‘Illumination’: 10 años del disco que le cambió la vida a Miami Horror

Este 2021, la industria musical continúa sorprendiéndonos de buena manera. Muchos artistas y bandas andan aprovechando su tiempo sin giras para componer y lanzar nuevos discos; sin embargo, hay quienes prefieren buscar en el baúl de los recuerdos para presentarle a los fans canciones completamente inéditas. Ese es el caso de Miami Horror, que andan festejando el décimo aniversario del álbum que despegó su carrera: Illumination.

2010 fue un gran año para la música, pues durante todos esos meses aparecieron discos grandiosos como Plastic Beach de Gorillaz, Swin de Caribou, The Suburbs de Arcade Fire, This Is Happening de LCD Soundsystem, Total Live Forever de Foals, solo por mencionar algunos. Pero en Australia, surgió una enorme ola de bandas que mezclaban el rock y el funk con unos cuantos beats electrónicos y que para ser honestos, vinieron a cambiar muchas cosas.

Los inicios de Miami Horror

En esa escena australiana se encontraba Benjamin Plant, un joven DJ y productor que empezó a publicar remezclas bajo el nombre de Miami Horror. Comenzó a ganar popularidad y sin pensarlo, en 2007 dejó la escuela de cine para dedicarse por completo a la música, y aunque al principio no fue fácil, poco a poco recibió reconocimiento por su trabajo, que lo llevó a colaborar con otros artistas importantes de su generación.

Un año más tarde, Plant lanzó su primer EP homónimo. Una colección de cinco canciones donde reflejaba por completo la esencia de su proyecto, rolas con ritmos que se te quedan en la cabeza y coros memorables, pero esto nos quedó claro en 2009 cuando estrenó el sencillo que lo catapultaría a la fama, “Sometimes” –que incluso terminó en el soundtrack de Grand Theft Auto V–, a partir de ahí trazó el camino de su álbum debut.

Celebrando los 10 años de su primer disco

Para 2010 vio la luz el material discográfico que catapultaría a la fama a Miami Horror, Illumination. Un disco espectacular donde contaban con una sólida lista de canciones y que además estaban acompañados por invitados especiales, como Kimbra y Alan Palomo de Neon Indian. A partir de ese momento y gracias a este disco, grabaron un álbum más, All Possible Futures, y han tenido la oportunidad de tocar por todas partes del mundo.

Es por eso que a una década de su lanzamiento y para festejarlo como se merece, el grupo decidió reestrenarlo con material adicional como canciones inéditas, b-sides y remixes de artistas actuales. Y aprovechando esta noticia, tuvimos chance de entrarle a una listening party y mesa redonda con Benjamin Plant y Daniel Whitechurch, que nos contaron sus sentimientos sobre este disco, anécdotas, su amor por México y mucho más.

La inspiración de este álbum

Nada surge de la nada, ni siquiera un disco. Los artistas casi siempre toman de inspiración algún sentimiento, acontecimiento o hasta películas y libros que están checando en el momento para componer sus canciones, y ese fue justo el caso de Miami Horror con Illumination. Ben Plant menciona que detrás de cada una de estas rolas está involucrada una cinta setentera que los hizo cuestionarse sobre el futuro del mundo.

Algo que fue importante para nosotros en la época que hicimos el disco fueron algunas películas futuristas de los 70’s como ‘Logan’s Run’. Este filme se trata de unas personas que tratan de escapar de un domo en el que vive toda la sociedad porque supuestamente el aire afuera es venenoso. Al escapar de ese mundo llegan a un Estados Unidos comido por la naturaleza con todos los edificios famosos de Washington D.C. cubiertos de plantas. De ahí sale el concepto de la canción ‘Sometimes’. Nos gustaba la idea de trabajar ese sentimiento de novedad que tienen los personajes de la película, pero sin toda la violencia que normalmente llevan esas películas. En vez querían transmitir un sentimiento de novedad muy juvenil e ingenuo que también sirve para escapar de las durezas de la vida real. Es curioso que ese sentimiento hace mucho sentido hoy en día cuando el mundo está encerrado por la pandemia y necesitan esa esperanza o emoción para escapar de los malos ratos.

Miami Horror revisita el pasado a través de su música

Para muchas bandas, puedes ser difícil mirar al pasado y escuchar sus primeras grabaciones, porque les causa cierta pena esa parte de sus vidas. A Miami Horror de cierta pena les pasó con este disco, pero después de darle una nueva checada, después de tantos años los hizo recordar lo que estaban pasando en ese momento y descubrir que muchas cosas han cambiado desde ese entonces, sobre todo dentro de la industria musical.

Ese álbum viene de un lugar inocente y muy honesto. Mucha de la música de esa época tenía un cierto sentimiento inocente que ya no es tan común en la música, sobretodo porque las tendencias (dentro de las plataformas de streaming) se han convertido en algo más importante dentro de la industria. Repensar en ese álbum dentro de este contexto nos hace darnos cuenta de lo importante que es tener tu propio sonido como banda. Esto se suma al hecho de que no pudimos celebrar el décimo aniversario en vivo por la pandemia. Así que decidimos cargar esas energías al re-lanzamiento del disco.

Colaboraciones que no fueron planeadas

Es inevitable no recordar Illumination sin pensar en las colaboraciones que tiene. En un par de canciones podemos escuchar a Alan Palomo de Neon Indian y a la mismísima Kimbra; sin embargo, Ben reconoce que aunque las participaciones de ambos resultaron importantes para que le disco tuviera éxito y que después de eso sus carreras levantaron, en un principio ni siquiera contemplaba la idea de tener invitados en el álbum.

En general hicimos el disco sin pensar mucho en las colaboraciones. Eso fue algo que sucedió al final.Nos sentimos un poco culpables con la colaboración con Alan porque la idea comenzó como una colaboración, no tanto que él hiciera un feature para nuestro disco. Sin embargo, estamos un poco tranquilos que con el paso de los años el éxito de las canciones hizo que a todos nos ayuden mucho. La colaboración con Kimbra fue muy fácil. Las vocales eran para una canción que tenía lista con The Golden Filter, otra banda, y al final ella decidió usarlas con Miami Horror. Ahora que estamos regresando al mindset del primer disco para hacer la nueva música sería muy bueno poder tener una nueva colaboración de Kimbra, y quizás de Alan también.

Las anécdotas detrás de ‘Illumination’

Por supuesto que a la hora de grabar un material discográfico, suceden muchas cosas. Puede que en un principio la idea que tenían se transforme en otra totalmente distinta o hasta otra clase situaciones que le dan cierto toque especial a la hora de recordarlo. Y claro, como podrán imaginarse, mientras producían este álbum de Miami Horror, Ben y Dan pasaron por varios momentos que al final le dieron magia a una de las canciones de Alan Palomo:

Recordamos mucho cuando Alan Palomo (Neon Indian) fue a Melbourne a trabajar en algunas de las canciones del disco. Nos pasamos dos semanas sin avanzar mucho y justo cuando a Alan le faltaban dos horas para salir hacia el aeropuerto para regresar logró sacarse de la manga las letras para “Soft Light”, una de las canciones más especiales del disco. Otro recuerdo importante es que (Ben y Dan nos conocimos unos años antes de hacer el disco durante un road trip a través de Australia. A partir de ese viaje iniciamos una banda cuando nos dimos cuenta que nos gustaba descubrir el mismo tipo de música. Miami Horror en realidad es otro proyecto aparte, un proyecto solista de Ben en el que después me sumé.

El Corona Capital 2019 los ayudó a componer otro álbum

Para muchos artistas, México es muy especial. La vibra y la alegría del público es única, pues en cada presentación dejan todo para que aquellos que están en el escenario se sientan especiales. Pero la relación de Miami Horror con nuestro país va más allá, pues a pesar de que nos han visitado en un montón de ocasiones, reconocen que el show que dieron en el Corona Capital 2019 fue clave para pensar en el futuro de la banda.

Uno de los conciertos más influyentes para nosotros fue el Corona Capital de 2019. Sentimos una conexión e intensidad impresionante con la gente, y en gran medida ese evento por sí solo inspiró el nuevo disco, nos hizo pensar ‘¿por qué no hacemos música para estas personas? Las que realmente aman nuestra música y nos aman a nosotros por lo que hacemos. Otro momento muy especial fue nuestro primer show en México, en el Caradura de la Colonia Roma, donde estaba tan apretado que necesitamos seguridad para poder subir al escenario. Ese fue el primer día donde realmente nos sentimos como unos rockstars. Creemos que hay algo especial en México y en la cultura latina en general donde se siente como si la gente no estuviera tan preocupada en montarse sobre la siguiente tendencia. Contrario a lo que vivimos en nuestro día a día en Los Ángeles, en México una vez que los fans adoptan tu música la hacen algo importante en su identidad, que los acompaña de cerca por muchos años.

Ya no se hacen discos como antes

Como mencionábamos antes, con la reedición de Illumination, Miami Horror se dio cuenta de que muchas cosas habían cambiado no solo en sus vidas, también dentro de la industria musical. La tendencias son otras y los géneros que predominan en la actualidad no sonaban tan fuerte hace 10 años, pero también notaron que en estos días muy pocos artistas se atreven a crear álbumes conceptuales o con una idea clara qué contar.

En general el álbum nos recuerda una manera de hacer música que ya no es tan común. Últimamente no hay tantos artistas que hagan álbumes con un concepto, casi como si fuera una pieza de arte. Los artistas que más reconocemos que lo hacen son The Avalanches, son pocos los que pueden mantener un concepto tan coherente y especial a través de todo un álbum.

Creemos que en general los artistas tenemos que ver más así la música, con los álbumes como piezas de arte en lugar de solo pensar en soltar sencillos. Ahora que estamos trabajando en el nuevo álbum tenemos ganas de incluir muchos interludios y pedazos de audio de películas y otras cosas que te pueden crear una experiencia. De hecho, justo cuando pensamos en hacer un álbum así vimos que The Avalanches lanzaron un disco de ese tipo e increíble. Así que esa es una gran referencia del camino que queremos tomar con la nueva música.

Las lecciones que se llevan de ‘Illumination’

Una década desde el lanzamiento debut de Miami Horror se dice fácil. Pero si nos ponemos a pensar, el mundo es totalmente distinto y los integrantes de la banda también, han pasado por un enorme proceso de cambio que los ha convertido en mejores personas y músicos. Es por eso que Benjamin Plant nos contó cuál cree que fue la mayor lección que aprendió cuando estaba grabando este disco, y esto fue lo que nos contestó.

La lección principal es no prestar mucha atención a lo que otras personas piensan de ti, sino de encontrar tu propia música.Siempre hemos buscado tener un sonido propio pero antes nos afectaba mucho estar al pendiente de si a la gente le iba a gustar lo que hacemos. Luego de 10 años ese disco enseña que es bueno mantenerse fiel a tu visión como artista, a esa inocencia del inicio de tu carrera musical. Eso es algo que les pasa a los artistas con su primer disco. Se pasan toda la vida trabajando para hacer ese primer disco, que sale de un lugar muy honesto. Sin embargo, ya que tienes éxito con el primer álbum empiezas a tener expectativas sobre la música que tienes que hacer para seguir siendo “exitoso” y eso hace que los siguientes discos no siempre fluyan de una manera tan natural.Pero ahora sentimos que hemos regresado a ese momento despreocupado a la hora de escribir nuevas canciones. Revisitar nuestro álbum debut ha sido muy importante para poder sentirnos así en este momento.

El sentimiento de redescubrir su álbum debut

Ya para terminar, los dos integrantes de Miami Horror se pusieron un poco sentimentales y nos contaron lo que les causa escuchar Illumination diez años después. Y a pesar de que en un principio estaba un poco hartos porque lo tocaron en vivo hasta el cansancio, ahora se dan cuenta de lo importante que es para su carrera, un álbum del que están muy orgullosos y agradecidos porque básicamente les cambió la vida.