Precios y más: Lo que debes saber sobre el concierto de Gorillaz en Monterrey

Vaya que el 2022 será uno de los mejores años para los conciertos y festivales en México. En los últimos meses, un montón de bandas y artistas que nos encantan han anunciado su regreso a nuestro país luego de un buen rato esperándolos. Pero también hay algunos otros proyectos que nos dejaron con el ojo cuadrado confirmando fechas de este lado del mundo, tal es el caso de Gorillaz, que luego de casi cuatro años, volverán a estas tierras.

Como recordarán, en 2020 y cuando nadie sabía qué estaba pasando en el mundo, Damon Albarn y Jamie Hewlett lanzaron un nuevo disco de la banda animada, la primera parte de Song Machine. Sin embargo, a pesar de que este discazo nos dejó colaboraciones espectaculares, en 2021 tuvimos música nueva de 2-D, Murdoc Noodle y Russell con el EP Meanwhile y con el que dejaron abierta la posibilidad de verlos muy pronto en vivo.

¡Gorillaz visitará Monterrey!

Sin embargo, las súplicas de todos los fans que no tuvieron chance de ver a Gorillaz cerrando la gira The Now Now en el Palacio de los Deportes de la CDMX fueron escuchadas cuando la banda confirmó que serán uno de los actos principales del festival Pulso GNP en Querétaro, junto a otras grandes agrupaciones y actos como Cold War Kids, Enjambre, The Neighourhood y más. Pero ahora, llegarán a la tierra de la carnita asada para tocar sus hits.

Resulta que la banda animada confirmó con bombo y platillo que por primera vez en su historia, visitarán la sultana del norte. La cita para ver a Damon Albarn y compañía será el próximo 9 de mayo en el Auditorio Citibanamex, donde además de echarse las rolas de sus más recientes álbumes, seguramente sonarán clásicos de discos que amamos como Demon Days, Plastic Beach y su material homónimo. Regios, de plano no se pueden perder este conciertazo.