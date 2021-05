HEALTH y Nine Inch Nails estrenan una potente rola llamada “ISN’T EVERYONE”

Hace unas semanas, Trent Reznor y Atticus Ross andaban festejando en grande porque se llevaron su segundo Oscar a Mejor Score por Soul. Sin embargo, después de la ceremonia ambos dijeron que estaban comenzando a escribir música nueva, pero no creíamos que nos sorprendieran tan rápido. Y mucho menos, teníamos en mente que Nine Inch Nails armara una colaboración tan poderosa con una banda espectacular como lo es HEALTH.

Como recordarán, el grupo de noise rock estadounidense comandado por Jake Duzsik lanzó en 2019 su más reciente álbum de estudio, Vol. 4: Slaves of Fear. Pero después del estreno de este disco, continuaron trabajando en proyectos interesantes como el soundtrack oficial de Grand Theft Auto Online: Arena War, pero también nos presentaron un material discográfico recopilatorio sumamente especial llamado DISCO4 :: PART I.

HEALTH y Nine Inch Nails unieron fuerzas en “ISN’T EVERYONE”

En este disco, HEALTH incluyó colaboraciones con grandes artistas como JPEGMAFIA, Soccer Mommy y 100 gecs, llevándolos al terreno de los guitarrazos distorsionados y densos. A pesar de que todos los músicos que mencionamos antes son enormes, estamos seguros que nada podrá superar lo que acaban de anunciar pues como comentábamos antes, estrenaron una canción titulada “ISN’T EVERYONE” junto a Nine Inch Nails.

Esta canción es una enorme pieza industrial que nos recuerda al trabajo de Trent Reznor de mediados de los 90, integrando vocales frenéticas y letras un tanto sarcástica. Pero las cosas cambian y se convierten en una distopía de la era digital cuando Jake Duzsik entra cantando “¿Estás solo?/ ¿No lo está todo el mundo?”. A pesar de tener un tono frenético y un poco desalentador, te perderás con esta rola y sus capas sombrías de sonido.

Sobre lo que sentían por su colaboración con Reznor y Ross y de acuerdo con Consequence of Sound, los integrantes de HEALTH simplemente comentaron que: “Es el maldito Nine Inch Nails. Eso habla por sí mismo. No hace falta una cita ingeniosa para encapsularlo”, y la verdad tiene toda la razón, no hay más qué decir. Es una de esas colaboraciones que a pesar de la trayectoria de ambas bandas, encajan a la perfección con sus estilos.

Sin más qué decir por el momento, corran por sus audífonos, súbanle a todo el volumen y escuchen a continuación “ISN’T EVERYONE”, la canción de HEALTH con Nine Inch Nails: