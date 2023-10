Lo que necesitas saber: Seguro ya sabes que al Hell and Heaven México 2023 vendrá Slipknot, Muse, Guns N' Roses y más, pero aquí te recomendaremos algunas joyas ocultas como Hanabie, Hamlet, Rise of the Northstar y demás para que les eches un ojo.

¿Ya les anda por echar el slam y mover la mata? Y es que uno de los grandes atractivos del Hell and Heaven Open Air es la extensa diversidad de sonidos, ritmos y guitarrazos que veremos con todas las bandas que vendrán a México en su próxima edición.

El Hell and Heaven Open Air es un festival de rock y metal que en cada edición hacen una meticulosa curaduría del festival con la intención de extender su oferta musical y poder atender a la mayor parte del público rockero y metalero, pues se sabe que han ido evolucionando y buscando cómo cubrir más géneros que puedan satisfacer a su audiencia.

Para esta edición, el Hell and Heaven 2023, contará con Slipknot, Muse y Guns N’ Roses como headliners, quienes atraparán la atención y tendrán en un puño los sentidos de los asistentes durante sus sets. Sin embargo, en la alineación del cartel están algunas bandas que sí o sí debes echarles un ojo si te late conocer nuevas propuestas y nuevas experiencias.

Varios diamantes de letras pequeñas pueden ser descubiertos, redescubiertos y apreciados en cada día del encuentro, por lo que parte del equipo organizador del festival nos recomienda algunos nombres por fichar e incluir en la agenda.

Bandas imperdibles que debes ver en el Hell and Heaven 2023

Biohazard

Biohazard es una agrupación que se debe tener en la mira. Son una de las figuras de la escena hardcore-metal de Nueva York y están considerados entre los artífices de la propagación de la movida rapcore.

Fundada en 1987, la pandilla de Brooklyn regresará a México con alineación original tras haberse reincorporado Evan Seinfeld, bajista y cantante que durante los años que estuvo alejado de sus compañeros, emprendió una carrera como actor de películas porno y series policiacas.

Havok

Havok es un grupo que predica la velocidad. Con la premisa de levantar polvo, asfalto y pedacera de concreto, estos thrashers estadunidenses vuelven al Hell and Heaven para encender la pista y provocar un moshpit monumental.

Con el espíritu avivado luego de romper una pausa prolongada de shows en vivo, la banda liderada por David Sánchez presentará las mejores canciones de su arsenal y quizá estrene algunos de los temas que incluirá el disco que editarán en 2024.

Amigo The Devil

Amigo The Devil descolocará con sus primeros acordes a los escuchas que lo desconocen, pero seguro los tendrá minutos después en el bolsillo con su peculiar sonido que conjuga folk, country y rock con letras oscuras y macabras.

Con este singular proyecto personal, Danny Kirano explora temas siniestros y cuenta historias retorcidas a través de sus canciones. Sus shows en vivo son siempre emotivos y Born Against (2021), su último álbum, fue muy apreciado por revistas especializadas, críticos, propios y extraños.

Batushka

Batushka, apóstoles polacos del black metal, traerán su parafernalia escénica al escenario True Metal Stage. El poderío atmosférico de su música es resultado de un distintivo cruce de los sonidos extremos con cantos y sonoridades litúrgicas .

Su impactante imagen enmascarada, el histrionismo de sus integrantes y una puesta en escena inspirada en la Iglesia Ortodoxa del Este, hacen que los directos de esta banda sean imperativos de atestiguar.

Deathmask

Deathmask es una de las bandas más potentes del panorama contemporáneo de nuestro país. Fundada por exintegrantes de Here Comes The Kraken, esta banda de blackened deathcore quiere dejar constancia de su peligrosidad en el Hell and Heaven, así como ya lo ha hecho en diferentes partes de México con conciertos estelarizados o abriendo para bandotas del calibre de Cannibal Corpse o Carnifex.

Rise of the Northstar

Rise Of The Northstar hará su ansiado debut en México en los campos de batalla del Hell And Heaven Open Air. Esta agrupación francesa es conocida por su alucinante fusión de hardcore, metal y hip-hop, su estética de reminiscencia japonesa y los elementos de la cultura pop de aquel país asiático que impregnan su concepto.

ROTNS llegará con las canciones de Showdown, su nuevo disco bajo el brazo, y la misión de provocar karate en el pit. Échenle un ojo a este video y vean cómo se pone la cosa en el 0:31… ¡urge!

Hamlet

Hamlet es una de las grandes sorpresas de la edición 2023 del festival. La veterana banda española por fin regresará a México luego de su primera visita en 1997 cuando fue parte de la mítica gira “Molochete”.

De notable influencia para la escena de su país, esta institución del metal alternativo iberoamericano vendrá a interpretar una selección de canciones insignes de su amplia discografía. Imprescindible.

Talco

Con Talco la fiesta y el baile están asegurados. Los paladines italianos del ska-punk y el folk bullicioso tendrán un reencuentro con el público mexicano en el escenario más plural del festival, el Alternative Stage.

Esta banda de Venecia es bastante popular en Europa y una de sus canciones más famosas es la que dedicaron al club de futbol St. Pauli, icónica escuadra alemana que divulga de forma institucional el antifascismo, antirracismo y antihomofobia.

Hanabie

Hanabie, la nueva sensación del metal japonés, seguro será un punto de inflexión para muchos de los asistentes al festival. Su estrafalario y estupendamente ejecutado sonido, mezcla en porciones generosas J-Pop, metalcore, punk y electrónica.

Las cuatro chicas que conforman la banda definen su propuesta como “Harajukucore”, esto en clara referencia al “street fashion” japonés. Imaginen a Baby Metal pero con menos bailes inocentes, más breakdowns y muchas voces guturales.

Boletos para el Hell and Heaven México 2023

Recuerda que si te quieres lanzar al Hell and Heaven México 2023, puedes comprar tus boletos acá mero. Aún hay boletos por día en general, preferente, y VIP, al igual que los abonos. ¡Por allá nos vemos!

