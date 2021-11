¡Preparen los ahorros! Gorillaz lanzará boxset por el 20 aniversario de su álbum debut

El pasado 26 de marzo se cumplieron 20 años del lanzamiento de ‘Gorillaz’, el álbum debut y homónimo de la banda virtual y el cual puso en el mapa a dicho proyecto creado por Damon Albarn y Jamie Hewlett, pues representó una revolución musical que nos regaló éxitos como “Tomorrow Comes Today”, “19/2000”, “Clint Eastwood”, entre otras más.

Dos décadas se dicen fácil, sin embargo, no cabe duda que el primer álbum de Gorillaz llegó para hacer historia. Eso lo saben perfectamente 2D, Murdoc Niccals, Russel Hobbs y Noodle, quienes este 4 de noviembre han anunciado un boxset de lujo que contendrá rarezas nunca antes vistas/escuchadas. ¡Increíble!

Gorillaz festejará el 20 aniversario de su disco debut con un increíble boxset

Se trata del Gorillaz 20th Anniversary Super Deluxe Vinyl Boxset, un set edición limitada en donde la banda virtual recopiló documentos inéditos y confidenciales –los cuales finalmente fueron desclasificados por el Departamento de Corrección de Música– que incluyen memorandos, faxes y algunos de los primeros dibujos realizados por Jamie Hewlett, mismos que se creyeron perdidos después de un incendio.

La primera edición de este boxset estará conformada por 8 discos de vinilo súper deluxe del álbum que incluirán LP’s y Demos nunca antes lanzamos como el ‘Demoz’, ‘G-Sides’, ‘Laika Come Home’ (el cual por primera vez se lanzará en este formato), ‘Live At The Forum’, ‘2001’ y, por supuesto, el mismo ‘Gorillaz’ con sus ya conocidos éxitos.

Estará disponible en diciembre y ya se puede pre-ordenar

Si a ustedes son fans from hell de la banda y ya les urge tener el boxset de ‘Gorillaz’ –aprovechando que ya mero llega el aguinaldo–, les mencionamos que este boxset de vinilos ya se puede pre-ordenar (por acá) y estará disponible el próximo 10 de diciembre. Eso sí, pónganse truchas porque esta paquete estará limitado sólo a algunos ejemplares.

“Los silbatos han sonado. Las verdades han salido a la luz. Lo que comenzó como un paseo por los recuerdos dio un giro hacia el corazón de la oscuridad. Dicen que el pasado es otro país. una dimensión completamente diferente”, dijo sobre este set de lujo el baterista de Gorillaz, Russel Hobbs, a través de un comunicado.

Gorillaz llegará a los cines con ‘Song Machine Live’

Si eso no fuera suficiente, Gorillaz también dio a conocer que el próximo 8 de diciembre llegarán a la pantalla grande con su espectáculo en vivo ‘SONG MACHINE LIVE’, una en donde ofrecerán la experiencia virtual que tuvieron al grabar su séptimo disco de estudio con varias estrellas (Beck, Robert Smith, St. Vincent, etc) en los conocidos Kong Studios.

‘SONG MACHINE LIVE’ llegará a los cines de todo el mundo a través de Trafalgar Releasing, y estará acompañado del ‘Live Inside From Kong’, un largometraje detrás de cámaras exclusivo que cuenta con entrevistas inéditas y comentarios por parte de las mentes creativas de Gorillaz: Damon Albarn y Jamie Hewlett.

Y lanzará un par de juguetes edición especial

Y como 2o años son motivo suficiente para tirar la casa por la ventana, este 4 de noviembre también se anunció una nueva colaboración de Gorillaz y la marca de juguetes de vinilo Superplastic, quienes lanzaran dos juguetes ediciones limitadas.

El primero es el ‘Gorillaz Spacesuit Set‘, una serie de juguetes de vinilo de 12 pulgadas que presenta a los cuatro miembros de la banda con atuendos de aterrizaje en la luna resplandecientes. El segundo de ellos es la serie exclusiva ‘Gorillaz Mini Blind’, el cual tendrá varios modelos. Ambos estarán disponibles a partir del 18 de noviembre.