Hay artistas que con tan solo escucharlos, nos transportan a un momento o lugar en específico. Y si a ustedes les late pasar el tiempo en un sitio relajado, de plano tienen qué checar a Goth Babe, un musicazo que se alejó por completo del caos de la ciudad para conectar consigo mismo entre la naturaleza y crear un proyecto increíble

Puede que el nombre de este artista no les suene, a pesar de que lleva un buen rato haciendo cosas muy interesantes y porque aún no logra llegar al mainstream. Sin embargo, estamos seguros que en cuanto le den play a algunas de las rolas de Goth Babe, quedarán completamente enamorados y enganchados a su propuesta. Aquí se los presentamos.

Goth Babe tocando en Austin City Limits 2022/Foto: Getty Images

¿Quién es Goth Babe?

Goth Babe es el nombre artístico de Griff Washburn, músico y productor originario de Nashville, Tennessee. Desde muy joven se interesó por la música y demostró talento para componer canciones, tanto así que cuando aún era estudiante de la Universidad Estatal de Middle Tennessee escribió sus dos primeras rolas, “Wasted Time” y “Sunshine”, y luego las grabó.

Sin embargo, su pasión por la música era tanta que en 2015 dejó la escuela para dedicarle más tiempo a lo que de verdad le gustaba y empezó a darse a conocer como Goth Babe. Aunque Griff sabía que debía moverse a una gran ciudad para lograr su sueño, es por eso que se mudó a Brooklyn, Nueva York donde oficialmente arrancó su carrera.

Goth Babe pasó de ser músico a… ¿modelo?

Para 2016, Goth Babe junta esas primeras rolas que compuso y grabó en Tennessee para lanzar de manera independiente su EP debut, simplemente llamado Wasted Time/Sunshine. Con este material empezó a hacer ruido en la escena independiente neoyorquina, pero la creatividad de Griff era tanta que a lo largo de todo ese año publicó varias canciones rifadas.

Al final, todas esas rolas las reunió en el EP Shall We de octubre, aunque por un momento, la carrera musical de Goth Babe en la costa este se estancó por un momento cuando le ofrecieron trabajar como modelo. Después de una sesión de fotos para Calvin Klein, Griff se dedicó brevemente al modelaje antes de volver a la guitarra.

La casa rodante que cambió la vida (y carrera) de Goth Babe

A pesar de que le iba bien como modelo, no era algo que a Goth Babe le apasionara, es por eso que para retomar su carrera musical en 2017 se mudó a la costa oeste, específicamente a Los Ángeles, donde se ganó algunos seguidores. Pero fue gracias a que llegó a este lado que se le ocurrió una de las ideas más locas y cool de la historia.

Resulta que Goth Babe compró un camión y lo convirtió en una casa rodante que funciona con energía solar, una estufa de leña e incluso ahí mismo armó un pequeño estudio de grabación. Como nunca había estado de ese lado del país, decidió explorar el noroeste del Pacífico pasando sus días surfeando y con su perro mientras componía canciones en su nuevo hogar ambulante.

El resultado de este viaje fueron Pacific I y II, un par de sencillos dobles que incluyeron rolas como “Topanga” y “Velvet Sheets” en el primer volumen, así como “Sunnnn” y “Eel Mountain” para el segundo. Gracias a esta forma de vida y componer, la creatividad de Goth Babe se fue hasta los cielos, sacando canciones cada vez mejores.

Para que se den una idea, en 2018, Goth Babe sacó el EP Moint Mugu y el sencillo “Sometimes”, con el que logró llamar la atención de la crítica y de más. Aunque quizá la primera rola de Griff que la rompió durísimo fue “Weekend Friend”, pues era un hitazo de verano en 2019 y lo puso en el mapa. Tanto así que en ese mismo año se aventó una mini gira por algunas ciudades de Estados Unidos.

La pandemia y las primeras presentaciones grandes de Goth Babe

2019 fue un momento muy bueno para Goth Babe, pues estrenó más canciones cool como “Imaginationcy”, “Her Vacacation” y ahora, dos sencillos triples: Mt. Hood y Smith Rock. Para 2020 alcanzó a dar algunas presentaciones en tierras estadounidenses y Canadá, e incluso volvió con “The River” y otro single triple, Mt. Bachelor.

Pero a pesar de la pandemia, nada pudo parar el motor creativo de Goth Babe. Justo durante el encierro, Goth Babe lanzó un emotivo cover de “The Times They Are A-Changin'” de Bob Dylan, así como otras rolas propias, entre ellas “Moments/Tides” y un mini EP llamado North Coast.

En 2021, el nombre de Goth Babe empezó a sonar fuerte, tanto así que tuvo chance de tocar en escenarios importantes como el festival Outside Lands en San Francisco y el Fonda Theatre de Los Ángeles. Además, estrenó un montón de rolas interesantes, como “Canary Islands”, “I Wanna Help Your Mind”, “Encinitas”, “Casita” y otro EP, Protect Our Winters.

Aunque estamos seguros que el 2022 ha sido (hasta ahora) el mejor año en la carrera de Goth Babe. Y no lo decimos a la ligera, pues logró presentarse en festivales muy grandes como Lollapalooza, Austin City Limits y Bonnaroo. A todo esto se le suma el lanzamiento de dos mini EP’s más (Santa Catalina y Iceland) y tres sencillos: “Running Around”, “Taking Over the Sun” y “Surfing in Iceland”.

Y parece que en el 2023, el nombre de Goth Babe llegará a más lados y se consolidará como una de las mejores propuestas alternativas de la actualidad, ya que tiene programadas varias fechas por Estados Unidos y nos entregó una rola prometedora llamada “Alone in the Mountains”.

¿Qué es lo que hace especial a Goth Babe?

La historia y el camino que ha recorrido Goth Babe es increíble, pues pasó de ser una persona más en una gran ciudad a tomar su casa rodante y andar por donde se le dé la gana, conociendo nuevos lugares y componiendo canciones que salgan de sus alucinantes vivencias. Y eso es evidente cuando repasamos su carrera musical.

En sus inicios, las rolas de Goth Babe incluían elementos del folk y el rock alternativo, es por eso que al principio solamente tocaba con su guitarra y uno que otro instrumento de acompañamiento. Pero conforme fue creciendo y adaptándose a la vida nómada, incorporó nuevos sonidos electrónicos a su propuesta, como sintetizadores que le dieron un toque pop lo-fi a sus canciones.

A esto habría que sumarle lo espectaculares que son sus letras, llenas de reflexiones cotidianas, y temas como la belleza de estar casi siempre al aire libre, convivir con la naturaleza, así como descubrir paisajes, personas y vivencias en el camino. Y eso es quizá lo más valioso de Goth Babe, pues muy pocos artistas nos han mostrado este lado un tanto “desconectado” del mundo.

Si a ustedes les laten esos proyectos que combinan perfectamente los sonidos orgánicos con los electrónicos, de plano no pueden dejar pasar a Goth Babe, porque estamos seguros que gracias a esa autenticidad y honestidad, muy pronto llegará a las grandes ligas.