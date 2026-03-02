Lo que necesitas saber: 'Kiss All the Time. Disco Occasionally', el nuevo disco de Harry Styles, se lanza el 6 de marzo... ese día él actuará en vivo en Co-op Live en Manchester, Inglaterra. El show estará disponible en Netflix.

Este año es “el año” para fans de Harry Styles: nuevo disco, tour mundial (con shows en México) y, ahora, hasta especial de Netflix. ¿Y se vienen más cositas? Ya sabremos.

Fotografía Harry Styles vía Instagram

Será el estreno del Kiss Me All the Time. Disco Occasionally

Por lo mientras, les podemos anunciar que Netflix confirma un especial del exOne Direction, el cual estará en exclusiva en la plataforma: Harry Styles. One Night in Manchester, es el título de la producción que está a nada de estrenarse.

Harry Styles presentará el próximo 6 de marzo, en el estadio Co-op Live de Manchester, por primera vez en vivo su nuevo disco, Kiss Me All the Time. Disco, Occasionally… y lo que vivirán las fans y los fans que asistan a tan esperado show será lo que podrán ver millones por Netflix.

“Esto significa que los fanáticos podrán ver la actuación completa, producida por Fulwell Entertainment, tantas veces como quieran, desde donde quieran”, señala el comunicado de Netflix.

¿Cuándo se estrena el especial de Harry Styles en Netflix?

El especial de Netflix, Harry Styles. One Night in Manchester, se estrenará sólo un par de días después del show (el 8 de marzo) y una semana y cachito antes de que arranque la gira mundial “Together, Together” (16 de marzo).

El estreno del especial de Harry Styles en Netflix será a nivel mundial… sin embargo, las fans tendrán que checar horario para ver a qué hora estará disponible en la plataforma, dependiendo husos horarios. Así que:

19:00 GMT

3 p. m., hora del este

12 p. m. hora del Pacífico

En el caso de la ciudad de México, entonces, Harry Styles. One Night in Manchester se estrenará el 8 de marzo a las 19:00 horas… y, luego, a esperar los shows del divo de Reino Unido en el Estadio GNP Seguros, en julio y agosto próximos.