Jack White y Patrick Keeler nos cuentan la historia de “Consoler of the Lonely” de The Raconteurs

Estamos seguros que muchos fanáticos de la música siempre han querido conocer la historia detrás de esas canciones que nos marcaron, cómo fue que nuestros artistas favoritos las compusieron y cuál fue la inspiración. En Sopitas.com también teníamos esa duda, es por eso que aprovechamos para preguntarles a algunos musicazos por esas canciones que catapultaron sus carreras o que hicieron la diferencia entre las demás, y los primeros en responder fueron The Raconteurs.

Como recordarán, en 2005 el gran Jack White creó este grupo junto a Brendan Benson Jack Lawrence y Patrick Keeler. Un año más tarde debutaron con su primer material discográfico, Broken Boy Soldiers, un álbum de rock, folk y blues lleno de buenos guitarrazos e historias interesantes que les valió un montón de comentarios positivos por parte de la crítica. Sin embargo, dentro de todas las canciones que compusieron este disco, quedaron algunas pendientes.

The Raconteurs nos cuentan la historia de “Consoler of the Lonely’

Para 2008 y sin hacer promoción previa, The Raconteurs estrenaron su segundo álbum de estudio, Consolers of the Lonely. A pesar de que esta placa tuvo comentarios mixtos, una vez más se ganaron una buena calificación dentro de distintos medios especializados, quienes destacaron el sonido caótico que lo diferenciaba de su trabajo anterior. Y dentro de las rolas que conformaron el tracklist oficial del disco, hubo una específico que sobresalió de las demás, el tema homónimo.

“Consoler of the Lonely” es un verdadero rolón, una canción de casi tres minutos y medio de duración donde la banda hace lo que mejor sabe, rockear duro y contarnos historias. Sin embargo, la temática y la letra de este temazo seguían siendo una incógnita.. hasta ahorta, porque tuvimos chance de platicar con el mismísimo Jack White y el baterista de la agrupación, Patrick Keeler, quienes nos contaron la inspiración detrás de esta épica melodía y mucho más.

Los inicios de esta gran banda

Para comprender de dónde vino “Consoler of the Lonely” hay que viajar al pasado y recordar los inicios de la banda. Jack White nos contó que esta canción formó parte de los primeros temas que compusieron cuando decidieron formar la banda, pero a pesar de que ya contaban con un nombre dentro de la industria musical, la realidad es que no tenía tantos recursos como para armar una sala de ensayo decente. Sin embargo, esta rola los motivó a armar un espacio donde pudieran explotar su creatividad.

“Hicimos demos en mi garaje de ensayos, tenía un garaje vacío, nos acabábamos todos de mudar a Nashville. Y tenía este lugar que parecía ser un estudio de pintura que tenían los dueños anteriores. Así que estábamos ensayando en la sala, no teníamos muebles en la casa y empezamos a ensayar y componer. Creo que fuimos corriendo a comprar un sistema de PA, era totalmente estilo DIY con todas nuestras cosas, y empezamos a ensayar y componer”, recordó Jack White.

Chequen lo que nos platicaron Jack White y Patrick Keeler

Si quieren conocer la historia completa detrás de “Consoler of the Lonely”, relatada por los propios músicos que la compusieron, a continuación les dejamos la plática que tuvimos con Jack White y Patrick Keeler de The Raconteurs, donde nos contaron con lujo de detalle la inspiración de esta canción, cómo fue que surgió y hasta describieron el lugar en el que la escribieron. Si eres fan de esta súperbanda o de la música de White, no te puedes perder la entrevista: