La historia de la bronca entre Gwen Stefani y Courtney Love que inspiró "Hollaback Girl"

Muy pocos son los artistas que logran triunfar por su propia cuenta después de pertenecer a una banda o grupo. Los casos de éxito son pocos, pero si existen y el ejemplo perfecto de esto es Gwen Stefani, quien luego de conquistar a toda una generación como frontwomen de No Doubt y tras el receso musical de la agrupación, decidió lanzarse como solista y vaya que fue uno de los mayores aciertos de toda su carrera.

Tan solo con su primer material discográfico en solitario, Love. Angel. Music. Baby., la cantante estadounidense rápidamente se convirtió en una verdadera sensación en todo el mundo. Y como no, si en este álbum incluyó varias canciones que fueron grandes hitazos, como “What You Waiting For?”, “Rich Girl” y “Cool”. Sin embargo, estamos seguros que ninguna de estas canciones la rompieron tan fuerte y contundentemente en cada rincón del planeta como “Hollaback Girl”.

Foto: Ocesa/Liliana Estrada

Los primeros pasos como solista de Gwen Stefani y la influencia de Pharrell Williams

Como parte de la visión que Gwen Stefani tenía de crear “un disco de baile tonto”, comenzó a trabajar con el grupo de productores The Neptunes (conformado por Pharrell Williams y Chad Hugo) durante las primeras fases de composición de las canciones. Cuando el álbum estaba a punto de terminarse, y tras un buen rato componiendo y grabando junto a ellos, Gwen estaba lista para que todos escucharan esta nueva faceta en su carrera, a pesar de que se encontraba nerviosa porque pensaba que los fans de No Doubt no la aceptarían.

Sin embargo, Pharrell decidió llamarla de nuevo al estudio para escribir otra canción. Stefani declaró que ya quería irse a su casa, pero Williams le pidió que no se fuera y para “motivarla”, el productor decidió ponerle su primer disco en solitario. Gwen sintió envidia por lo que acababa de escuchar y tras picarle el orgullo, decidió escribir otra canción que en sus propias palabras “le llegara al material de Pharrell.

Gwen Stefani y Pharrell Williams en 2005/Foto: Getty Images

La bronca con Courtney Love que inspiró su más grande éxito

Para buscar inspiración, Gwen Stefani y Pharrell Williams tuvieron una larga discusión en la que la cantante dijo que aún no había escrito una rola sobre sus intenciones de comenzar con una carrera en solitario. Comentó que al álbum le faltaba una “canción de actitud” y recordó un comentario que Courtney Love hizo sobre ella en una entrevista con la revista Seventeen donde le tiró y duro.

“Ser famosa es como estar en la preparatoria. Pero no me interesa ser la porrista. No me interesa ser Gwen Stefani. Ella es la porrista y yo estoy en el cobertizo de los fumadores”.

Foto: Getty Images

Por supuesto que Gwen no se quedó callada y respondió a los comentarios de Love en entrevista para NME con las siguientes palabras: “Alguien me llamó porrista, negativamente, y yo nunca he sido porrista. Así que le digo: ‘Vale, que te j***n. ¿Quieres que sea porrista? Pues lo seré”. Y vaya que se lo tomó a pecho, porque más tarde la vimos usando el uniforme y pompones (que como dato curioso, Stefani intentó entrar al equipo de porristas en la escuela, aunque no lo consiguió porque no sabía hacer las coreografías) pero no nos adelantemos.

Aunque eso sí, la bronca entre ambas inició años antes y no fue de a gratis, pues resulta que durante ocho meses en 1995 y 1996, y en medio de una pausa, Courtney Love confesó que tuvo una relación intensa con Gavin Rossdale, el frontman de Bush y que en 2002 se casó con Gwen Stefani… así como lo leyeron. Pero la cosa no paró ahí, pues la vocalista de Hole declaró que incluso pensó en casarse con él. Por supuesto que Stefani sabía de esta aventura del que en aquel entonces era su novio y se lo perdonó, pero desde entonces, empezó su rivalidad.

Gwen Stefani y Gavin Rossdale/Foto: Getty Images

“Hollaback Girl” se convirtió en un mega hit a nivel mundial

Como ya lo comentábamos antes, Gwen Stefani creía que algunos fans de No Doubt estarían molestos con su camino en solitario e incluso confesó que ella tampoco sabía por qué estaba grabando un disco solista. Pero volviendo a la composición, tanto ella como Pharrell incorporaron esto y las declaraciones de Courtney Love a la letra que finalmente se convirtió en “Hollaback Girl”. Los dos decidieron que Stefani no tenía por qué tener una declaración de intenciones y que las decisiones que tomaba se basaban en lo que ella sentía que estaba mal o bien en el momento. En pocas palabras, se dejó llevar sin importar el “qué dirán”.

Sobre esta rola, Gwen dijo: “Para mí, es la canción con la actitud más fresca que he escuchado en mucho tiempo”. Finalmente, el 12 de noviembre de 2004 lanzó de manera oficial su primer material discográfico como solista, Love. Angel. Music. Baby., pero sería hasta el 22 de marzo de 2005 cuando la bomba explotaría, porque en esa fecha, Stefani publicó este temazo como el tercer sencillo del álbum.

Y a todo esto, ¿qué significa el título de este rolón?

Como Gwen Stefani nunca reveló el verdadero significado del título de la canción, los críticos comenzaron a hacer interpretaciones. Sin embargo, el significado más comúnmente aceptado es que “hollaback girl” es una mujer que responde fácilmente a una insinuación o en pocas palabras, una mujer considerada como promiscua. Pero para Stefani, esta frase podría significar que prefiere tomar la iniciativa y “dar un paso adelante”, que es justo lo que quería reflejar en esta nueva etapa de su carrera.

Aunque marzo de 2021, se supo que un comentario de la supermodelo británica Naomi Campbell sirvió de inspiración para el coro. En una aparición en el programa de entrevistas de Campbell en YouTube, No Filter, Pharrell Williams declaró que tomaron esa frase de una conversación que ella tuvo con alguien y más tarde, tanto él como Gwen la incluyeron en la letra de “Hollaback Girl”.

Al final, no importa qué significa como tal lo que Gwen Stefani quería decir con esta canción, pues con esa letra y la música contagiosa conquistó a millones de personas en todo el mundo. Tanto así que en cuestión de semanas se convirtió en una de las rolas más escuchadas alrededor del planeta, en el más grande hit de Stefani como solista y en un tema muy importante para el pop de los 2000. Y sí, todo surgió por los comentarios despectivos que le aventó Courtney Love… así que como verán, los insultos de alguien siempre los pueden transformar en algo positivo.