comentó que esta placa “reinventa la música clásica de europea del siglo XXI… Siempre he estado obsesionado con hacer música más grande que la vida. Sobre todo porque es más divertido”.

En término generales, según parece, varias canciones de Escapades resaltarán la belleza de la instrumentación tradicional analógica complementándola con la característica producción electrónica techno-house que el francés nos ha mostrado a lo largo de su carrera.

Tras lanzar hace unas semanas el track “Force majeure” con el que se anunció el disco, hoy Gaspard Augé comparte “Hey!” en el que destaca la presencia de varios violines hipnóticos y beats demoledores para echar la bailada un rato. El álbum verá la luz próximo 25 de junio y mientras tanto, por acá te dejamos el video oficial del nuevo sencillo -que dura apenas un minuto- y más abajo, la versión completa de la canción.