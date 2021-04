Gojira nos regala unos guitarrazos poderosos en su nueva rola “The Chant”

No hay nada como arrancar el día con música nueva, y sobre todo con unos buenos guirarrazos poderosos. A lo largo de los próximos meses, un montón de bandas nos presentarán discos que produjeron y grabaron durante todo este tiempo de encierro. Sin embargo, hay quienes tienen planes mucho más ambiciosos como el caso de Gojira, que además de regresar por la puerta grande con un nuevo disco, también lo hacen por una buena causa.

Fue en 2016 cuando el grupo francés estrenó su más reciente material discográfico, Magma. Desde entonces y durante casi tres años, se la pasaron presentándolo por todas partes del mundo y tocando en festivales importantes. Pero por supuesto que ese ritmo no podía ser para siempre, es por eso que cuando se cancelaron los conciertos por el coronavirus, pararon un momento y se metieron al estudio a componer rolas nuevas.

Gojira nos regala una buena dosis de guitarrazos

Hace unas semanas, Gojira anunció con bombo y platillo que en unas cuantas semanas podremos escuchar su séptimo álbum de estudio, Fortitude. Este disco es muy especial porque tomaron como inspiración y concepto a la filosofía tibetana y tailandesa que Joe Duplantier, guitarrista y cantante de la banda, leyó durante su juventud. Y sí, en estas canciones también hablan sobre la consciencia ambiental y temas ecológicos.

De este nuevo material, el grupo lanzó ya varios sencillos, entre ellos “Another World”, “Born For One Thing”, “Amazonia” e “Into The Storm”. Pero ahora nos presentan una última rola antes del lanzamiento del disco, la cual lleva por nombre “The Chant” y es una verdadera pasada. ¿Por qué lo decimos? Bueno, pues porque tiene todo lo que nos encanta de esta bandota, riffs memorables, liras distorsionadas, voces épicas y una letra que busca hacer consciencia.

Sobre la canción y de acuerdo con Consequence of Sound, Joe Duplantier mencionó que esta rola lenta es simplemente para disfrutarla: “Deja que este canto suene en tus huesos y te eleve”. Junto con este estreno, el grupo anunció que la iniciativa benéfica detrás de la canción “Amazonia” ha ayudado a recaudar 250.000 dólares para la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (APIB), una organización que ayuda a defender los derechos medioambientales y culturales de las tribus indígenas del Amazonas.

Recuerden que Fortitude, el séptimo material discográfico de Gojira estará disponible en plataformas digitales y formato físico el próximo 30 de abril. Pero mientras esperamos a que llegue ese día, a continuación les dejamos el último sencillo de este disco, “The Chant”. Y ojo, porque hace algunos días tuvimos chance de platicar con el frontman de la banda y muy pronto les compartiremos esa entrevista, para que esté al pendiente.