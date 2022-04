Parece que este 2022 será un año increíble para la música y su industria. No solo lo decimos porque ya regresaron de manera oficial los conciertos y festivales en todo el mundo, también porque se vienen un montón de discos bastante esperados para los próximos meses de bandas y artistas que nos encantan. Sin embargo, también hay varias sorpresas increíbles, como lo que hizo Gorillaz en el inicio de su gira mundial.

Aunque Damon Albarn y Jamie Hewlett dijeron que descansarían este proyectazo tras el cierre del tour de The Now Now en la CDMX, en los últimos años han hecho un montón de cosas para 2-D,, Murdoc, Noodle y Russel. No solo publicaron un libro con arte basado en estos personajazos y un almanque sobre ellos, también estrenaron el primer volumen de Song Machine y el EP Meanwhile.

Foto: Gorillaz (Instagram)

Gorillaz regresó a los escenarios con dos rolas completamente nuevas

A pesar que Gorillaz ha estado bastante activos en un buen rato, nos sorprendieron anunciando que en 2022 volverían a salir de gira, la cual pasará por Latinoamérica (incluido México con shows en Pulso GNP en Querétaro y Monterrey), gran parte de Europa y Australia. Sin embargo, parece que en todos estos shows tendremos chance de escuchar música nueva de la banda.

Resulta que el pasado 28 de abril, Damon Albarn y compañía regresaron a Uruguay para presentarse en la Antel Arena de Montevideo e iniciar con este tour. Y vaya que volvieron por la puerta grande, porque en el setlist incluyeron canciones que nunca habían tocado en vivo y a todo color, así como un par de rarezas de su discografía.

Sin embargo, lo que más llamó la atención de este primer concierto de la gira mundial de Gorillaz fue que aprovecharon su regreso oficial a los escenarios para tocar dos rolas recién salidas del horno… sí, así como lo leyeron. Los nombres de esta canciones son “Silent Running” y “Cracker Island”, esta última en colaboración con el espectacular Thundercat, y que tomó por sorpresas a sus fans uruguayos.

Por ahora, no sabemos cuáles son los planes que tienen Jamie Hewlett y Damon Albarn para este proyecto, ¿será que se viene un nuevo disco o solo será un EP con lo que pasó con Meanwhile? Solo queda esperar a que despejen nuestros rumores, pero lo más importante es que 2-D, Noodle, Russel y Murdoc están de vuelta. A continuación pueden escuchar sus nuevos temas: